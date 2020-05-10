Чем вызвана вспышка коронавируса на комбинате Westfleisch в Косфельде?

Германия шаг за шагом смягчает жесткие меры изоляции, введенные из-за пандемии SARS-CoV-2. По всей стране постепенно открываются магазины, парикмахерские, рестораны, кафе и фитнес-клубы. Но в округе Косфельд на западе страны жесткий карантин продлится, как минимум, до 18 мая. Причина - вспышка заболевания на местном мясокомбинате компании Westfleisch, где более 200 работников заразились коронавирусом. Корреспондент DW побывал на месте событий.

Мясокомбинат Westfleisch закрыт по решению суда

50-летний лысеющий мужчина стоит перед входом в двухэтажное общежитие на окраине деревни Розендаль на западе Германии. Старое здание, которому не помешал бы капитальный ремонт, закрыто на карантин. "Из-за коронавируса", - объясняет мужчина. Свое имя он называть не хочет - говорит только, что родился в Румынии, в городе Сибиу.

Мясокомбинат Westfleisch был закрыт по решению властей

Он знает пару слов по-немецки и по-английски и, похоже, не понимает, что карантин в Германии предполагает, что люди не должны выходить из дома. Защитная маска у него есть, но она свободно болтается под подбородком. Мужчина, как и другие его соотечественники, работает в соседнем Косфельде на мясокомбинате компании Westfleisch.

Несколько дней назад местные власти под давлением общественности закрыли комбинат - у 205 его сотрудников тест на коронавирус дал положительный результат. Компания Westfleisch попыталась оспорить это решение в суде, но иск был отклонен. В основном на комбинате работают жители стран Восточной Европы: Румынии, Болгарии и Польши.

Кто заботится об иностранных работниках?

В управлении Westfleisch говорят, что большинство работников комбината в Косфельде размещены в квартирах по 3-5 человек. Мужчина, которого мы встретили перед общежитием, точно не знает, сколько всего людей живет в доме. Может, двенадцать, а может, и больше. Нет ни малейшего намека на то, что здание на карантине - ни объявления, ни таблички. На почтовых ящиках у входа - румынские имена, написанные от руки маркером прямо на металлических дверцах. В дом заходит еще один мужчина, в руках у него лоток яиц - супермаркет находится в нескольких минутах ходьбы.

Анне-Моника Шпаллек

Никто не хочет взять на себя ответственность за безопасность и здоровье иностранных работников мясокомбината, сетует официальный представитель отделения партии "зеленых" в округе Косфельд Анне-Моника Шпаллек (Anne-Monika Spallek). Власти района, округа и федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия никак не могут договориться, на каком уровне должен решаться этот вопрос, говорит Шпаллек в беседе с DW.

Она считает, что проблема - в контрактах, которые компания Westfleisch заключила с субподрядчиками, поставляющими рабочую силу из стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Немецкие ведомства, отвечающие за здравоохранение, будут принимать меры только в том случае, если кто-то заболеет, уверена политик из партии "зеленых".

Территорию мясокомбината Westfleisch продолжают покидать грузовики

Руководство мясокомбината переложило ответственность за размещение иностранных рабочих на субподрядчиков, возмущается Шпаллек. И есть большие сомнения в том, что они придерживались всех правил. К примеру, санитарно-гигиенические нормы по профилактике инфекций в местах коллективного проживания предусматривают "одноместное размещение в спальных помещениях" и "своевременную изоляцию инфицированных людей".

Сотрудникам мясокомбината, помещенным под карантин, должны доставлять продукты питания и другие необходимые вещи, указывает представительница "зеленых". Ближе к концу ее беседы с корреспондентом DW к общежитию подъезжает микроавтобус с сотрудниками управления общественного порядка, Центрального управления по делам иностранцев и управления здравоохранения. Они одеты в защитные костюмы и, по всей видимости, приехали в общежитие сделать его обитателям тесты на коронавирус. Позже местные власти объявили, что на SARS-CoV-2 были обследованы 930 сотрудников мясокомбината.

"Они живут в бараках с заплесневевшими стенами"

"Лучше поздно, чем никогда", - комментирует прибытие представителей властей один из жителей деревни Розендаль, живущий по соседству с общежитием. В разговор вступает пожилая женщина, стоявшая неподалеку и с интересом прислушивавшаяся к беседе. "Бедняги, живут в какой-то конуре, и их еще и эксплуатируют", - говорит она о работниках комбината Westfleisch. Мужчина с велосипедом, присоединившийся к группе, рассказывает, что местные жители последнее время не ходят в соседний супермаркет - боятся встретить там зараженных коронавирусом румын.

"Долой современное рабство": священник Петер Коссен у входа на территорию мясокомбината ​​Westfleich

Мясокомбинат компании Westfleisch находится примерно в 15 минутах езды от деревни Розендаль. У входа в здание стоит местный священник Петер Коссен (Peter Kossen) с единомышленниками - они устроили у мясокомбината акцию протеста. "То, что случится это несчастье, было очевидно еще несколько недель назад", - делится священник.

По его словам, работникам комбината приходилось жить в "переполненных бараках с плесенью на стенах", по нескольку человек в одном помещении. Ни о каком социальном дистанцировании речь не идет, рассказывает он корреспонденту DW. На фабрику люди ездили в "забитых до отказа автобусах", добавляет Петер Коссен. В руках у него плакат с надписью "Долой современное рабство".

За спиной у священника периодически поднимается и опускается шлагбаум, установленный у входа на территорию Westfleisch. Несмотря на то, что мясокомбинат по решению властей закрыт, оттуда продолжают выезжать грузовые машины. На интернет-сайте компании говорится, что зараженные коронавирусом сотрудники и те, кто контактировал с ними, помещены под домашний карантин.

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