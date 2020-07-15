 Тест на COVID-19 прямо в аэропорту. В Германии опасаются второй волны? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 24.07.2020

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Германия

Тест на COVID-19 прямо в аэропорту. В Германии опасаются второй волны?

В Германии решили делать бесплатные тесты на COVID-19 в аэропортах. Кто и как может пройти тестирование, и поможет ли это предотвратить вторую волну пандемии коронавируса?

Указатель на тест на коронавирус в аэропорту Франкфурта-на-Майне

В аэропорту Франкфурта-на-Майне уже можно сделать тест на коронавирус

В Германии - разгар сезона отпусков. В этом году из-за пандемии коронавируса многие немецкие семьи отказались от привычных поездок к теплым морям. Воздержаться от таких поездок настоятельно рекомендует и МИД ФРГ: если не считать почти всех стран ЕС, Шенгенской зоны и еще с десяток государств вроде Австралии, Новой Зеландии и Грузии, весь остальной мир по-прежнему считается зоной повышенного риска.

Немцы - люди в общем дисциплинированные, но и соблазн провести неделю-другую на жарком пляже тоже велик. Тем более, что лето в Германии сейчас довольно прохладное. Туристические потоки за пределы страны и в обратном направлении в этом году несравненно скромнее, но они есть. И это вызывает серьезное беспокойство властей ФРГ, где пока эпидемиологическая ситуация с COVID-19 сравнительно благополучная. Но останется ли она такой и к концу лета? Не вызовут ли вернувшиеся отпускники вторую волну эпидемии?

Ситуация в Германии пока под контролем

Общее число заразившихся в Германии за все время эпидемии составляет в настоящее время, по данным института имени Роберта Коха на утро 24 июля, 204 183 человек. Около 190 тысяч считаются выздоровевшими. Но самый главный показатель - скорость распространения вируса, а она сильно замедлилась.

У женщины берут пробу для теста

Скорость распространения вируса в Германии замедлилась

В Германии считается критическим увеличение количества инфицированных на 50 человек (в некоторых регионах на 30 или 35) в день на 100 тысяч местного населения. В настоящее время это число составляет в среднем 3,1 на 100 000 в день. При таких низких темпах, говорят власти, эпидемию можно надежно удерживать под контролем, отслеживая все цепочки заражения.

Тревогу, однако, вызывают появляющиеся в СМИ сообщения то об одной семье, только-только вернувшейся с Майорки и оказавшейся инфицированной, то о вспышках эпидемии аккурат на тех средиземноморских курортах, на которые рискнули отправиться немецкие туристы.

Тесты на коронавирус в немецких аэропортах

Согласно действующим в Германии предписаниям, лицам, прибывающим в страну из регионов повышенного риска (то есть, из подавляющего числа стран), полагается на две недели самоизолироваться. Никто, однако, не контролирует, делают ли они это и выполняют ли второе требование - сообщать о своем прибытии в управление здравоохранения по месту жительства.

Пункт тестирования в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Пункт тестирования в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Чтобы перекрыть такую лазейку распространения коронавируса в Германии, министры здравоохранения немецких земель, к компетенции которых относятся такие вопросы, на совещании в прошлую среду, 21 июля, в принципе, согласились с необходимостью тестировать в аэропортах отпускников, прибывающих из стран, входящих в зону риска. Окончательное совместное решение они приняли в эту пятницу, 24 июля: тесты будут для таких пассажиров бесплатными, но добровольными.

Еще раньше о такой мере объявили правящий бургомистр Берлина и премьер-министр Баварии. Заметим, что, аэропорт в Мюнхене - второй по величине в Германии после франкфуртского. До начала пандемии коронавируса, парализовавшей международное авиасообщение, самолеты из Мюнхена летали, в частности, в Москву, Санкт-Петербург, а с пересадкой - и еще в три десятка городов России.

Для иностранных пассажиров тесты на коронавирус - будь то в баварских или других немецких аэропортах - скорее всего будут обязательными и платными. И не исключено, что необходимую сумму с туристов, например, из России (когда их снова начнут пускать в Германию) будут взимать авансом - вместе с визовым сбором. В настоящее время цены на экспресс-тесты, которые уже предлагают в некоторых немецких аэропортах, колеблются от 59 до 190 евро.  

"Вторая волна - это правило, а не исключение"

Но как быть с туристами, прилетающими из стран, объявленных вроде бы благополучными с эпидемиологической точки зрения? Из Испании, Италии, Греции…

Закрытый бар в австрийском Ишгле

Этот бар в австрийском Ишгле считается рассадником коронавируса

Заместитель председателя фракции оппозиционных либералов в бундестаге Михаэль Тойрер (Michael Theurer), например, считает необходимым тестировать и их. "Германия не может позволить себе второй Ишгль", - заявил он, имея в виду австрийский горнолыжный курорт, один из баров которого, как считается, стал рассадником эпидемии в Германии.

Президент Федеральной врачебной палаты (Bundesärztekammer) Клаус Райнхард (Klaus Reinhardt) тоже считает целесообразным массовое тестирование в аэропортах. Повторный рост числа инфицированных во многих европейских странах показывает, заявил он, как быстро пандемия может снова вспыхнуть и в Германии.

Насмотревшись по телевидению репортажей о том, как весело, беззаботно и без масок отдыхает немецкая молодежь в Испании, Австрии или Нидерландах, эксперт фракции социал-демократов по вопросам здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), сам врач по профессии, также высказался против деления туристов на возвращающихся из стран повышенного риска и из так называемых безопасных. Он считает чрезмерно высоким риск повторного всплеска COCID-19 в Германии и напоминает, что "еще никогда не было ни одной всемирной пандемии, обошедшейся без второй волны… Вторая волна - это правило, а не исключение".

Но земельные министры здравоохранения рассудили иначе: для отпускников, возвращающихся в Германию из "ближнего зарубежья", тест тоже будет добровольным и бесплатным, но не в аэропорту, а на приеме у своего врача.

Вакцины от коронавируса может и не быть

Мнения немецких вирусологов о вероятности второй волны COVID-19 в Германии расходятся. Александер Кекуле (Alexander Kekule), возглавляющий Институт медицинской микробиологии при университетской клинике в Галле, считает, что "вероятность импорта инфекции в результате контакта с официантом или кем-нибудь в гостинице невелика".  К тому же, добавляет он, типичный немецкий отпускник проводит время на пляже, а не в контактах с местным населением, и на воздухе риск подцепить вирус ниже.

Кристиан Дростен

Кристиан Дростен

Директор Института вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен (Christian Drosten), напротив, полагает, что к концу лета эпидемиологическая ситуация в Германии может резко обостриться, если "сейчас не включить все сенсоры тревоги". Угроза второй волны, по его словам, нарастает.

А глава Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета профессор Хендрик Штрек (Hendrik Streeck) вообще избегает понятия "вторая волна", поскольку уверен, что первая волна - она же и единственная. Мы имеем дело с одной и той же волной, которая то поднимается, то опускается, пояснил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

И прогноз этого вирусолога неутешительный: "Необходимо выработать сценарии действий на тот случай, что вакцины от коронавируса так и не будет". Штрек в этой связи напомнил, что против ранее известных вирусов из семейства коронавирусов так и не была изобретена прививка. Также, как против малярии, лихорадки Денге, туберкулеза или ВИЧ-инфекции. Так что, советует вирусолог, "нам следует уже сейчас настроиться на жизнь с SARS-CoV-2".

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    Автор: Марина Барановская


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