Хроника пандемии: карантин в ФРГ намерены продлить до 10 мая

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет более 3,2 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 228 тысяч, выздоровели более 1 миллиона человек. DW следит за развитием событий 30 апреля (время московское).

Карантин в ФРГ могут продлить до 10 мая

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Карантинные ограничения, действующие в Германии в связи с пандемией должны быть продлены по меньшей мере до 10 мая. Об этом сообщил в интервью немецкой телекомпании глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun). Глава правительства Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры 16 федеральных земель намерены обсудить возможность дальнейших послаблений карантинного режима в стране в ходе видеоконференции 6 мая.

Во второй половине дня 30 апреля состоится еще одно видеосовещание канцлера с главами земельных правительств на котором будет обсуждаться ситуация в стране в свете пандемии коронавируса. Однако никаких решений о серьезном ослаблении карантинного режима от нее не ожидается.

В Южной Корее нет новых заражений внутри страны

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В Южной Корее в четверг, впервые с начала февраля не отмечено ни одного нового заражения коронавирусом внутри страны. Как сообщило министерство здравоохранения в Сеуле, четыре новых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 прибыли из-за границы. Количество летальных исходов инфекции за прошедшие сути увеличилось на один до 247. Общее число инфицированных в Южной Корее по состоянию на четверг составило 10 765 человек.

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В экономике Франции в первом квартале 2020 года отмечен самый сильный спад со времени окончания Второй мировой войны. По данным статистического ведомства страны, ее ВВП с января по март сократился на 5,8 процента. До сих пор самым слабым в экономическом отношении считался первый квартал 1968 года, когда ВВП Франции сократился на 5,3% из-за охвативших страну студенческих волнений и генеральной забастовки.

Потребительские расходы за первый квартал 2020 года уменьшились во Франции на 6,1%, а инвестиции предприятий - на 11,4 процента.

По оценке Международного валютного фонда, спад во второй по величине после Германии экономике Европы по итогам текущего года составит 7,2%, а в 2021 ВВП Франции вырастет на 4,5 процента.

Китай против того, чтобы его обвиняли в распространении коронавируса

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Китай выступает против попыток обвинить его в распространении пандемии коронавируса SARS-CoV-2, заявил замглавы МИД КНР Юэ Юйчэн в интервью американскому телеканалу NBC. "Мы против того, чтобы посадить Китай на скамью подсудимых без каких-либо доказательств его вины, а затем искать эти доказательства с помощью так называемого международного расследования. Мы категорически против такого этого международного расследования", - сказал дипломат.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет расследование вины Китая в распространении инфекции. С требованиями провести международное расследование с целью выяснения источников появления нового коронавируса выступил и ряд политиков из других стран.

Замглавы МИД КНР также назвал абсурдным требования о компенсации Китаем обусловленных пандемией экономических потерь. "Преследования Китая и требования компенсаций - это просто абсурдный политический фарс", - заявил Юэ Юйчэн, подчеркнув, что КНР сама стала жертвой инфекции и понесла значительные потери.

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Первые результаты клинических испытаний с использованием для лечения пациентов с COVID-19 препарата ремдесивир в США получили весьма позитивные оценки. Об этом заявил Энтони Фаучи, американский иммунолог и советник президента США Дональда Трампа. "Доказано, что лекарство может блокировать этот вирус", - приводит слова ученого агентство AP. Результаты испытаний должны быть еще проверены независимыми экспертами.

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Власти Боливии заявили о предстоящем ослаблении ограничительных мер, направленных на сдерживание эпидемии. По словам исполняющей обязанности главы государства Жанин Аньес, с 11 мая в стране будет действовать так называемый "динамический карантин", различающийся по уровню строгости в разных регионах в зависимости от эпидемиологической обстановки. Локдаун в Боливии был введен в марте - несмотря на относительно низкое число инфицированных. По состоянию на 30 апреля в 11-миллионной стране выявлено 1110 случаев заражения, скончались 59 человек.

Данные института Роберта Коха по Германии

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В Германии с начала эпидемии общее число выявленных заражений коронавирусной инфекцией, по данным Института имени Роберта Коха, составило 159 119 человек (+1478). Из них около 123 500 человек считаются выздоровевшими (+3100). За прошедшие сутки скончались 173 пациента, общее число летальных случаев составило 6228.

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Глава компании Tesla Илон Маск публично назвал антиэпидемиологические меры в штате Калифорния "фашистскими". Во время телеконференции, посвященной квартальному отчету компании, Маск раскритиковал локдаун, введенный для сдерживания эпидемии коронавируса, заявив, что это нарушает конституционные права граждан. По его словам, желающие могут оставаться дома, но запрет покидать жилище под страхом ареста - "это по-фашистски, это недемократично". За несколько часов до этого глава другой известной американской компании - Facebook - Марк Цукерберг, наоборот, предостерег от преждевременного ослабления локдауна, опасаясь новой вспышки инфекции.

Более миллиона человек в мире считаются выздоровевшими

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Число людей, выздоровевших от атипичной пневмонии COVID-19, которую вызывает новый коронавирус SARS-CoV-2, по данным Worldometer, превысило 1 миллион, или 81 процент всех закрытых случаев. В настоящий момент зарегистрированными носителями вируса в мире числятся 1 миллион 990 тысяч человек. Состояние около 60 тысяч из них (3%) оценивается как серьезное или критическое. Скончались более 228 тысяч человек.

Марк Цукерберг

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Менеджмент компании Facebook сообщил, что в период пандемии число пользователей этой соцсети растет быстрее. Если в обычное время прирост составляет приблизительно 50 миллионов пользователей в квартал, то за первые три месяца 2020 года число активных пользователей выросло на 100 млн и достигло 2,6 млрд человек. Оборот компании в 1-м квартале вырос в годовом сравнении на 18 процентов и достиг 17,7 миллиардов долларов (около 16 млрд евро). Прибыль за этот период составила 4,9 млрд долларов (около 4,5 млрд евро).

Правительство Германии окажет финансовую помощь музеям

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Музеям и мемориалам в Германии в связи с эпидемией будет оказана финансовая помощь в размере 10 миллионов евро из федерального бюджета. По информации изданий медиагруппы Funke, ссылающихся на правительство ФРГ, средства предназначены в том числе на санитарно-техническое дооснащение учреждений культуры и оптимизацию управления потоками посетителей в условиях реализации антиэпидемиологических мероприятий.

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в скором времени возобновить поездки по стране, приостановленные из-за эпидемии нового коронавируса. По словам Трампа, он уже на следующей неделе собирается посетить Аризону и Огайо и надеется на возобновление крупных встреч. "Я не могу представить встречу, на которой люди сидят через шесть стульев друг от друга. Я надеюсь на старые добрые мероприятия с 25 тысячами участников", - заявил Трамп.

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В первые майские дни граждан России вывезут авиарейсами из Египта, Таиланда, Германии, Индии, Китая и Азербайджана. Об этом сообщается на специальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ. Рейс из Каира в Москву отправится 1 мая в 09.40 утра по местному времени. "До рейса будут допущены жители только Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей", - говорится в сообщении. Также 1 мая будут выполнены рейсы Пхукет - Санкт-Петербург - Москва и Франкфурт-на-Майне - Москва. На 2 мая для россиян запланированы три рейса - из Дели, Шанхая и Баку. 3 мая два рейса вывезут россиян из Таиланда и Азербайджана.

Число скончавшихся в США превысило 60 тысяч человек

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В США число летальных исходов, связанных с заболеванием COVID-19, превысило 60 тысяч. По состоянию на 00.10 мск в Соединенных Штатах скончались 60 757 человек, или 184 в расчете на 1 миллион населения. Всего с начала эпидемии, по данным Worldometer, здесь инфицированы 1 052 203 человека, число выздоровевших составляет 144 423.

Хроника событий 29 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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