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Центральный банк РФ

Ausschnitt: Bildnummer: 53826139 Datum: 10.04.2009 Copyright: imago/Hansjörg Hörseljau Moskau, RUS, Russland, 10.04.09: Zentrale der Russischen Zentralbank in Moskau Russland Europa kbdig xkg 2009 hoch Highlight o0 Wirtschaft Banken Gebäude außen Außenansicht

Центробанк России вновь повысил ключевую ставку в борьбе с инфляцией 11.06.2021

Регулятор объяснил подъем ставки до 5,5% темпами инфляции, которая достигла максимума с 2016 года, и восстановления экономики РФ, опережающими прогнозы. Глава ЦБ Набиуллина допустила новое повышение ставки в июле.
Ausschnitt: Bildnummer: 53826139 Datum: 10.04.2009 Copyright: imago/Hansjörg Hörseljau Moskau, RUS, Russland, 10.04.09: Zentrale der Russischen Zentralbank in Moskau Russland Europa kbdig xkg 2009 hoch Highlight o0 Wirtschaft Banken Gebäude außen Außenansicht

Центробанк России снизил ключевую ставку до 5,5 процента 24.04.2020

В заявлении регулятора говорится, что банк на фоне эпидемии коронавируса переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. ЦБ прогнозирует снижение ВВП в России в текущем году на 4-6 процентов.
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 16, 2014. Central Bank of Russia has raised its key rate from 10.5% to 17% in a move to curb inflation. OPS: The building of Central Bank of Russia. Anton Novoderezhkin/TASS |

Центробанк России приостановил покупку валюты на 30 дней 09.03.2020

В связи с мощнейшим обвалом мировых цен на нефть Банк России остановил на 30 дней закупку иностранной валюты для Минфина.
Foto zum Thema Welche Strategie ist am besten für russische Sparer, das unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa im Dezember gemacht hat. Auf dem Bild ist ein Plakat von der Sberbank. Schlüsselworter: Russland, Moskau, russische Sparer, Sberbank, Ewlaliya Samedowa

Правительство РФ может купить Сбербанк с помощью резервного фонда 25.12.2019

По данным Reuters, сделка может состояться уже в первой половине 2020 года. Речь идет о приобретении контрольного пакета ЦБ в Сбербанке.
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 16, 2014. Central Bank of Russia has raised its key rate from 10.5% to 17% in a move to curb inflation. OPS: The building of Central Bank of Russia. Anton Novoderezhkin/TASS |

Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 6,5 процента 25.10.2019

Впервые с декабря 2017 года ключевая ставка снижена на 0,5 процентных пункта, отмечают наблюдатели. По данным Центробанка РФ, темпы роста экономики страны остаются сдержанными.
Bildunterschrift:A Russian ruble coin is pictured in front of St. Basil cathedral in central Moscow, on November 20, 2014. After having recently spent billions of dollars per day to support the ruble in a flexible trading band that limited swings in the currency, the Bank of Russia ended its unlimited daily interventions to avoid speculation against the currency. Russian ruble has lost more than 30 percent during the last four months to Euro and US dollar. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 7 процентов 06.09.2019

Ключевая ставка достигла минимального уровня с марта 2014 года. Это ее третье снижение на 0,25 процентного пункта за год. Кроме того, регулятор понизил прогноз по инфляции.
Russia's Central Bank Governor Elvira Nabiullina arrives at a news conference after the bank's second monetary policy meeting of the year in Moscow March 13, 2015. The Russian central bank cut its main lending rate on Friday, for the second time this year, putting concerns about the declining economy before worries about high inflation. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: BUSINESS)

Набиуллина сообщила о постепенном снижении ставки Банка России 03.07.2019

Ключевая ставка ЦБ РФ будет поэтапно снижаться до середины 2020 года, сообщила глава банка Эльвира Набиуллина.
Packets of five thousand Russian rubles banknotes isolated on white +++ (C) Imago/Russian Look

Банк "Открытие" подал рекордный иск в истории банковского сектора РФ 03.07.2019

Перешедший под контроль ЦБ РФ банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджменту на сумму 289,5 миллиарда рублей.
Ausschnitt: Bildnummer: 53826139 Datum: 10.04.2009 Copyright: imago/Hansjörg Hörseljau Moskau, RUS, Russland, 10.04.09: Zentrale der Russischen Zentralbank in Moskau Russland Europa kbdig xkg 2009 hoch Highlight o0 Wirtschaft Banken Gebäude außen Außenansicht

Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% 14.06.2019

В первом полугодии 2019 года рост экономики ниже ожиданий российского Центробанка, отмечается в его сообщении. Прогноз годовой инфляции снижен до 4,2–4,7 процента.
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 16, 2014. Central Bank of Russia has raised its key rate from 10.5% to 17% in a move to curb inflation. OPS: The building of Central Bank of Russia. Anton Novoderezhkin/TASS |

В интернет попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ РФ 12.04.2019

Личные данные 120 тысяч клиентов банков, которым было отказано в обслуживании по закону об отмывании денег и финансировании терроризма, опубликованы в интернете. Эксперты возлагают вину на Банк России.
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 16, 2014. Central Bank of Russia has raised its key rate from 10.5% to 17% in a move to curb inflation. OPS: The building of Central Bank of Russia. Anton Novoderezhkin/TASS |

Центробанк РФ лишил лицензий крупнейших форекс-дилеров 27.12.2018

По словам представителя ЦБ РФ, финансовые посредники способствовали уходу средств россиян в зарубежные офшоры.

A woman walks past a board listing foreign currency rates against the Russian ruble outside an exchange office in central Moscow on December 16, 2014. The Russian ruble set a new all-time record low on Tuesday after bouncing back briefly despite an emergency move by Russia's central bank to raise interest rates to 17 percent. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

"Райффайзенбанк" не исключает обвала курса рубля в 2019 году 13.12.2018

Российский рубль в следующем году может резко подешеветь, если цены на нефть не повысятся, а Центробанк и Минфин РФ возобновят скупку валюты на бирже, считает "Райффайзенбанк".
Eine Filiale der russischen Bank Sberbank in Moskau, Februar 2018. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Ewlalia Samedowa und wurden freigegeben.

Что нужно знать российскому вкладчику накануне 2019 года 06.12.2018

Банковские депозиты остаются для россиян самым распространенным способом сбережения средств. Во что лучше вкладывать в 2019 году, выясняла DW.
FILE - The April 3, 2012 file photo shows the the logo of Credit Suisse bank in Zurich. Swiss bank Credit Suisse Group reported a 95 percent drop in net profit for the first quarter Wednesday, April 25, 2012 as it took big charges on its debts and paid out higher bonuses. Switzerland's second-biggest bank said its net profit attributable to shareholders during the first three months fell to 44 million Swiss francs (US$ 48.19 million), way down on its net profit of 1.14 billion francs in the comparable period a year ago. (Foto:Keystone, Alessandro Della Bella/AP/dapd)

Путин внес в Госдуму проект закона о зарубежных счетах чиновников 24.10.2018

Законодательство РФ запрещает высокопоставленным госслужащим и депутатам иметь счета и вклады в иностранных банках. Внесенный законопроект позволит ЦБ выдавать Генпрокуратуре информацию о соответствующих нарушениях.
2401876 03/24/2014 A Simferopol resident exchanges currency to Russian rubles at a currency exchange office. Taras Litvinenko/RIA Novosti

Комментарий: Для дедолларизации нужны реформы и независимый Центробанк 07.10.2018

Чтобы рубль потеснил в России валюту США, Кремлю следует уходить от сырьевой экономики, учитывать опыт бундесбанка и не повторять ошибок Эрдогана, считает Андрей Гурков.
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 16, 2014. Central Bank of Russia has raised its key rate from 10.5% to 17% in a move to curb inflation. OPS: The building of Central Bank of Russia. Anton Novoderezhkin/TASS |

ЦБ России тайно выделил 20 млрд рублей на спасение Генбанка 21.09.2018

Эта сумма появилась на счету работающего в аннексированном Крыму банка в феврале. Ни ЦБ, ни Агентство по страхованию вкладов официально не информировали о выделении кредита Генбанку, сообщают "Ведомости".
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