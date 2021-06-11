Центральный банк РФ

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Регулятор объяснил подъем ставки до 5,5% темпами инфляции, которая достигла максимума с 2016 года, и восстановления экономики РФ, опережающими прогнозы. Глава ЦБ Набиуллина допустила новое повышение ставки в июле.
В заявлении регулятора говорится, что банк на фоне эпидемии коронавируса переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. ЦБ прогнозирует снижение ВВП в России в текущем году на 4-6 процентов.
В связи с мощнейшим обвалом мировых цен на нефть Банк России остановил на 30 дней закупку иностранной валюты для Минфина.
По данным Reuters, сделка может состояться уже в первой половине 2020 года. Речь идет о приобретении контрольного пакета ЦБ в Сбербанке.
Впервые с декабря 2017 года ключевая ставка снижена на 0,5 процентных пункта, отмечают наблюдатели. По данным Центробанка РФ, темпы роста экономики страны остаются сдержанными.
Ключевая ставка достигла минимального уровня с марта 2014 года. Это ее третье снижение на 0,25 процентного пункта за год. Кроме того, регулятор понизил прогноз по инфляции.
Ключевая ставка ЦБ РФ будет поэтапно снижаться до середины 2020 года, сообщила глава банка Эльвира Набиуллина.
Перешедший под контроль ЦБ РФ банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджменту на сумму 289,5 миллиарда рублей.
В первом полугодии 2019 года рост экономики ниже ожиданий российского Центробанка, отмечается в его сообщении. Прогноз годовой инфляции снижен до 4,2–4,7 процента.
Личные данные 120 тысяч клиентов банков, которым было отказано в обслуживании по закону об отмывании денег и финансировании терроризма, опубликованы в интернете. Эксперты возлагают вину на Банк России.
По словам представителя ЦБ РФ, финансовые посредники способствовали уходу средств россиян в зарубежные офшоры.
Российский рубль в следующем году может резко подешеветь, если цены на нефть не повысятся, а Центробанк и Минфин РФ возобновят скупку валюты на бирже, считает "Райффайзенбанк".
Банковские депозиты остаются для россиян самым распространенным способом сбережения средств. Во что лучше вкладывать в 2019 году, выясняла DW.
Законодательство РФ запрещает высокопоставленным госслужащим и депутатам иметь счета и вклады в иностранных банках. Внесенный законопроект позволит ЦБ выдавать Генпрокуратуре информацию о соответствующих нарушениях.
Чтобы рубль потеснил в России валюту США, Кремлю следует уходить от сырьевой экономики, учитывать опыт бундесбанка и не повторять ошибок Эрдогана, считает Андрей Гурков.
Эта сумма появилась на счету работающего в аннексированном Крыму банка в феврале. Ни ЦБ, ни Агентство по страхованию вкладов официально не информировали о выделении кредита Генбанку, сообщают "Ведомости".
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