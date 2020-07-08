Хроника пандемии: число заражений в Бразилии превысило 1,7 млн человек

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 12 миллионов жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 550 тысяч человек, выздоровели свыше 6,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 9 июля (время московское).

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В США сообщили о 59 000 новых случаях заражения коронавирусом. По данным агентства Reuters, до сегодняшнего дня ни одна страна мира не сообщала о более крупном суточном приросте заражений. 10 000 новых случаев SARS-CoV-2 были зафиксированы за прошедшие сутки во Флориде. Техас сообщил о 9 000 случаях. В Калифорнии диагноз коронавируса за последние 24 часа был поставлен 7 800 пациентам. При этом число смертей, вызванных последствиями легочной болезни COVID-19, в США уже второй день подряд составляет более чем 900 случаев. Это самый высокий уровень смертности от COVID-19 в стране с начала июня, отмечает Reuters.

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На фоне нестихающих протестов президент Сербии Александар Вучич объявил, что правительство намерено пересмотреть решение о повторном введении комендантского часа, отмененного в начале июня, незадолго до парламентских выборов. Участники массовых протестов в Белграде, недовольные антикризисной политикой правительства, продолжают требовать отставки Вучича с поста главы государства. Полиция применила слезоточивый газ, демонстранты забросали полицейских камнями.

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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12 млн человек. По данным сайта Worldometers на раннее утро 9 июля, число летальных исходов вызываемой коронавирусом болезни COVID-19 достигло 551 055 случаев. 7 017 222 жителя планеты сумели побороть инфекцию.

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В Бразилии число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 1 713 160 человек. Таким образом, суточный прирост инфицированных составил в стране 44 571 пациентов. Число смертей от последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 увеличилось до 67 964 случаев, сообщили в министерстве здравоохранения. За последние 24 часа скончались более 1 тысячи пациентов. Бразилия находится на втором месте в мире по распространению коронавируса после США.

Хроника пандемии 8 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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