Хроника пандемии: Турция сообщила, что договорилась с РФ возобновить полеты

Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13,4 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались свыше 581 тысяч человек, выздоровели более 7,8 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями среды, 15 июля (время московское).

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МИД Германии отменил официальное предостережение от поездок в Норвегию. Ранее норвежский МИД включил Германию в список стран, въезд из которых разрешен с 15 июля. Теперь Берлин сделал ответный шаг. Жители Германии могут въехать в Норвегию через Данию или Финляндию и не должны проходить карантин по прибытии. Через Швецию жители ФРГ могут попасть в Норвегию только прямым транзитом.

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Турция и Россия договорились восстановить авиасообщение между странами, передает турецкое государственное информагентство Anadolu со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмаилоглу. По его словам, в соответствии с договоренностями, перелеты могут возобновиться уже 15 июля. Между тем РИА "Новости" сообщило со ссылкой на источник в турецком Минтрансе, что договоренность возобновить полеты достигнута, но точной даты пока нет. В Минтрансе РФ отказались от комментариев этих сообщений, передает "Интерфакс". Источник агентства в авиаотрасли утверждает, что на 15 июля были запланированы переговоры между "авиавластями" РФ и Турции, но об их итогах он не знает.

В Израиле считают вероятным новый локдаун

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В связи со значительным ростом новых заражений в Израиле министр здравоохранения Юлий Эдельштейн считает практически неизбежным новый локдаун. В интервью информационному изданию ynet он выразил надежду, что уже принятые меры, в частности, ограничение массовых мероприятий, приведут к снижению показателей. "Надо подождать три-четыре дня, но это было бы сродни чуду", - добавил он.

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Мюнхенский институт экономических исследований ifo не ожидает большого эффекта от крупномасштабного конъюнктурного пакета мер федерального правительства, направленного на оживление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По подсчетам мюнхенских экспертов, пакет объемом 88 миллиардов евро в текущем году даст лишь экономический рост в Германии на 30 миллиардов. "Несмотря на это, целесообразно поддерживать конъюнктуру в этой критической ситуации средствами налогоплательщиков", - признал глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

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За прошедшие сутки в РФ было выявлено 6422 новых случая заражения коронавирусам, общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 746 369. За 24 часа от пневмонии COVID-19 скончались 156 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 11 770, сообщил оперативный штаб.

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Лишь треть жителей России готовы сделать себе прививку от коронавируса SARS-CoV-2, как только появится соответствующая вакцина, пишет "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. 36 процентов респондентов выразили готовность провести вакцинацию, среди молодежи до 24 лет этот показатель составил 67 процентов. В конце марта были согласны привиться 64 процента россиян. Опрос был проведен 9-13 июня 2020 года среди 1600 человек старше 18 лет в 326 населенных пунктах во всех федеральных округах.

Данные по Украине и странам Центральной Азии

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В Украине за последние 24 часа выявлено 836 новых случаев заражения коронавирусом, 15 больных скончались, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Общее число инфицированных с начала пандемии составило 55 607 человек, летальных исходов - 1427. На данный момент в Украине насчитывается 26 049 активных случаев заболевания.

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За минувшие сутки в странах Центральной Азии выявлено 2667 новых заражений коронавирусом, общий показатель с начала пандемии возрос до 96 427. Число связанных с коронавирусной инфекции летальных исходов в четырех странах возросло на 16 до 680. При этом в Казахстане число инфицированных увеличилось на 1759 до 63 514, в Киргизии - на 429 до 11 977, в Узбекистане - на 421 до 14 293, в Таджикистане - на 48 до 6643. Официальный показатель смертей от коронавируса в Казахстане не изменился (396 человек). В Киргизии за минувшие сутки от COVID-19 скончались 11 человек (общий показатель – 160), а от внебольничной пневмонии - 74 человека (с марта - 571). В Узбекистане показатель летальных исходов увеличился на четыре до 68, в Таджикистане - на один до 56. В Туркмении, по официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.

Новая статистика по Германии

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В Германии число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 351 до 199 726, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). В тот же день от последствий инфицирования SARS-CoV-2 в ФРГ скончались три человека, число летальных случаев тем самым увеличилось до 9071, указывается далее.

++06.15++

Администрация Дональда Трампа приняла решение отказаться от планов отозвать студенческие визы у находящихся в стране иностранных граждан в том случае, если их обучение из-за пандемии было переведено исключительно в онлайн-формат. Об этом уведомила федеральный судья Эллисон Берроуз в Бостоне. На заседании должны были быть заслушаны претензии Гарвардского университета, Массачусетского технологического института (MIT) и ряда штатов в отношении американской администрации.

Ученые обнадежены результатами испытаний вакцины в США

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Шприц с вакциной

Ученые получили обнадеживающие результаты после первого этапа клинических испытаний экспериментальной вакцины против коронавируса, которую разрабатывает базирующаяся в американском штате Массачусетс биотехнологическая компания Moderna. У добровольцев были выявлены антитела в отношении возбудителя Sars-CoV-2. Об этом сообщили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID). Результаты опубликованы в New England Journal of Medicine. При этом каких бы то ни было побочных эффектов у 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет не обнаружено.

++04.15++

Пляжи и аттракционы с 15 июля открываются в Московской области. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещенном на сайте регионального правительства. При этом посещать пляжи будет разрешено только при соблюдении санитарных и эпидемиологических требований. Там должна быть нанесена разметка для социального дистанцирования, проводиться дезинфекция шезлонгов после каждого использования, обработка раздевалок, душевых и туалетов не реже одного раза в день. Персоналу предписывается соблюдать масочный режим, а также организовать продажу средств индивидуальной защиты.

Германия предостерегла от посещения Люксембурга

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МИД ФРГ предостерег от посещения Люксембурга в связи с ростом числа инфицированных в этой стране. Во внешнеполитическом ведомстве Германии советуют отказаться "от ненужных, особенно туристических", поездок в соседнее государство. Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI) классифицировал его территорию как зону риска. При этом в минувшие семь дней в Люксембурге число новых случаев на 100 тыс. населения превышало 50. Вместе с тем, по данным МИД ФРГ, погранконтроль на границе между двумя странами пока не введен.

++01.30++

Евросоюз хочет ускорить испытания вакцин и лекарственных средств против коронавируса, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО), что должно помочь дать зеленый свет экспериментальным препаратам, разрабатываемым компаниями AstraZeneca и Johnson&Johnson. Как уведомил Совет ЕС, с 18 июля специалисты смогут начать тестирования подобных препаратов без проведения предварительной оценки их воздействия на окружающую среду. По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), этот регламент позволит убедиться, что "драгоценное время не будет потеряно".

Хроника пандемии 14 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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