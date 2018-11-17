Цецилиенхоф - дворец Потсдамской конференции 1945 года

Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

Этот стул и дубовый стол в Красном салоне предназначались лично для Сталина. Из других помещений он больше всего любил здесь Белый салон. Всего же для конференции во дворце было отремонтировано и обставлено около 35 залов и комнат, то есть пятая часть помещений. В остальных позже разместили образовательный центр союза женщин ГДР, а в западном крыле в 1960 году открыли валютную гостиницу.