Хроника пандемии: США обошли Италию по числу жертв

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 1,7 миллиона, от последствий заражения умерло почти 105 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по степени распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 11 апреля (время московское).

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Число смертей от COVID-19 в США стало больше, чем в какой-то другой стране мира. Оно составило 19 600 человек. Таким образом, США превысили показатель Италии, которая ранее была первой по числу жертв в списке стран, охваченных эпидемией. В Италии на вечер субботы число погибших достигло 19 468 человек. На третьем месте - Испания, где скончались 16 353.

++18.50++

Нью-йоркские школы будут закрыты до сентября, объявил в субботу, 11 апреля, мэр города Билл де Блазио. Он сказал, что решение далось администрации нелегко, но оно поможет спасти жизни. Школы здесь закрыты с 16 марта. Нью-Йорк стал самым пострадавшим городом в ходе эпидемии коронавируса. Число погибших достигло 5820 человек. Вместе с тем, в последние дни рост числа новых случаев заболевания и госпитализаций замедляется.

++18.20++

Власти Москвы ограничили въезд в российскую столицу для легковых автомобилей из других регионов. ГИБДД контролирует 160 въездов в город.

++17.40++

В Великобритании число смертей в результате коронавирусной инфекции выросло до 9875 (плюс 917). Всего в стране зафиксировано почти 79 тысяч случаев заражения.

++17.00++

В Швеции выявлено более 10 тысяч зараженных коронавирусом. 887 человек скончались от последствий заболевания, больше половины из них - в Стокгольме и его окрестностях. Швеция - одна из немногих стран, где в разгар пандемии остались открытыми рестораны, кафе, школы и детские сады, при этом разрешены собрания граждан числом до 50 человек.

++16.30++

В Египте правоохранители применили слезоточивый газ для разгона людей, выступавших против похорон скончашейся от COVID-19 64-летней женщины. Гроб с телом врача был сначала привезен в родную деревню ее мужа, но жители заблокировали проезд. Тогда катафалк направился в родной город погибшей, но и там жители не дали ему проехать. Машина вернулась в деревню, где сотрудники сил безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу и провести похороны. В Египте зарегистрировано 1800 случаев заражения коронавирусом и 135 летальных исходов.

++16.00++

В немецком городе Галле продавцов и посетителей продуктовых рынков обязали со вторника, 14 апреля, носить защитные маски. Нарушителям грозит штраф. Введение меры обосновано тем, что на рынках не соблюдается установленная дистанция 1,5 метра. Полицейские уже информируют покупателей и продавцов, а также раздают бесплатные маски. Обязательное ношение масок ранее было введено на самом большом продуктовом рынке в Дрездене, а также в магазинах и общественном транспорте в Йене.

++15.30++

В Беларуси коронавирусом заразился 301 медицинский сотрудник, сообщил глава Минздрава страны Владимир Караник. Больше всего заболевших медиков - в Минске и Витебске. Экспертная миссия ВОЗ советует Беларуси "готовиться к худшим сценариям" и "активировать экстренные планы, чтобы учреждения здравоохранения были готовы", заявил глава миссии Патрик О´Коннор на брифинге в Минске. ВОЗ рекомендует Беларуси запретить парад 9 мая в Минске и другие массовые мероприятия, а также обеспечить карантин для больных и контактировавших с ними лиц.

++15.00++

В Бельгии впервые за несколько дней выросло число смертей от заболевания, вызванного коронавирусом. 10 апреля умерли 327 человек, что на два больше, чем накануне. В пятницу в бельгийские больницы был доставлен 421 пациент с коронавирусом, в то время как другие 418 человек были выписаны. Всего в стране с 11-миллионным населением от COVID-19 скончались 3346 человек.

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Правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее сильно пострадавших из-за пандемии коронавируса. В перечень включены стоматологические услуги и показ кино. Ранее в нем были уже упомянуты такие отрасли, как общепит, гостиничный бизнес, туризм, авиа- и автоперевозки, творческая деятельность, спорт, парикмахерские и салоны красоты.

++14.00++

Больницы Москвы работают "в авральном режиме", ситуация с распространением SARS-CoV-2 в городе тяжелая. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда, сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин. Всего в столице зафиксированы 8852 случая инфицирования, скончались 58 человек.

++13.45++

Пандемия коронавируса "подвергла испытанию экономику Германии", в этой связи ЕС должен рассмотреть вопрос об "отсрочке (выполнения. - Ред.) целей климатической политики". Об этом генеральный секретарь экономического совета Христианско-демократического союза Вольфганг Штайгер (Wolfgang Steiger) заявил в комментарии газете Süddeutsche Zeitung.

В Донбассе провели более 500 тестов

++13.30++

В зоне операции объединенных сил Украины (ООС) в Донбассе провелиболее 500 тестов на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, все результаты отрицательные. Об этом передали в пресс-службе офиса (администрации. - Ред.) президента Украины Владимира Зеленского.

++13.15++

В Испании отмечено самое низкое с 23 марта число умерших от коронавирусной инфекции за сутки - 510. По данным министерства здравоохранения, общее число скончавшихся достигло 16 353. В ведомстве уточнили, что с 13 апреля добровольцы начнут раздавать маски в метро и на вокзалах, поскольку часть компаний в этот день начнет работать после двухнедельного простоя.

Похороны в Гриньоне (Испания)

++13.00++

Более 500 сотрудников полиции в преддверии Пасхи, отмечаемой западными христианами 12 апреля, контролируют соблюдение норм социального дистанцирования в общественных местах Берлина. Всего в городе - 4458 заболевших и 46 скончавшихся от COVID-19.

Вспышка заболевания на нефтегазовом месторождении в Казахстане

++12.45++

Вспышка коронавируса зафиксирована в вахтовым поселке "Ватернас" на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Атырауской области Казахстана. По данным информационного портала Tengrinews.kz, общее число зараженных в этой области достигло 59. В поселке введен 14-дневный карантин. Для лиц, контактировавших с заболевшими, развернут стационар в отдельно стоящем трехэтажном здании на 109 мест.

++12.30++

Сотрудники служб чрезвычайного реагирования взяли на себя функции по уходу за обитателями дома престарелых St. Monika в Санкт-Августине (земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ после того, как у большой части работавшего там персонала и половины постояльцев был диагностирован коронавирус.

++12.15++

В Великобритании 19 сотрудников Национальной службы здравоохранения скончались от последствий COVID-19. Об этом рассказал министр здравохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок. При этом он призвал не увязывать произошедшее с нехваткой индивидуальных средств защиты.

В Беларуси - 23 летальных случая

++12.00++

В Беларуси умерли 23 человека с коронавирусом. Общее число инфицированных за все время наблюдений выросло до 2226, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны. Ранее Минск отказался от запланированной покупки у России 30 тысяч тестов на SARS-CoV-2. По словам министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, одной из причиной отказа стала их сравнительная ненадежность.

++11.45++

Федеральное правительство Германии обеспокоено настроем населения в условиях жестких ограничений, действующих в стране из-за пандемии. "Самое позднее после Пасхи (12 апреля. - Ред.) можно ожидать возникновения "усталости от изоляции", - прогнозируется в стратегическом документе министерства внутренних дел. Отчет посвящен "психологическим и социальным" эффектам, связанным с кризисом из-за новой вирусной инфекции. Выдержки из документа приводит газета Tagesspiegel. Можно ожидать, что нынешний высокий уровень одобрения правительственных мер будет "массово" уменьшаться и их необходимость, целесообразность и правовая обоснованность будут "явно" поставлены под сомнение обществом, считают в МВД ФРГ.

Дезинфекция улиц в Тегеране

++11.30++

Президент Ирана Хасан Роухани попросил сограждан выполнять рекомендации медиков на фоне возобновления почти на территории всей страны той экономической активности, которая связана с "низкой угрозой" передачи заболевания. Работа компаний и предприятий в Тегеране будет возобновлена позднее - с 18 апреля. По данным сайта волонтеров Worldometer, в Исламской Республике с начала пандемии заразились 68 192 человека, умерли 4232.

Число умерших от коронавируса в России превысило 100

++11.15++

Круизное судно Greg Mortimer в порту Уругвая - Монтевидео, на котором была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции, разрешили покинуть 112 гражданам Австралии и Новой Зеландии. Туристов автобусами доставят в аэропорт, после чего они вылетят в Мельбурн. Гражданам и подданным других стран, включая США, Великобританию и ряд других государств Европы, придется оставаться на судне, пока по согласованию с властями их стран не будет найдено приемлемое решение. Всего на лайнере - свыше 200 пассажиров.

++11.00++

Число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в России достигло 13 584, они зафиксированы в 82 регионах страны. За сутки количество заболевших возросло на 1667. Скончались - 106. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1045, при этом выписаны по выздоровлению - 250 человек, сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф.

++10.45++

Турция для борьбы с пандемией на 48 часов ввела комендантский час в 31 городе страны, включая Стамбул и Анкару. На этом фоне в ряде мест возникла паника, люди поспешили в магазины, чтобы успеть запастись продуктами. Как передало агентство DHA, у многих торговых точек образовались длинные очереди, причем покупатели не соблюдали социальную дистанцию.

В России под медицинским наблюдением - 159 тыс. человек

++10.30++

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 11 апреля под медицинским наблюдением в России из-за ситуации с COVID-19 находятся 159 тыс. человек. Такие данные приводит в своем Telegram-канале официальный сайт Стопкоронавирус.рф.

++10.15++

Бразилия стала первой страной Латинской Америки, где число скончавшихся от коронавируса перешагнуло отметку в 1 тыс. По данным министерства здравоохранения, оно составляет 1056, инфицированы почти 20 тыс. Между тем местные СМИ сообщили о нарушении президентом Жаиром Болсонару правила социального дистанцирования. Его сын разместил в Twitter видео, на котором заметно, что политик посещает булочную в столице - Бразилиа - без маски. Видно, как он ест, а рядом с ним фотографируются сотрудники кафе.

++10.00++

Сотрудники больниц Нью-Йорка отдали дань памяти коллегам, погибшим от последствий заболевания COVID-19. Акция прошла у медицинского комплекса Маунт-Синай на Манхэттене. Многие принесли с собой цветы, электрические свечи. Из них было сложено сердце, в центр котогого поместили фотографии и записки. В первые дни эпидемии административным сотрудникам ряда медучреждений мегаполиса не хватало масок, поскольку они предназначались исключительно врачам и медсестрам. С начала пандемии в городе инфицированы почти 95 тыс. человек, скончались свыше 5800.

Австрия начинает штрафовать лиц без масок в общественных местах

++09.45++

В Москве с 00.01 по местному времени 11 апреля в связи с пандемией приостановлены все работы по благоустройству. Это сделано "до особого распоряжения", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

++09.30++

Южная Корея ужесточает наблюдение за нарушающими режим самоизоляции: этим гражданам будет предписано ношение электронных браслетов. Кроме того, проигнорировавшие карантин могут быть оштрафованы на 7499 евро и помещены в тюрьму на срок до года.

++09.15++

Полиция в Австрии с 11 апреля начинает штрафовать лиц, которые в общественных местах не используют медицинские или самодельные маски, а также шарфы и банданы, чтобы прикрывать нос и рот в качестве меры по предупреждению распространения SARS-CoV-2. Размер штарфа составит около 25 евро. Тем, кто появится в местах, запрещенных для посещения на период пандемии, придется заплатить 50 евро.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Из Уханя теперь можно выехать 8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Первый поезд за 76 дней Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя В Ухане снимают карантин 8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Обнадеживающие цифры За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Настоящий повод для радости Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Производство постепенно вновь запускается Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Опасность еще не миновала Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Зеленый для всех Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя У жителей Уханя появилась надежда После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Минута молчания в память о погибших 4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Герои, о которых будут помнить Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Нужно время, чтобы прийти в себя Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа. Автор: Наталья Позднякова



В КНР возросло число инфицированных

++09.00++

В Китае отмечен рост инфицирования коронавирусом. Между тем власти пытаются предотвратить вторую волну распространения заболевания на фоне отказа от ограничений на перемещения жителей. Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что накануне в стране были зафиксированы 46 новых случаев, включая 42 - завозных. В предыдущие 24 часа прирост состалял 42. Кроме того, зарегистрированы 34 бессимптомных течения инфекции. В материковом Китае с начала пандемии выявлено 81 953 заболевших, число скончавшихся достигло 3339.

++08.45++

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о помощи Италии, которую назвал "одним из ближайших и старейших союзников" Вашингтона. По его словам, американские военные, базирующиеся в этой стране, при необходимости смогут помочь в обустройстве полевых госпиталей, а также в транспортировке снабжения, горючего и продовольствия.

Полевой госпиталь в Кремоне (Ломбардия)

++08.30++

Федеральный союз немецких банков (Bundesverband deutscher Banken, BdB) попросил Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказать европейским кредитным организациям прямую поддержку в условиях кризиса. Председатель BdB Ханс-Вальтер Петерс (Hans-Walter Peters) в беседе с Süddeutschen Zeitung обратил внимание на так называемые отрицательные процентные ставки, за счет которых ЕЦБ получил от фининститутов 26,5 млрд евро. Европейским банкам приходится следить за тем, чтобы не создавать больших запасов наличности, которые возникают, в частности, за счет клиентских вкладов. За избыточные свободные средства, которые банки размещают в ЕЦБ, им приходится платить штрафные сборы в размере 0,4 процента. Эти средства ЕЦБ должен теперь вернуть, уверен Петерс.

В ФРГ за сутки заболели 4133 человека, это меньше, чем в предыдущие дни

++08.15++

Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, представил обновленные данные по инфицированным в ФРГ. Их число достигло 117 658 человек, за сутки прирост составил 4133. Это немного меньше, чем в предыдущие дни, когда количество зараженных увеличивалось приблизительно на 5000 человек. Скончались за весь период наблюдения 2544 больных (плюс 171). Выздоровели - 57 443, за 24 часа это число увеличилось на 3530 человек. Больше о работе RKI можно узнать от его главы Лотара Вилера (Lothar Wieler) в специальном подкасте.

++08.00++

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) считает, что ФРГ нужны структурные реформы, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса для экономики. Соответствующее заявление министр сделал в интервью изданию Augsburger Allgemeine. "Пакеты чисто экономических стимулов фокусируются на предоставлении мер поощрения для инвестиций и потребления… Однако нам также срочно нужны структурные реформы, чтобы вернуть немецкую экономику в нужное русло после этой вынужденной паузы", - заявил он. Ведущие экономические институты ФРГ ранее спрогнозировали в 2020 году падение ВВП ФРГ на 4,2 процента.

Дональд Трамп

++04.55++

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит принять "самое важное решение в его жизни". Глава Белого дома намерен ослабить ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса. "И я надеюсь, что это решение будет верным", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне. Решение может быть принято уже в предстоящий вторник, 14 апреля, по итогам обсуждения со специально созданной экспертной группой.

Число инфицированных в США превысило 500 000 человек

++04.20++

В США общее число инфицированных коронавирусом, по данным портала Worldometer, превысило полмиллиона человек. По состоянию на 21.20 нью-йоркского времени 10 апреля в Соединенных Штатах с начала пандемии выявлено 502 876 носителей SARS-CoV-2. По информации на сайте Университета имени Джонса Хопкинса, этот показатель составляет 500 399 человека. От последствий коронавирусного заболевания скончались 18 637 человек. За последние сутки в стране впервые умерли более чем 2000 человек.

++03.20++

Раздача продовольствия в Гане

Правительство Германии в связи с пандемией поддержит дополнительными 150 миллионами евро Всемирную продовольственную программу (World Food Programme - WFP). "Самые бедные люди, живущие в развивающихся странах, наиболее сильно страдают из-за кризиса", - заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller).

++02.00++

Специалисты немецкого Федерального института лекарственных средств и изделий медицинского назначения (BfArM) считают, что первые медикаменты для лечения заболевания COVID-19 могут быть зарегистрированы уже в этом году. Как сообщил в интервью для субботнего номера газеты Bonner General-Anzeiger руководитель института Карл Бройх (Karl Broich), в течение ближайших недель специалистами будут получены результаты соответствующих клинических исследований.

++01.00++

Полицейский Бишекташе измеряет температуру одной из прохожих

В Турции в качестве одной из мер по борьбе с распространением нового коронавируса в 30 городах и в провинции Зонгулдак на двое суток вводится комендантский час. Соответствующее распоряжение вступает в силу с полуночи 11 апреля и продлится до 00.00 часов 13 апреля. В течение этого периода времени жители не смогут покидать свои дома. В Турции выявлено 47 029 случаев заражения, от последствий COVID-19 скончалось более 1000 человек.

В Москве скончались восемь человек, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2

++00.05++

В Москве умерли восемь пациентов, у которых был выявлен коронавирус нового типа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, среди скончавшихся - пациенты в возрасте от 39 до 84 лет. Все страдали сопутствующими заболеваниями, в частности сахарным диабетом, гипертонией и атеросклерозом. Общее число жертв новой инфекции в России достигло 94 человек.

++00.00++

В России зарегистрировали новую тест-систему для определения антител к новому коронавирусу. По словам представителя ведомства, тест-система "SARS-CoV-2-ИФА-Вектор" прошла все необходимые техиспытания."Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Хроника событий 10 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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