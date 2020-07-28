 Хроника пандемии: у Ebay резко выросли доходы из-за бума онлайн-шопинга | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 29.07.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: у Ebay резко выросли доходы из-за бума онлайн-шопинга

За время пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 16,8 млн человек во всем мире, более 662 тысяч скончались. Выздоровели свыше 11 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 29 июля.

Офис компании Ebay в Берлине

Мир продолжает борьбу с  коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 16,8 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 662 тысяч человек, выздоровели свыше 11 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 29 июля (время московское).

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В США число жертв вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 за прошедшие сутки достигло почти 1600 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса в ночь на 29 июля. По данным ученых, это самый высокий суточный прирост смертности в стране за последние два с половиной месяца. Между тем число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло в Соединенных Штатах 4 347 717 человек. По этому показателю страна по-прежнему занимает первое место в мире. 149 209 пациентов c COVID-19 в США скончались.

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Во время пандемии коронавируса доходы платформы для онлайн-торговли Ebay существенно выросли, сообщает агентство dpa. Во втором квартале 2020 года оборот компании по сравнению с прошлым годом вырос на 18 процентов и достиг 2,9 млрд долларов. Об этом сообщили представители компании 28 июля после закрытия торгов на американской бирже. Общий объем продаж компании при этом вырос на 26 процентов и достиг 27,1 млрд долларов.

По словам главы Ebay Джейми Ианноне, с начала апреля по конец июня на платформе зарегистрировались 8 млн новых клиентов. Чистый доход компании составил 740 млн долларов, что на 85 процентов больше, чем в прошлом году.

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Уполномоченная правительства Германии по наркополитике Даниэла Людвиг (Daniela Ludwig) обеспокоена тем, что во время кризиса, вызванного коронавирусом, дети и подростки стали больше времени проводить за компьютером. По ее данным, сейчас они тратят на чаты и компьютерные игры на 75 процентов больше времени, чем до начала пандемии.

Ее данные базируются на исследовании кассы обязательного медицинского страхования DAK на тему медиазависимости. Для этого исследования специалисты Немецкого центра изучения проблем зависимости в детском и подростковом возрасте гамбургской университетской клиники в Эппендорфе (UKE) опросили 1200 семей, в которых есть дети в возрасте от 10 до 17 лет.

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Из-за пандемии коронавируса компания Visa понесла в втором квартале 2020 года существенные убытки. После окончания торгов на бирже в США 28 июля представители Visa сообщили, что по состоянию на конец июня их чистый доход по сравнению с прошлым годом упал на 23 процента и составил 2,4 млрд долларов. В то же время оборот компании упал на 17 процентов до 4,8 млрд долларов. 

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У 65 мигрантов из числа тех, которые 27 июня были спасены в Средиземном море и доставлены на Мальту, был выявлен коронавирус. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны. Эти мигранты были частью группы из 94 человек, которых доставили на сушу мальтийские военные после того, как в их лодке была обнаружена течь. К вечеру 28 июня еще не были получены результаты всех протестированных мигрантов.
Ранее коронавирус был выявлен также у группы мигрантов, прибывших в Италию из Северной Африки.

Хроника пандемии 28 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

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    Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

  • Авиакосмический концерн Airbus

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Под крылом, но без защиты

    О массовых сокращениях предупредил и европейский авиакосмический концерн Airbus. Он намерен сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса в результате пандемии коронавируса. Работу может потерять каждый шестой сотрудник секции транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии должны быть сокращены 5100 рабочих мест.

  • Крупнейший авиаперевозчик в Германии - концерн Lufthansa

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    Вопрос повис в воздухе

    Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой - 26 тысяч рабочих мест. "В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?" - спрашивает стюардесса.

  • Самолет Air France

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Под одним небом

    Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.

  • Автомобильная отрасль

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тише едешь, дальше будешь

    И хотя автоконцерны пока не озвучивали страшных сценариев, мировой рынок сбыта автомобилей может сократиться на 18 процентов в 2020 году. Немецкий эксперт по автомобильной отрасли Фердинанд Дуденхеффер уже сделал свой неутешительный прогноз: под угрозой - примерно 100 тысяч рабочих мест в Германии. Автомобильная отрасль является здесь работодателем для 800 тысяч человек.

  • Немецкий концерн MTU Aero Engines AG

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тяжелое оборудование

    Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.

  • Протесты в Ганновере сотрудников концерна Galeria Karstadt Kaufhof

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Мода отменяется?

    Сидение дома, запрет на массовые мероприятия отбили у многих охоту обзаводиться обновками. Спад потребительской активности ощутила торговля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет одежда. Более 5000 сотрудников из 28 000 могут потерять работу. На фото - протесты в Ганновере.

  • Туристический концерн TUI

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Все отдыхают

    Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов.

    Автор: Марина Борисова


 

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