Хроника пандемии: у Ebay резко выросли доходы из-за бума онлайн-шопинга

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 16,8 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 662 тысяч человек, выздоровели свыше 11 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 29 июля (время московское).

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В США число жертв вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 за прошедшие сутки достигло почти 1600 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса в ночь на 29 июля. По данным ученых, это самый высокий суточный прирост смертности в стране за последние два с половиной месяца. Между тем число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло в Соединенных Штатах 4 347 717 человек. По этому показателю страна по-прежнему занимает первое место в мире. 149 209 пациентов c COVID-19 в США скончались.

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Во время пандемии коронавируса доходы платформы для онлайн-торговли Ebay существенно выросли, сообщает агентство dpa. Во втором квартале 2020 года оборот компании по сравнению с прошлым годом вырос на 18 процентов и достиг 2,9 млрд долларов. Об этом сообщили представители компании 28 июля после закрытия торгов на американской бирже. Общий объем продаж компании при этом вырос на 26 процентов и достиг 27,1 млрд долларов.

По словам главы Ebay Джейми Ианноне, с начала апреля по конец июня на платформе зарегистрировались 8 млн новых клиентов. Чистый доход компании составил 740 млн долларов, что на 85 процентов больше, чем в прошлом году.

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Уполномоченная правительства Германии по наркополитике Даниэла Людвиг (Daniela Ludwig) обеспокоена тем, что во время кризиса, вызванного коронавирусом, дети и подростки стали больше времени проводить за компьютером. По ее данным, сейчас они тратят на чаты и компьютерные игры на 75 процентов больше времени, чем до начала пандемии.

Ее данные базируются на исследовании кассы обязательного медицинского страхования DAK на тему медиазависимости. Для этого исследования специалисты Немецкого центра изучения проблем зависимости в детском и подростковом возрасте гамбургской университетской клиники в Эппендорфе (UKE) опросили 1200 семей, в которых есть дети в возрасте от 10 до 17 лет.

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Из-за пандемии коронавируса компания Visa понесла в втором квартале 2020 года существенные убытки. После окончания торгов на бирже в США 28 июля представители Visa сообщили, что по состоянию на конец июня их чистый доход по сравнению с прошлым годом упал на 23 процента и составил 2,4 млрд долларов. В то же время оборот компании упал на 17 процентов до 4,8 млрд долларов.

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У 65 мигрантов из числа тех, которые 27 июня были спасены в Средиземном море и доставлены на Мальту, был выявлен коронавирус. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны. Эти мигранты были частью группы из 94 человек, которых доставили на сушу мальтийские военные после того, как в их лодке была обнаружена течь. К вечеру 28 июня еще не были получены результаты всех протестированных мигрантов.

Ранее коронавирус был выявлен также у группы мигрантов, прибывших в Италию из Северной Африки.

Хроника пандемии 28 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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Смотреть видео 01:45 Поделиться В Германии боятся второй волны пандемии после отпусков Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3g4p9 Спустя шесть месяцев после начала пандемии в Германии опасаются второй волны