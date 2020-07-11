Хроника пандемии: в мире за сутки заразились 230 тысяч человек

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 12,7 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались более 565 тысяч человек, выздоровели свыше 7,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 12 июля (время московское).

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Число заражений коронавирусом в мире достигло нового дневного максимума, сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, за прошедшие 24 часа инфицированы 230 370 человек. Предыдущий "рекорд" ВОЗ зафиксировала 10 июля, тогда число новых случаев коронавирусной инфекции составило 228 тысяч. Всего в мире с начала пандемии SARS-CoV-2 заразились около 13 миллионов человек.

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В Германии ученые пришли к выводу о том, что уровень антител к коронавирусу в крови пациентов, перенесших инфекцию, со временем существенно снижается. Таковы результаты исследования, проведенного учеными мюнхенской клиники Швабинг. Именно там проходили в январе лечение первые пациенты с коронавирусом в Германии.

Как говорит главврач клиники Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner), результаты исследования указывают на то, что ванкцина для коронавируса, возможно, будет малоэффективна с точки зрения получения долгосрочного иммунитета.

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В Азербайджане за минувшие сутки коронавирус выявлен у 520 человек, общее число зараженных достигло 24 041, сообщил оперативный штаб. Также за сутки выздоровели 486 человек и скончались восемь пациентов с COVID-19. Число летальных исходов увеличилось до 306. "В настоящее время в больницах специального режима находятся 8642 человек", - говорится далее в заявлении.

Во время пандемии в Германии стали реже опаздывать поезда

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Поезд ICE по маршруту Франкфурт-Кельн

По всей видимости, пандемия оказала положительное воздействие на пунктуальность немецких железных дорог. В первые шесть месяцев текущего года 83,5 процента всех поездов дальнего следования в Германии следовали без опозданий, сообщило руководство Deutsche Bahn. По словам главы железнодорожного концерна Рихарда Луца (Richard Lutz), это лучший показатель с 2008 года. В первом полугодии 2019 года согласно расписанию следовали 77,2 процента поездов дальнего следования.

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На фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений в ряде регионов Германии отмечается рост случаев домашнего насилия. Таков результат опроса, проведенного агентством dpa среди профильных ведомств федеральных земель. В частности, значительное усугубление ситуации с насилием в семье отметили в Берлине. В июне в немецкой столице зафиксирован 30-процентный рост подобных случаев в сравнении с тем же месяцем прошлого года. В Гамбурге с января по июнь зарегистрировано 2252 случая домашнего насилия, за тот же период 2019 года таких случаев было 1812.

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В Индии четвертый день подряд фиксируется рекордный показатель суточного прироста заражений коронавирусом. За минувшие сутки число инфицированных возросло на 28 637, общий показатель почти достиг 850 тысяч человек. На сегодняшний день Индия уступает по числу заражений только США и Бразилии. Всего с начала пандемии в этой стране от COVID-19 умерли около 22 700 тысячи пациентов.

Венгрия ужесточает контроль на границах

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На фоне роста показателей новых заражений коронавирусом в Восточной Европе Венгрия с 15 июля ужесточит пограничный контроль. Венгры, возвращающиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией из "красного" и "желтого" списков, будут проверяться на границе и отправляться на карантин. Такие же меры будут применяться и к иностранцам из стран, числящихся в "желтом" списке - в частности, Сербии и Румынии. Иностранцы из стран "красного" списка (в частности, Украины и ряда балканских стран) в настоящее время не имеют права въезда на территорию Венгрии. Ограничений в отношении Хорватии в Венгрии в настоящее время не имеется.

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Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил о сохраняющихся рисках дальнейшего распространения коронавируса в стране. "Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит, что сохраняется риск распространения инфекции", - указал он. Чуланов подчеркнул, что "идеальные условия для быстрого распространения вируса" создают массовые скопления людей, в том числе акции протеста. По его словам, значительно снижает риски ношение масок в общественных местах, частое мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

Новые данные по Украине, России, Киргизии и Казахстану

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Кафе во Львове

В Украине за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло на 678 до 53 521, количество скончавшихся от вирусной пневмонии COVID-19 - на 11 человек до 1383, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. При этом за тот же день выздоровели 457 человека из заразившихся ранее, тем самым показатель новых случаев заражения выше числа выздоровевших.

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За минувшие 24 часа в 84 регионах России выявлено 6615 новых случаев коронавируса, 130 пациентов из заболевших ранее скончались, сообщил оперативный штаб. Больше всего новых заражений - в Москве (679), Санкт-Петербурге (293), Свердловской области (286), Ханты-Мансийском АО (267), Алтайском крае (232) и Нижегородской области (222), Ямало-Ненецком АО (212) и Иркутской области (209). Общее число выявленных случаев в РФ возросло до 727 162, число летальных исходов - до 11 335. Более 501 тысячи пациентов считаются выздоровевшими.



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В Киргизии за последние сутки зарегистрировано 719 новых случаев заражения коронавирусом, из них 500 - в столице страны Бишкеке. Число инфицированных с начала пандемии превысило 10 тысяч человек - 10629. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано семь летальных исходов от COVID-19. Тем самым общее число жертв вируса SARS-CoV-2 достигло 132 человек. От внебольничной пневмонии за сутки скончался 41 человек. Всего с марта от пневмонии скончались 423 человека. Об этом сообщил республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.



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Очередь в аптеку в Алма-Ате, фото из архива

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1798 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 1061 - бессимптомных, сообщило министерство здравоохранения республики. Всего в стране с начала пандемии официально подтверждены 58 253 случая заболевания. Согласно тем же официальным данным, к настоящему времени от COVID-19 в Казахстане вылечились 33 814 человек, скончались 264 человека. Двумя днями ранее министр здравоохранения страны Алексей Цой сообщил, что за время эпидемии от коронавируса в стране скончались 313 человек.



Большинство немцев доверяют политике Меркель в борьбе против коронавируса



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Наибольшим доверием у немцев пользуются меры борьбы против пандемии коронавируса в Германии, проводимые канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder) и федеральным министром финансов Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологическим институтом Kantar по поручению еженедельника Bild am Sonntag. 67 процентов респондентов считают политику Меркель в этой сфере "хорошей" и "очень хорошей", в итоге по шкале от 1 до 5, где 1 - высший балл, канцлер удостоилась оценки 2,4. Действия главы баварского правительства Зёдера одобряют 57 процентов опрошенных, его оценка - 2,6. Шольцу доверяют 42 процента респондентов (оценка 2,8).

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В Узбекистане общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом к 12 июля, согласно данным республиканского министерства здравоохранения, составило 12706, за истекшие сутки в стране выявлены еще 500 инфицированных - это максимальный показатель одного дня с начала пандемии COVID-19. Выздоровели 7723 человека. Общее число летальных исходов достигло 58 (+3).



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Власти штата Калифорния до конца августа выпустят на свободу около 8000 заключенных. Мера нацелена на сдерживание распространения коронавируса в пенитенциарных учреждениях.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за прошедшие сутки в Германии выявлено 248 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 198 804 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались еще 3 пациента, общее число летальных исходов выросло до 9063.

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В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 7 новых заражений SARS-CoV-2 (во всех случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 594 заражений.

Автомобили медиков в Нью-Йорке

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В США за минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 66 528 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего в стране 3 242 073 инфицированных, а 134 729 больных с COVID-19 скончались (суточный прирост 760).

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Последствия пандемии оказывают значительное давление на психическое здоровье немцев, следует из опроса, проведенного социологическим институтом forsa по заказу кассы медстрахования TK. Так, 57 процентов опрошенных женщин и 42 процента мужчин заявили, что подвержены стрессам в большей степени, чем прежде. Большинство респондентов (80 процентов) особенно остро ощущают нехватку контактов с родственниками и друзьями, более половины (57 процентов) испытывают страх за здоровье родных. Кроме того, 56 процентов участников опроса опасаются закрытия школ и детских дошкольных учреждений, а каждый второй респондент - коллапса экономики.

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Супруга президента Бразилии, заразившегося коронавирусом, заявила, что ни у нее, ни у обеих дочерей не обнаружен возбудитель заболевания COVID-19. Между тем в крупнейшей стране Южной Америки вирус выявлен уже у 1 839 850 человек, а 71 469 больных скончались, сообщает министерство здравоохранения.

Трамп пришел в военный госпиталь в маске

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Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился в общественном месте в защитной маске. Глава государства посетил Национальный военно-медицинский центр в пригороде Вашингтона. Президент пообщался с медиками и раненными военнослужащими.

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В Израиле тысячи человек устроили акцию протеста против действий правительства по борьбе с вирусом SARS-CoV-2. Большинство собравшихся на одной из центральных площадей Тель-Авива были в масках, однако многие не соблюдали правила социального дистанцирования.

Акция протеста в Тель-Авиве

С момента проникновения коронавируса в Израиль он был обнаружен у 37 463 человек, 354 больных скончались, 18 814 выздоровели. Жесткие ограничительные меры, введенные в середине марта, разрешали поездки на работу лишь занятым в критически важных отраслях. По официальным данным, уровень безработицы в апреле подскочил до 27 процентов, а в следующем месяце снизился до 23,5 процента.

Ограничения были ослаблены в конце мая. Однако после всплеска новых заражений власти распорядились временно закрыть ряд предприятий, включая спортивные комплексы, ночные клубы и бары.

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Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4116 до 4143. "В Москве скончались 27 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По официальным данным, в российской столице выявлено более 228 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 164 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

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Центр развлечений Disney World в американском штате Флорида вновь распахнул свои двери для посетителей после 4 месяцев простоя, обусловленного пандемией. Число посетителей ограничено, они обязаны носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования. За последние 2 недели во Флориде было выявлено около 109 000 новых заражений - больше чем в любом другом штате.

Хроника пандемии 11 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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