 Цецилиенхоф - дворец Потсдамской конференции 1945 года | Фоторепортажи о Германии | DW | 17.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Фоторепортажи

Цецилиенхоф - дворец Потсдамской конференции 1945 года

Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. 17 июля 1945 года здесь начала работу Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.

  • Дворец Цецилиенхоф

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот дворец, построенный в Потсдаме в 1914-1917 годах, напоминает средневековое английское поместье, каким-то образом перенесенное в Германию. По комфортности и оснащению он был самой современной резиденций Гогенцоллернов и стал последним их дворцом. В Бранденбурге представители этого рода начали править в XV веке, в Пруссии - немного позже. Закончили в канун Веймарской республики в 1918 году.

  • Цецилиия Мекленбург-Шверинская с сыновьями. Потсдам, 1910 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Резиденция предназначалась для старшего сына императора Германии Вильгельма II - наследного принца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской, в честь которой назван. Она участвовала в создании планов и выборе обстановки, а поселилась даже до окончания работ, чтобы родить здесь своего шестого ребенка. Дворец обошелся в 1,5 млн рейхсмарок, что по нынешним деньгам превышает 7 млн евро.

  • Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин. Потсдам, 1945 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В июле-августе 1945 года после завершения Второй мировой войны в Европе дворец Цецилиенхоф (Cecilienhof) стал местом проведения Потсдамской конференции, в которой участвовали лидеры держав-победительниц СССР, США и Великобритании - Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль. Последнего в ходе конференции сменил Клемент Эттли, возглавивший лондонское правительство 26 июля.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Так выглядит сейчас парадный двор Цецилиенхофа. Красная звезда из цветов появилась на клумбе в 1945 году во время подготовки к приезду "большой тройки". Высаженная советскими солдатами, она стала частью истории и сохраняется как особенный экспонат. В помещениях, где проходила конференция, работает музей. Провести встречу здесь предложил маршал Георгий Жуков.

  • Открытка 1905 года

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Эту открытку выпустили к помолвке Вильгельма (1882-1951) и Цецилии (1886-1954) в 1905 году. Тогда она стала кронпринцессой Германской империи, как оказалось - последней в истории. Цецилия была дочерью великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца III и великой княжны Анастасии Михайловны - внучки Николая I. Вместе с матерью в детстве часто бывала в усадьбе Михайловка под Петербургом.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Из окон открывается вид на живописное озеро Юнгфернзе. На берегу раскинулся Новый сад, разбитый в 1787 году при Фридрихе Вильгельме II в виде английского пейзажного парка - так сказать в противовес барочному парку Сан-Суси, созданному рядом его предшественником Фридрихом Великим. Так что новая резиденция в стиле английских загородных домов идеально и гармонично вписалась в этот ландшафт.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Фасад над главным входом украшают гербы с бранденбургским орлом и мекленбургским быком, напоминающие о его первых хозяевах. До строительства Цецилиенхофа супружеская пара летом жила в потсдамском Мраморном дворце, расположенном по соседству здесь же в Новом саду. Он был возведен в 1787-1792 годах для Фридриха Вильгельма II. Зимой они переезжали в берлинский Дворец кронпринцев на Унтер-ден-Линден.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    За строительство отвечал Пауль Шульце-Наумбург. Как пожелал кронпринц, проект он разработал в стиле Тюдоров. Обратите внимание на трубы более чем полусотни каминов, украшенные изразцовыми кирпичами. Архитектору удалось скрыть истинные размеры резиденции, насчитывающей почти 180 помещений. Чтобы создать атмосферу уютного дома, он сгруппировал здание вокруг пяти внутренних дворов.

  • Фотография 1906 года

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот снимок сделан в 1906 году в Потсдаме около Мраморного дворца после крещения первого сына в семье германского кронпринца. Его супруга Цецилия в детстве страдала астмой, поэтому много времени проводила на Ривьере. В это же время она полюбила морские путешествия. Позже вместе с мужем посетила Цейлон, Индию и Египет, а свой кабинет во дворце распорядилась оформить в стиле пассажирской каюты.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В этой комнате во многом сохранилась оригинальная обстановка. Ходила даже легенда, что в подвале якобы находился мотор, чтобы создавать корабельный шум. В любом случае, ради аутентичности мебель - кроме стульев - закрепили, как в настоящей каюте, хотя шторм здесь не грозил. Однако уже на следующий год после завершения строительства судьбу дворца изменила буря Ноябрьской революции 1918 года.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В результате Вильгельм II отрекся от престола. Дворцы Гогенцоллернов в Германии конфисковали. Однако в 1926 году правительство Веймарской республики вернуло Цецилиенхоф семье кронпринца. Они жили во дворце до конца Второй мировой войны. Затем резиденция перешла государству. В 2019 году наследники Гогенцоллернов потребовали предоставить им здесь жилые помещения. Спор, вероятно, затянется.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Вместе с другими дворцами и парками Потсдама и Берлина Цецилиенхоф входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в бывшей резиденции кронпринца, в 1945 году было определено послевоенное устройство Европы, закреплен раздел Германии и приняты многие другие решения. В частности, Сталин заручился поддержкой США и Великобритании в вопросе о переходе СССР прусского города Кёнигсберг.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Эта фотография Черчилля, Трумэна и Сталина была сделана во время конференции. Считается, что именно Потсдамская конференция стала форумом, с которого началось противостояние между западными державами и Советским Союзом, вылившееся в холодную войну. Здесь же они приняли решение расчленить Германию на автономные западные и восточные оккупационные зоны, что позже приведет к созданию ФРГ и ГДР.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Однако в Потсдаме за этим же столом, сделанным для конференции на московской фабрике "Люкс", были созданы условия, которые открыли путь для развития Германии как миролюбивого демократического государства - приняты решения о демилитаризации и денацификации. Здесь же переместили западную границу Польши и установили ее по линии Одера и Нейсе, а также определили порядок репараций.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Заседания "Берлинской конференции трех держав", как она тогда называлась, проходили в Большом зале с высокими 12-метровыми потолками. Такие залы были типичными для английских поместий. На второй этаж ведет роскошная дубовая лестница в стиле барокко. Ее подарил для дворца город Гданьск - то есть Данциг, как назывался в прусский период своей истории. После войны он вновь перешел Польше.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Приемы и важные встречи проходили в бывшем музыкальном зале - Белом салоне. В Цецилиенхофе президент Трумэн во время одной из личных бесед со Сталиным рассказал об успешном испытании США первой ядерной бомбы. Именно из Потсдама по телефону Трумэн отдал приказ применить это новое оружие в Японии. Здесь же участникам стало известно о числе жертв и масштабах разрушений в Хиросиме и Нагасаки.

  • Елизавета II во дворце Цецилиенхоф, 2004 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Как видим, помимо туристов в Цецилиенхофе бывают официальные гости. В 2004 году сюда приезжала британская королева Елизавета II. Помимо Большого зала посетители могут осмотреть соседние рабочие помещения трех делегаций. Мебель для конференции пришлось привозить из других дворцов и замков, так как почти всю обстановку в конце войны вывезли отсюда на соседнюю ферму, где она сгорела.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Обстановку подбирали в соответствии с пожеланиями делегаций. Она осталась на своих местах, как и круглый стол в зале заседаний - кстати, диаметром в три метра. Советским участникам отвели бывший кабинет кронпринца, получивший название Красного салона. Американской - бывший курительный салон Вильгельма. Британская заняла библиотеку. Жили делегации на виллах в районе Бабельсберг.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот стул и дубовый стол в Красном салоне предназначались лично для Сталина. Из других помещений он больше всего любил здесь Белый салон. Всего же для конференции во дворце было отремонтировано и обставлено около 35 залов и комнат, то есть пятая часть помещений. В остальных позже разместили образовательный центр союза женщин ГДР, а в западном крыле в 1960 году открыли валютную гостиницу.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Дворец и отель, работавший до начала 2014 года, сейчас ремонтируют. Первую генеральную реконструкцию за сто лет после строительства Цецилиенхофа должны закончить в 2018 году. Музей Потсдамской конференции не закрывался. С апреля по октябрь он открыт со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов. В ноябре-марте закрывается на час раньше.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Дворец Цецилиенхоф

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот дворец, построенный в Потсдаме в 1914-1917 годах, напоминает средневековое английское поместье, каким-то образом перенесенное в Германию. По комфортности и оснащению он был самой современной резиденций Гогенцоллернов и стал последним их дворцом. В Бранденбурге представители этого рода начали править в XV веке, в Пруссии - немного позже. Закончили в канун Веймарской республики в 1918 году.

  • Цецилиия Мекленбург-Шверинская с сыновьями. Потсдам, 1910 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Резиденция предназначалась для старшего сына императора Германии Вильгельма II - наследного принца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской, в честь которой назван. Она участвовала в создании планов и выборе обстановки, а поселилась даже до окончания работ, чтобы родить здесь своего шестого ребенка. Дворец обошелся в 1,5 млн рейхсмарок, что по нынешним деньгам превышает 7 млн евро.

  • Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин. Потсдам, 1945 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В июле-августе 1945 года после завершения Второй мировой войны в Европе дворец Цецилиенхоф (Cecilienhof) стал местом проведения Потсдамской конференции, в которой участвовали лидеры держав-победительниц СССР, США и Великобритании - Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль. Последнего в ходе конференции сменил Клемент Эттли, возглавивший лондонское правительство 26 июля.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Так выглядит сейчас парадный двор Цецилиенхофа. Красная звезда из цветов появилась на клумбе в 1945 году во время подготовки к приезду "большой тройки". Высаженная советскими солдатами, она стала частью истории и сохраняется как особенный экспонат. В помещениях, где проходила конференция, работает музей. Провести встречу здесь предложил маршал Георгий Жуков.

  • Открытка 1905 года

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Эту открытку выпустили к помолвке Вильгельма (1882-1951) и Цецилии (1886-1954) в 1905 году. Тогда она стала кронпринцессой Германской империи, как оказалось - последней в истории. Цецилия была дочерью великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца III и великой княжны Анастасии Михайловны - внучки Николая I. Вместе с матерью в детстве часто бывала в усадьбе Михайловка под Петербургом.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Из окон открывается вид на живописное озеро Юнгфернзе. На берегу раскинулся Новый сад, разбитый в 1787 году при Фридрихе Вильгельме II в виде английского пейзажного парка - так сказать в противовес барочному парку Сан-Суси, созданному рядом его предшественником Фридрихом Великим. Так что новая резиденция в стиле английских загородных домов идеально и гармонично вписалась в этот ландшафт.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Фасад над главным входом украшают гербы с бранденбургским орлом и мекленбургским быком, напоминающие о его первых хозяевах. До строительства Цецилиенхофа супружеская пара летом жила в потсдамском Мраморном дворце, расположенном по соседству здесь же в Новом саду. Он был возведен в 1787-1792 годах для Фридриха Вильгельма II. Зимой они переезжали в берлинский Дворец кронпринцев на Унтер-ден-Линден.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    За строительство отвечал Пауль Шульце-Наумбург. Как пожелал кронпринц, проект он разработал в стиле Тюдоров. Обратите внимание на трубы более чем полусотни каминов, украшенные изразцовыми кирпичами. Архитектору удалось скрыть истинные размеры резиденции, насчитывающей почти 180 помещений. Чтобы создать атмосферу уютного дома, он сгруппировал здание вокруг пяти внутренних дворов.

  • Фотография 1906 года

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот снимок сделан в 1906 году в Потсдаме около Мраморного дворца после крещения первого сына в семье германского кронпринца. Его супруга Цецилия в детстве страдала астмой, поэтому много времени проводила на Ривьере. В это же время она полюбила морские путешествия. Позже вместе с мужем посетила Цейлон, Индию и Египет, а свой кабинет во дворце распорядилась оформить в стиле пассажирской каюты.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В этой комнате во многом сохранилась оригинальная обстановка. Ходила даже легенда, что в подвале якобы находился мотор, чтобы создавать корабельный шум. В любом случае, ради аутентичности мебель - кроме стульев - закрепили, как в настоящей каюте, хотя шторм здесь не грозил. Однако уже на следующий год после завершения строительства судьбу дворца изменила буря Ноябрьской революции 1918 года.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В результате Вильгельм II отрекся от престола. Дворцы Гогенцоллернов в Германии конфисковали. Однако в 1926 году правительство Веймарской республики вернуло Цецилиенхоф семье кронпринца. Они жили во дворце до конца Второй мировой войны. Затем резиденция перешла государству. В 2019 году наследники Гогенцоллернов потребовали предоставить им здесь жилые помещения. Спор, вероятно, затянется.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Вместе с другими дворцами и парками Потсдама и Берлина Цецилиенхоф входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в бывшей резиденции кронпринца, в 1945 году было определено послевоенное устройство Европы, закреплен раздел Германии и приняты многие другие решения. В частности, Сталин заручился поддержкой США и Великобритании в вопросе о переходе СССР прусского города Кёнигсберг.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Эта фотография Черчилля, Трумэна и Сталина была сделана во время конференции. Считается, что именно Потсдамская конференция стала форумом, с которого началось противостояние между западными державами и Советским Союзом, вылившееся в холодную войну. Здесь же они приняли решение расчленить Германию на автономные западные и восточные оккупационные зоны, что позже приведет к созданию ФРГ и ГДР.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Однако в Потсдаме за этим же столом, сделанным для конференции на московской фабрике "Люкс", были созданы условия, которые открыли путь для развития Германии как миролюбивого демократического государства - приняты решения о демилитаризации и денацификации. Здесь же переместили западную границу Польши и установили ее по линии Одера и Нейсе, а также определили порядок репараций.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Заседания "Берлинской конференции трех держав", как она тогда называлась, проходили в Большом зале с высокими 12-метровыми потолками. Такие залы были типичными для английских поместий. На второй этаж ведет роскошная дубовая лестница в стиле барокко. Ее подарил для дворца город Гданьск - то есть Данциг, как назывался в прусский период своей истории. После войны он вновь перешел Польше.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Приемы и важные встречи проходили в бывшем музыкальном зале - Белом салоне. В Цецилиенхофе президент Трумэн во время одной из личных бесед со Сталиным рассказал об успешном испытании США первой ядерной бомбы. Именно из Потсдама по телефону Трумэн отдал приказ применить это новое оружие в Японии. Здесь же участникам стало известно о числе жертв и масштабах разрушений в Хиросиме и Нагасаки.

  • Елизавета II во дворце Цецилиенхоф, 2004 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Как видим, помимо туристов в Цецилиенхофе бывают официальные гости. В 2004 году сюда приезжала британская королева Елизавета II. Помимо Большого зала посетители могут осмотреть соседние рабочие помещения трех делегаций. Мебель для конференции пришлось привозить из других дворцов и замков, так как почти всю обстановку в конце войны вывезли отсюда на соседнюю ферму, где она сгорела.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Обстановку подбирали в соответствии с пожеланиями делегаций. Она осталась на своих местах, как и круглый стол в зале заседаний - кстати, диаметром в три метра. Советским участникам отвели бывший кабинет кронпринца, получивший название Красного салона. Американской - бывший курительный салон Вильгельма. Британская заняла библиотеку. Жили делегации на виллах в районе Бабельсберг.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот стул и дубовый стол в Красном салоне предназначались лично для Сталина. Из других помещений он больше всего любил здесь Белый салон. Всего же для конференции во дворце было отремонтировано и обставлено около 35 залов и комнат, то есть пятая часть помещений. В остальных позже разместили образовательный центр союза женщин ГДР, а в западном крыле в 1960 году открыли валютную гостиницу.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Дворец и отель, работавший до начала 2014 года, сейчас ремонтируют. Первую генеральную реконструкцию за сто лет после строительства Цецилиенхофа должны закончить в 2018 году. Музей Потсдамской конференции не закрывался. С апреля по октябрь он открыт со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов. В ноябре-марте закрывается на час раньше.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Всемирное наследие в Потсдаме

  • Сан-Суси

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Прусские достопримечательности

    Столицей Пруссии в течение нескольких столетий был Берлин, но свои резиденции правители этого королевства также охотно строили в соседнем Потсдаме. Сегодня их дворцы, замки и парки, а также русская деревня Александровка включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы посвятили им подробные фоторепортажи, обзор которых - в этой галерее, а ссылки - ниже, в нашем туристическом досье.

  • Дворец Сан-Суси
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Дворец Сан-Суси

    Потсдамский дворец Сан-Суси (Schloss Sanssouci) входит в десятку самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии. Был возведен в стиле барокко в 1745-1747 годах для прусского короля Фридриха Великого.

  • Китайский чайный домик
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Китайский чайный домик

    Этот летний павильон построили в парке Сан-Суси по эскизам Фридриха Великого в 1755-1764 годах. Чайный домик (Chinesisches Haus) является памятником шинуазри - китайского стилевого направления в рококо.

  • Новый дворец
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Новый дворец

    В парке Сан-Суси также находится Новый дворец (Neues Palais) - последний прусский дворец в стиле барокко. Был задуман и возведен в 1763-1769 годах в качестве архитектурного символа могущества и силы Пруссии, которые это королевство обрело при Фридрихе Великом.

  • Мраморный дворец
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Мраморный дворец

    Мраморный дворец (Marmorpalais) был возведен в 1787-1792 годах в стиле классицизма для Фридриха Вильгельма II - племянника Фридриха Великого, сменившего этого короля на прусском престоле. Расположен в Новом саду на берегу Святого озера.

  • Цецилиенхоф
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Цецилиенхоф

    Дворец Цецилиенхоф (Cecilienhof) был построен в 1914-1917 годах в стиле Тюдоров для наследного принца Вильгельма (старшего сына кайзера Германии Вильгельма II) и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской. Расположен в Новом саду. В 1945 году здесь состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.

  • Александровка
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Александровка

    Русское поселение Александровка (Russische Kolonie Alexandrowka) расположено в Потсдаме на полпути между Сан-Суси и Мраморным дворцом. Была заложена в 1826 году по воле Фридриха Вильгельма III, чтобы увековечить память о российском царе Александре I - близком друге, родственнике и союзнике во времена Наполеоновских войн.

  • Бельведер на холме Пфингстберг
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Бельведер на холме Пфингстберг

    "Прекрасный вид" - так переводится итальянское название Belvedere. Этот потсдамский Бельведер заложили на холме Пфингстберг в 1847 году по воле прусского короля Фридриха Вильгельма IV - романтика на троне, любившего Италию и изящные искусства. Он задумал построить этот дворец на самой высокой точке Потсдама, чтобы наслаждаться отсюда видом на окрестности, - между парком Сан-Суси и Новым садом.

  • Бабельсберг
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Бабельсберг

    Этот неоготический замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи. В 1862 году в Бабельсберге (Schloss Babelsberg) состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и дипломата Отто фон Бисмарка, после которой будущий "железный канцлер" согласился возглавить прусский кабинет.

  • Глинике
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Глинике

    Дворцово-парковый ансамбль Глинике (Schloss Glienicke) расположен на границе Берлина и Потсдама в столичном районе Ванзе, около того самого знаменитого моста, на котором во времена холодной войны производили обмен шпионами. Из всех прусских дворцов и замков он чаще всего менял владельцев и перестраивался. Заложен он был как помещичья усадьба, но позже стал резиденций одного из прусских принцев.

  • Храм Христа Спасителя в Закрове
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Закровский парк

    Этот парк был заложен в середине XIX века Петером Йозефом Ленне. Главой достопримечательностью является храм Христа Спасителя (Heilandskirche), построенный в 1841-1844 годах на берегу озера Юнгфернзе по воле Фридриха Вильгельма IV. Во времена ГДР рядом с ним проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века эту колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.

  • Павлиний остров
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Павлиний остров

    В 1760-х годах этот остров посреди озера Ванзе служил местом свиданий будущего прусского короля Фридриха Вильгельма II и Вильгельмины Энке. Позже король построил здесь для своей фаворитки замок и заложил ландшафтный парк. Сейчас Павлиний остров (Pfaueninsel) находится на территории Берлина, но исторически все же принадлежит к потсдамским памятникам прусской эпохи.

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Потсдам

Дворец Сан-Суси

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.  

Китайский чайный домик

Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.  

Новый дворец

Возведенный в 1763-1769 годах, он считается последним прусским дворцом в стиле барокко.  

Русская деревня Александровка

Для кого построили эти деревянные дома и каменную церковь, словно перенесенные в Германию из-под Петербурга, Москвы или Твери?  

Мраморный дворец

Здесь жили прусские короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику, но позже все вернули в прежний вид, ведь перед нами - памятник Всемирного наследия.  

Павлиний остров

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Дворец Глинике

Этот дворец расположен на границе Берлина и Потсдама. Во времена холодной войны рядом на Глиникском мосту меняли шпионов.  

Бабельсберг. Часть I

Этот замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи.  

Бабельсберг. Часть II

В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.  

Храм Христа Спасителя в Закровском парке

Рядом с этим храмом проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.  

Бельведеры на холмах Пфингстберг и Клаусберг

Откуда открываются прекрасные виды на Потсдам, и где находится первое здание, построенное Карлом Фридрихом Шинкелем?  

Потсдамская конференция

Потсдамская конференция: как решалась судьба послевоенной Германии

17 июля 1945-го. Из подъехавших к парадному входу дворца Цецилиенхоф в Потсдаме лимузинов выходят Трумэн, Черчилль, Сталин. Они здесь для того, чтобы определить будущее Германии...  

Контекст

10 причин любить Бранденбург

Остров - часть суши, окруженная водой. Берлин - город, со всех сторон окруженный Бранденбургом, где достопримечательностей не меньше, чем в немецкой столице.  

Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме  

Всемирное наследие в Потсдаме  

Ссылки в интернете

Фонд прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга (SPSG)

Аудио- и видеофайлы по теме

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера  

22 июня 1941 года в сознании немцев  

Где найти в Германии сведения о советских военнопленных и узниках концлагерей  

Также по теме

Deutschland Schloss Augustusburg in Brühl, Treppenhaus

Всемирное наследие: Аугустусбург и Фалькенлуст - памятники раннего рококо 17.11.2018

После Второй мировой войны дворец Аугустусбург долгое время использовался властями Западной Германии для государственных приемов.

Welterbe Potsdam - Marmorpalais

Достопримечательности Потсдама 13.12.2017

Сан-Суси, Китайский домик, Новый дворец, Мраморный дворец, Цецилиенхоф, Александровка, Бельведер, Бабельсберг, Глинике, Закровский парк, Павлиний остров.

Deutschland Brandenburg Neues Palais Potsdam

Новый дворец в Потсдаме - позднее барокко Старого Фрица 04.12.2017

Возведенный в 1763-1769 годах, он считается последним прусским дворцом в стиле барокко.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера