Чем коронавирус опасен для "Газпрома"

Эпидемия в Китае может усилить приток сжиженного газа на рынок ЕС. Обилие СПГ еще больше обострит проблемы, которые и так уже испортили начало года крупнейшей компании России.
2020 год начался для бизнеса "Газпрома" весьма неудачно: в январе упали и добыча газа (на 6 процентов), и экспорт (примерно на четверть), и цены (февральские спотовые котировки в Европе оказались на самом низком уровне за 15 лет). Обвал произошел по целому ряду причин, и все эти факторы продолжают оказывать влияние на европейский рынок газа. Только теперь к ним добавился еще и коронавирус.
Эпидемия вызвала падение спроса на энергоносители в Китае
Разразившаяся в Китае эпидемия и предпринимаемые против нее беспрецедентные карантинные меры, включая отмену многочисленных авиарейсов и длительную остановку многих производств, привели к существенному снижению спроса на энергоносители со стороны КНР - их крупнейшего в мире потребителя и импортера. Это непременно скажется - и уже сказалось - на глобальной энергетике.
Так, цена нефти европейского сорта Brent, достигавшая в первых числах января почти 69 долларов за баррель, упала в феврале до самого низкого уровня с декабря 2018 года - ниже 54 долларов. В то же время на европейской газовой торговой площадке TTF цена спотовых контрактов снизилась примерно до 102 долларов за 1000 кубометров, сообщила российская газета "Ведомости".
Это в два раз ниже, чем российский газ стоил в 2019 году, когда средняя цена составляла, по данным агентства "Интерфакс", 204,7 доллара. Так что "Газпрому", крупнейшему представителю мировой газовой отрасли, явно предстоит весьма трудный год.
Контролируемой Кремлем компании, обеспечивающей России значительные валютные доходы и большое число рабочих мест, грозит целый клубок взаимосвязанных проблем. Прежде всего: снижающиеся объемы экспорта при падающих мировых ценах, обостряющаяся конкуренция со стороны сжиженного природного газа (СПГ) и новых газопроводов, а также рост внешней задолженности.
Мировой рынок газа: предложение превышает спрос
Сейчас основополагающая проблема для всех поставщиков природного газа (как и нефти) - глобальное предложение превысило спрос. В газовой отрасли это отчасти связано с новыми трубопроводами (азербайджано-турецкий TANAP, российско-китайский "Сила Сибири"), однако главная причина - бурное развитие рынка СПГ, благодаря чему в мировой газовой отрасли появились многочисленные новые игроки, в том числе очень крупные - от Катара, Австралии, Малайзии, Нигерии до Тринидада и Тобаго.
Этой зимой переизбытку газа, который в значительной мере идет на отопление, а потому является сезонным товаром, способствовали аномально высокие температуры в Северном полушарии, прежде всего в Европе, на главном экспортном рынке "Газпрома". Так что в 2020 году глобальное потепление сказалось на бизнесе российской компании особенно сильно.
Ситуацию усугубила политическая специфика нынешней зимы. 31 декабря 2019 года истекал десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Опасаясь, что после этой даты поставки через Украину могут быть прерваны, многие компании, в том числе и "Газпром", заблаговременно до отказа заполнили многочисленные европейские подземные хранилища газа (ПХГ). Это была в прошлом году ключевая причина высокого спроса на газ в Европе.
Однако в самый последний момент Москва и Киев договорились о новом пятилетнем транзитном договоре со значительными объемами прокачки по территории Украины. Поэтому в январе экспорт в дальнее европейское зарубежье у "Газпрома" резко упал, поскольку активно пошла распродажа запасов из газохранилищ.
Сжиженный газ в Азии: цены на историческом минимуме
Если теплая погода сохранится до скорой уже весны (в Германии, к примеру, столбик термометра может подняться в середине февраля до 11-14 градусов тепла), то к концу отопительного сезона в ПХГ останется значительно больше газа, чем обычно. В результате в летние месяцы, в период закачки, спрос будет существенно ниже, чем в предыдущие годы.
А предложение, наоборот, окажется - и тут мы подходим к последствиям коронавируса - куда более высоким, чем в предшествующие годы. Вызванное эпидемией сокращение энергопотребления в Китае в той или иной мере непременно коснется и газовой отрасли. Британская газета Financial Times (FT) 4 февраля утверждала, что китайские государственные импортеры сжиженного газа уже изучают вопрос о возможности временно выйти из долгосрочных контрактов по закупке СПГ со ссылкой на форс-мажор.
В ответ российская компания "Новатэк", снабжающая Китай со своего предприятия "Ямал СПГ", заявила, что отгрузки в Азию идут в плановом режиме. Одновременно неназванный источник "Интерфакса" в Москве сообщил, что китайская сторона не просила "Газпром" сократить поставки по газопроводу "Сила Сибири". Но такие сценарии, как видим, на рынке уже обсуждают.
В любом случае цены на сжиженный газ упали в Азии до исторического минимума, отмечает FT. А это означает кардинальное изменение многолетней ситуации, при которой азиатские импортеры, прежде всего - китайские и японские, платили за СПГ существенно больше, чем европейские, а потому основные объемы шли со всего мира именно в этот регион.
Импорт сжиженного газа вырос в Европе на 88 процентов
В последнее время экспортеры все чаще направляют свои танкеры в сторону Европы, и уже в прошлом году поставки СПГ на европейский рынок увеличились на 88 процентов, сообщает "Интерфакс". Это опровергает широко распространенное в России представление, будто любой сжиженный газ, особенно американский, непременно дороже российского трубопроводного.
Если бы продукция "Газпрома" на самом деле была настолько выгодной покупателям, как об этом постоянно пишут российские СМИ, то, к примеру, Турция вряд ли бы сократила в 2019 году закупки российского газа на целых 40 процентов, заменив его поставками из Азербайджана по новому газопроводу TANAP и импортом СПГ, главным образом из Алжира, Нигерии, Катара и США. Это следует из приводимых "Интерфаксом" данных.
В том довольно вероятном случае, что Китаю из-за коронавируса придется сокращать закупки сжиженного газа (выходя из долгосрочных контрактов или просто сокращая число спотовых сделок), цены на него в Европе из-за растущего предложения продолжат падение или по крайней мере останутся на нынешнем низком уровне. В результате еще больше обострится конкуренция между "Газпромом" и поставщиками СПГ, причем не только иностранными.
Компания "Новатэк" конкурирует с "Газпромом" за рынок Европы
Ведь с российским трубопроводным газом все острее конкурирует в Европе российский сжиженный газ, поставляемый компанией "Новатэк", которая в декабре 2018 года запустила уже третью линию своего завода по сжижению газа "Ямал СПГ". Благодаря этому Россия сразу же вышла в 2019 году на второе место среди крупнейших поставщиков СПГ на европейский рынок, уступив лишь Катару и обогнав США с Нигерией.
Если Китаю придется сокращать закупки СПГ конкретно у "Новатэка" из-за коронавируса (и/или из-за взятых на себя Пекином обязательств импортировать больше американского сжиженного газа), "Ямал СПГ" придется и дальше наращивать свои поставки в Европу в ущерб "Газпрому".
Бизнес госкомпании, конечно же, серьезно подстрахован многолетними контрактами, которые гарантируют "Газпрому" существенные объемы поставок по привязанным к нефти ценам. Но, во-первых, доля таких контрактов в структуре продаж концерна снижается в пользу одноразовых, спотовых сделок по рыночным ценам.
А, во-вторых, падение нефтяных котировок, вызванное коронавирусом, приведет через несколько месяцев к автоматическому снижению цен и на трубопроводный газ. Это повысит конкурентоспособность продукции "Газпрома" по сравнению с СПГ, а в электроэнергетике - по сравнению с углем, но уменьшит выручку компании. Попросту говоря, в ее распоряжении окажется меньше денег.
Готовясь к такой ситуации, совет директоров "Газпрома" согласовал 7 февраля, по сообщению агентства ТАСС, размещение в этом году бондов (корпоративных облигаций) на 6 миллиардов евро. Таким образом компания решила увеличить свой внешний долг на сумму, сопоставимую с официальной стоимостью прокладки по дну Черного моря газопровода "Турецкий поток".
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