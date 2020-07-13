Хроника пандемии: Гражданам ЕС не откроют въезд в США

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 13 млн человек, свыше 573 тысяч скончались. Выздоровели более 7,6 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 14 июля.
Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались свыше 573 тысяч человек, выздоровели более 7,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 14 июля (время московское).
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Коронавирус все активнее распространяется в американских местах временного заключения высылаемых. Об этом сообщила на слушаниях председатель комитета Сената Конгресса США по национальной безопасности Кэтлин Райс. По ее словам, более 3300 из 22 580 человек, находящихся в депортационном заключении, и 880 сотрудников подобных лагерей инфицированы вирусом нового типа. По словам Райс, на местах зачастую не хватает средств индивидуальной защиты, кроме того, не в полном объеме предоставляется медицинское обслуживание.
Каждый второй опрошенный в ФРГ "испытывает стресс" из-за пандемии
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Пандемия коронавируса и ее последствия стали серьезным психологическим испытанием для многих жителей Германии. Каждый второй респондент признался, что из-за COVID-19 "часто или иногда испытывает стресс". При этом больше других на душевный дискомфорт жалуются родители малолетних детей и школьников, женщины и молодежь. DW ознакомилась с результатами опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу кассы больничного страхования Techniker Krankenkasse.
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Число прибывших в Новую Зеландию иностранных граждан в мае упало до самого низкого за 61 год, поскольку из-за пандемии действуют строгие пограничные ограничения, запрещающие въезд в страну всем, кроме ее подданных, членов их семей и ряда категорий трудящихся. По данным статистического управления страны, в мае в Новую Зеландию прибыло 5600 человек - в мае прошлого года соответствующий показатель составлял почти 1 млн. Границы закрыты с апреля из-за COVID-19. В Новой Зеландии с начала пандемии зафиксировано 1195 случаев инфицирования, 22 человека умерли. Ранее власти объявили, что смогли справиться с пандемией.
Болсонару утверждает, что чувствует себя "очень хорошо"
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Президент Бразилии Жаир Болсонару, инфицированный вирусом нового типа, утверждает, что чувствует себя "очень хорошо". По словам главы государства, у него нет одышки, кроме того он не страдает от потери вкуса. На 14 июля у Болсонару запланирован повторный тест на коронавирус. В случае отрицательных результатов анализа он готов сразу же вернуться к работе, заявил президент. Между тем за 24 часа число инфицированных в стране возрасло с 1 млн 864 тыс. до 1 млн 884 тыс, а количество умерших - с 72 100 до 72 833.
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Из отделения интенсивной терапии в госпитале имени папы Иоанна XXIII в итальянском Бергамо выписан последний пациент, проходивший лечение от COVID-19. Об этом сообщил главврач больницы Фабио Пеццоли. По его словам, с положительными анализами, но без симптомов, в медучреждении остаются около 30 пацентов. Как напоминает агентство РИА "Новости", в Бергамо, где проживают 120 тыс. человек, на июнь было зафиксировано около 670 летальных исходов вследствии инфицирования, что делает город наиболее пострадавшим в мире.
Чикагский марафон отменен второй раз в истории
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Чикагский марафон (ЧМ), зпаланированный в этом году на 11 октября, отменен из-за пандемии. Это произошло всего во второй раз за все время проведения соревнования. До этого подобное имело место лишь в 1987 году - тогда из-за нехватки спонсорских средств состоялся только полумарафон. В ЧМ в этом году готовились принять участие около 45 тыс. человек.
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Disneyland в Гонконге с 15 июля снова закрывается на фоне роста инфицирования вирусом нового типа. Местные власти 13 июля из-за пандемии запретили общественные собрания с участием более чем четырех человек. Отели Disneyland Resort останутся открытыми, однако скорректируют свою работу в соответствии с рекомендациями по охране здоровья. С конца января в Гонконге выявлено 1 522 случая заражения, умерли восемь человек.
В Англии вводят масочный режим в магазинах
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Власти Великобритании введут обязательный масочный режим при посещении магазинов и супермаркетов в Англии. Об этом сообщил представитель премьер-министра Бориса Джонсона. По его словам, данная мера станет "обязательной с 24 июля". За нарушение предусмотрен штраф в размере до 100 британских фунтов (110 евро). Ранее маски предписывалось носить лишь при пользовании общественным транспортом.
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Число депортаций просителей убежища, ходатайства которых были отклонены, на фоне пандемии сократилось в Германии за пять месяцев с начала года до 5022 - при том что в аналогичный период минувшего года оно составляло 10 951. В мае данный показатель вообще составил 150. Об этом уведомило МВД ФРГ в ответ на запрос изданий медиагруппы Funke. "Многие страны продолжают отказывать во въезде иностранным гражданам или сводят подобные случаи лишь к абсолютно необходимым", - указали в германском министерстве.
Кувейт отказался от строительства солнечной электростанции
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Кувейт из-за пандемии отказался от планов строительства солнечной электростанции (СЭС) Al-Dabdaba, которая смогла бы покрыть 15 процентов потребностей нефтяного сектора в электроэнергии. Проект реализовывала Kuwait National Petroleum Company (KNPC, "Кувейтская национальная нефтяная компания"). СЭС должна была быть введена в строй в феврале 2021 года, однако из-за бюрократических процедур со строительством затянули. По данным газеты Alrai на 5 июля, стоимость работ оценивалась минимум в 1,2 млрд евро.
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Тест на коронавирусную инфекцию самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за 2017 год Рассела Уэстбрука, выступающего за команду "Хьюстон Рокетс", оказался положительным. Об этом спортсмен сообщил в Twitter. "Чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и жду, когда смогу присоединиться к команде", - написал он.
В НХЛ инфицированы свыше 40 игроков
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Коронавирус выявлен в общей сложности у 43 игроков североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом уведомили в пресс-службе НХЛ. Всего же протестированы свыше 600 игроков, они сдали 4934 теста. Все инфицированные помещены в карантин.
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в связи с ростом инфицированных коронавирусом распространил на весь штат временный запрет на работу баров, винотек, зоопарков и пунктов общественного питания, находящихся в закрытых помещениях. Кроме того, в 30 округах Калифорнии будут закрыты церкви, офисы, спортивные залы и парикмахерские. При этом Ньюсом отметил, что статистика свидетельствует о том, что "не все придерживаются здравого смысла". В Калифорнии инфицированы более 326,1 тыс. человек, умерли свыше 7 тыс.
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Администрация США увязывает приверженность действующему из-за коронавирусу запрету на въезд в страну из Европы с позицией президента Дональда Трампа, придерживающегося политики "Америка - превыше всего". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. Таким образом она отреагировала на вопрос одного из журналистов, поинтересовавшегося, почему запрет сохраняется - несмотря на то, что, по его словам, ситуация с пандемией в Соединенных Штатах хуже, чем в ЕС. "Аргументы состоят в том, что Америка для нас всегда - на первом месте", подчеркнула она. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала эпидемии в США инфицированы 3 464 506 человек, умерли 138 092.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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