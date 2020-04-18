Хроника пандемии: Число заражений SARS-CoV-2 на Кубе превысило 1000

Мир борется с коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2,4 млн человек, скончались свыше 165 тысяч. Выздоровели более 625 тысяч человек. DW следит за событиями 20 апреля.
В мире становится все больше инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, заражены более 2,4 млн человек, от последствий вируса скончались более 165 тысяч человек. Выздоровели более 625 тысяч человек. DW следит за развитием событий 20 апреля (время московское).
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило швейцарскому фармаконцерну Novartis проведение клинических исследований по использованию препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19. В испытаниях примут участие 440 инфицированных коронавирусом пациентов в более чем дюжине американских клиник. Противомалярийный препарат уже имеет экстренное разрешение FDA на использование при лечении COVID-19, однако научных доказательств его эффективности пока нет.
Число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 на Кубе превысило 1000 человек
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Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на Кубе превысило 1000 человек. По данным министерства здравоохранения, было протестированы почти 27 тысяч человек - у 1035 пациентов результат оказался положительным. На сегодняшний день от последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 на Кубе скончались 34 человека.
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В Германии начинается поэтапное ослабление карантинных мер. Будут открыты магазины с торговой площадью до 800 кв. метров. Ограничение не распространяется на книжные магазины, а также продажу велосипедов и автомобилей. Решение об открытии принимают правительства федеральных земель. В Берлине, а также федеральных землях Бранденбург и Саксония в школы возвращаются учащиеся выпускных классов для подготовки и сдачи экзаменов. В ряде земель возобновляются занятия в четвертых классах начальных школ. В вузах разрешается проводить экзамены, однако библиотеки, архивы и лаборатории будут открыты только при соблюдении строгих санитарно-гигиенических норм. В Саксонии возобновятся религиозные службы, но при условии, что в них одновременно смогут принять участие не более 15 верующих. В свою очередь в этой земле, первой в Германии, введено обязательное использование защитных масок в транспорте и магазинах.
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Согласно данным Института имени Роберта Коха, число выявленных заражений новым коронавирусом в Германии с начала эпидемии составило 141 672 человека. За сутки инфекция выявлена у 1775 человек, скончались 110 человек. Общее число летальных случаев составило 4404 человека. Выздоровевшими, по данным института, считаются около 91 500 человек, на 3500 больше, чем днем ранее.
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Около 2,5 тысяч человек собрались в воскресенье на акцию протеста против ограничительных мер из-за коронавируса в Вашингтоне, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции. Собравшиеся выступили против мер губернатора Вашингтона, члена Демократической партии Джея Инсли. Организатор акции - республиканец Тайлер Миллер. Ранее президент США Дональд Трамп поддержал похожие протесты в Мичигане, Миннесоте и Вирджинии. Участников этих акций он называет "великолепными людьми".
В Латинской Америке более 100 тысяч человек заразились коронавирусом
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В странах Латинской Америки, по данным на вечер воскресенья, всего выявлено более 100 тысяч случаев коронавирусной инфекции, сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на властей. Число умерших о последствий заражения вирусом SARS-CoV-2 в регионе составило 4 924 человека. Больше всего пандемия затронула Бразилию, в которой зарегистрировано 38 654 зараженных и 2462 умерших. На втором месте Перу с более 15,6 тысячами инфицированных и 400 скончавшимися, на третьем – Чили (более 10 000 случаев и 133 умерших).
++04.20++
Президент Бразилии Жаир Болсонару в воскресенье в столице страны Бразилиа участвовал в демонстрации против ограничительных мер, введенных парламентом и губернаторами регионов для борьбы с эпидемией коронавируса. Участники требовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару. Президент на акции выступил с речью, которую вынужден был несколько раз прерывать из-за кашля. Бразилия занимает первое место среди стран Латинской Америки по числу зараженных коронавирусом. Инфицированы в стране более 38 тысяч человек, около 2,5 тысячи умерли.
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В Архангельске с 50 до 70 возросло число пациентов и сотрудников психиатрической больницы, заразившихся коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщили на официальном сайте региональных властей. По их данным, за сутки число инфицированных в Архангельской области увеличилось почти в три раза и составило 114 человек.
Запрет на работу большинства организаций в Москве продлен до 1 мая
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В Москве до 1 мая продлен запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга. Соответствующий указ мэр Москвы Сергей Собянин подписал в субботу. Первоначально запрет был введен на срок с 13 по 19 апреля. В соответствии с документом, продолжают работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, банки, страховые компании, общественный транспорт, предприятия связи и СМИ. Кроме того, по-прежнему открыты продовольственные магазины и другая розница, разрешена в рамках режима повышенной готовности.
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Уровень безработицы в Европе в ближайшие месяцы может удвоиться, считают эксперты McKinsey. Под угрозой, по их оценкам, находятся 59 млн рабочих мест. Половина из них – в сфере услуг, продаж, гастрономии и строительства. В 2020 году уровень безработицы в ЕС составит 7,6 процента, прогнозирует McKinsey. К докризисным показателям он может вернуться только в четвертом квартале 2021 года, полагают эксперты. Их пессимистичный сценарий предполагает, что уровень безработицы вырастет до 11,2 процента и вернется к докризисным показателям только в 2024 году.
Президент Чехии заявил планах закрыть границы на год
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Президент Чехии Милош Земан советует согражданам этим летом путешествовать по своей стране. Границы Чехии будут закрыты целый год, "чтобы не вызвать новую волну инфекции тем, что люди поедут в страны, где эпидемия еще не закончилась", сказал Земан.
Турбюро страны ранее обращались с просьбой летом разрешить жителям Чехии выезд в их излюбленные страны отдыха - Словакию и Хорватию, где пока зафиксировано не так много случаев заболевания коронавирусом. Чехия ввела запрет на въезд и выезд из страны в середине марта. Новая норма не распространяется, например, на водителей грузовиков и медицинский персонал.
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Более 40 тысяч человек умерли от коронавируса в США. Такие данные приводит Университет имени Джонса Хопкинса. Всего в стране инфицированы более 740 тысяч человек, около 67 тысяч считаются выздоровевшими.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пик эпидемии в городе пройден и что "кривая снижается". Продолжит ли она снижаться, "зависит от того, что мы с вами делаем", говорит политик. По его словам, сейчас не время становиться "самонадеянными".
Нью-Йорк считается эпицентром эпидемии коронавируса в США, на него приходится почти половина всех жертв. Больше всего смертей от коронавируса из всех стран сейчас в Соединенных Штатах.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.
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