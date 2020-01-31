Комментарий: Коронавирус - не повод для расизма

На борту пассажирского лайнера немецкой авиакомпании Lufthansa, летевшего в Китай, в минувшую среду сложилась непредвиденная ситуация: китайский пассажир начал сильно кашлять после того, как самолет набрал высоту. По его словам, за две недели до полета он был в Ухане - городе с миллионным населением, который сейчас закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса.

Другие пассажиры начали проявлять беспокойство. Но капитан оставался спокоен, самолет летел дальше - и смог совершено безопасно приземлиться в месте назначения. Члены экипажа и пассажиры сразу же по прилету были обследованы. Несколькими часам позже все вздохнули с облегчением: подозрение на коронавирус не подтвердилось.

Между чрезмерной реакцией и повышенной чувствительностью к теме вируса

Стремительное распространение потенциально смертельного вируса вселило неуверенность в людей по всему миру. Из-за широкого освещения этой темы в СМИ многие стали более чувствительны к возможной опасности. Но границы между чрезмерной реакцией и повышенной чувствительностью к этой теме часто размыты.

Человек с азиатской внешностью и легким кашлем часто ловит на себе недружелюбные взгляды, как если бы он совершенно точно являлся переносчиком коронавируса 2019-nCov. Во Франкфурте-на-Майне по этой причине один азиат даже подвергся расистским нападкам.

"Ну что, у тебя китайский вирус?" - такой вопрос часто задают в последние дни лишь потому, что у человека азиатская внешность и он немного простужен. Выражение "китайский вирус" на самом деле создает неправильное представление о том, кто является жертвой в сложившейся ситуации. Ведь Китай страдает от коронавируса больше, чем все другие страны, и он с поистине беспрецедентной прозрачностью принимает все возможные меры для того, чтобы остановить эпидемию.

Кстати, в самом Китае дистанцируются от названия "уханьский вирус", поскольку это словосочетание возлагает огульную ответственность за произошедшее на целый город. Но вовсе не жители Уханя являются причиной болезни и возникшей в связи с этим чрезмерной паники, а сам вирус, вспышка которого могла произойти где угодно, в любой точке мира.

В Ухане, где ведомства предписали жителям не покидать свои дома, миллионы людей проявляют дисциплину и жертвуют своей свободой передвижения для того, чтобы вирус не распространялся дальше. Видео, которые курсируют в интернете, показывают как жители одного района, по вечерам общаются друг с другом через открытые окна и с помощью мегафона, чтобы не выходить из дома.

Вирус может коснуться всех

Лучшая защита от инфекции - регулярно мыть руки. Это, прежде всего, может минимизировать риски заражения. Но абсолютную защиту эта мера обеспечить не может, уж точно не в эпоху глобализации, когда по миру свободно могут перемещаться не только люди и товары, но и вирусы. Сохранять дистанцию по отношению к людям лишь потому, что у них азиатская внешность, не обеспечивает дополнительной защиты. Коронавирусу не нужны визы, что добраться в ту или иную страну, и он может затронуть абсолютно всех.

Людям в этой ситуации нужно проявлять солидарность. До тех пор, пока мы не можем выяснить, где именно появился вирус, не помогут ни паника, ни обвинения в чей-либо адрес, и уж точно ни расистские нападки, затрагивающие стандарты гигиены и питания китайцев. Коронавирус, согласно научным данным, не опаснее, чем ежегодно повторяющаяся в Германии волна гриппа. Так давайте же преодолеем психологические преграды, оценим ситуацию трезво и сделаем из этого разумные выводы. Ведь недаром же Германия в переводе с китайского означает "страна морали".

Автор: Дан Юань, обозреватель DW

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