Хроника пандемии: Daimler планирует сократить 15 тысяч рабочих мест

Мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 12,5 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались более 560 тысяч человек, выздоровели свыше 7,3 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 11 июля (время московское).

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Американский миллиардер Билл Гейтс уверен, что человечество способно побороть коронавирус SARS-CoV-2 и преодолеть связанный с пандемией кризис. "Я сохраняю оптимизм. Мы победим COVID-19 и продолжим добиваться успехов в борьбе против СПИДа и других кризисов в области здравоохранения", - заявил он во время виртуальной международной конференции по борьбе с коронавирусом и ВИЧ-инфекцией. При этом Гейтс, в частности, указал на успехи в области разработки вакцины от коронавируса, а также на совершенствование диагностических инструментов по выявлению инфицированных. Фонд Гейтса пообещал предоставить 7,4 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации GAVI для осуществления программ по иммунизации, прерванных пандемией.

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За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Таджикистане возросло на 49 до 6506, пишет "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты в Душанбе. Число летальных исходов от вирусной пневмонии COVID-19 осталось неизменным и составляет 55.

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Власти федеральных земель Германии планируют увеличение новой задолженности, обосновывая этот шаг борьбой с последствиями пандемии. В сумме дополнительные бюджеты земель, принятые или готовящиеся к принятию в этой связи, составляют около 95 миллиардов евро, пишет еженедельник Der Spiegel, опросивший министерства финансов всех 16 федеральных земель.

Daimler планирует сокращение 15 тысяч рабочих мест

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В связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, немецкий автомобилестроительный концерн Daimler сократит значительно большее число рабочих мест, чем предполагалось ранее. Более 15 тысячам сотрудников концерна будет предложено увольнение на добровольной основе, заявил директор по персоналу Daimler Вильфрид Порт (Wilfried Porth) в интервью изданиям Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten. До сих пор концерн предлагал в обмен на добровольное увольнение компенсации либо частичный выход на пенсию. По данным Stuttgarter Nachrichten, около 700 сотрудников Daimler уже подписали с работодателем договоры о добровольном уходе.

++15.30++

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала мир сплотиться в борьбе с пандемией коронавируса. Только если мы найдем глобальные ответы на эту глобальную угрозу, у нас есть шанс одерживать победы над пандемиями, сегодня и в будущем ", - заявила она в своем еженедельном видеопослании. Меркель напомнила, что Германия активно участвует в программах международного сотрудничества, направленных на борьбу с пандемией. Кроме того, Германия проявляет большую активность в областях здравоохранения и исследований, в том числе выступая за справедливое распределение вакцин, лекарств и диагностических средств по всему миру, добавила она.

В Японии - вспышка коронавируса среди американских военнослужащих

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У нескольких десятков дислоцированных в Японии военнослужащих США выявлен коронавирус. По данным телеканала NHK, речь идет о более чем 50 инфицированных на военной базе Кэмп Хансэн и авиабазе Футэмма, расположенных на территории японской префектуры Окинава. Губернатор Окинавы Денни Тамаки призвал командование американских военных предоставить соответствующие разъяснения.

Хасан Роухани

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Президент Ирана Хасан Роухани отклонил призывы отказаться от смягчения ограничительных мер в стране. "Надолго остановить экономику было бы неприемлемо", - заявил он, призвав иранцев продолжать экономическую, социальную и культурную деятельность при соблюдении мер предосторожности и гигиены. Власти Ирана с конца апреля ослабляют карантинные ограничения, несмотря на рост числа новых случаев SARS-CoV-2.

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В США из-за пандемии отсрочили приведение в исполнение смертного приговора, назначенное на 13 июля. Судья окружного суда в штате Индиана удовлетворила соответствующую просьбу родственников потерпевших. Они сообщили, что из-за угрозы для здоровья на фоне пандемии не могут приехать на казнь Дэниела Льюиса Ли, приговоренного в 1999 году за убийство трех человек в ходе ограбления.

Новые данные по России и Украине

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В Украине за минувшие сутки выявлено 800 случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Тем самым, общее число инфицированных возросло до 52 743. Число летальных случаев увеличилось на 27 до 1372.

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За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом. Тем самым общее число инфицированных в стране с начала пандемии увеличилось до 720 547 человек. Выздоровевшими считаются 497 446 пациентов (+8378 за последние сутки) Число смертей, вызванных COVID-19, выросло на 188 - до 11 205.

++08.30++

Немецкие учащиеся американских вузов из-за объявленной властями США высылки иностранных студентов обратились за помощью к правительству Германии. "Мы рассчитываем на вашу поддержку", - говорится в письме нескольких десятков бывших, нынешних и будущих студентов из ФРГ, адресованном главе германского МИДа Хайко Масу (Heiko Maas), послу ФРГ в США Эмили Хабер (Emily Haber), а также членам комитета бундестага по внешнеполитическим вопросам.

В начале текущей недели Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства США (ICE) предупредило, что иностранным студентам тех американских вузов, где в зимнем семестре из-за пандемии коронавируса предусмотрено лишь онлайн-обучение, придется либо покинуть страну, либо перейти в заведения с очным обучением. Иностранцам, которые собираются с осени учиться в вузах США, предлагающих только онлайн-обучение, въезд в страну будет запрещен.



Число инфицированных в США с начала пандемии составило 3,18 млн человек

++07.12++

В США за минувшие сутки зарегистрированы 63 643 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2, а также 774 летальных исхода, вызванных легочной болезнью COVID-19. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса. Общее число инфицированных в США с начала пандемии составило 3,18 млн человек, от COVID-19 скончались почти 134 тысячи человек.

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Около 4000 человек записались добровольцами на клинические испытания вакцины против коронавируса в тюбингенской университетской клинике. Вакцина разработана немецкой биотехнологической компанией CureVac. Участниками первого этапа испытаний станут 168 взрослых здоровых испытуемых, вакцину получили уже 50 человек. Цель этой стадии - выявить общую переносимость компонентов вакцины и размер дозы, необходимый для вызова иммунной реакции организма. Неожиданных побочных эффектов пока нет, заявил руководитель испытаний Петер Кремснер (Peter Kremsner).

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за прошедшие сутки в Германии выявлено 378 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 198 556 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались 6 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 9060.

Тест на коронавирус в Пекине

++03.30++

В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 2 новых заражения SARS-CoV-2 (в обоих случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 587 заражений.

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В Бразилии за минувшие сутки выявили 45 048 новых заражений, 1214 больных с COVID-19 скончались, сообщает министерство здравоохранения. Всего в Бразилии зафиксировали 1 800 827 случаев заражения и 70 398 смертей.

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Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4087 до 4116. "В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По официальным данным, в российской столице выявлено более 228 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 163 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

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Власти Германии поддержат проведение крупнейшей в мире международной книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне суммой в 4 млн евро в рамках программы "Культура: новый старт". Цель программы - сделать участие в мероприятии возможным для как можно большего числа издательств, несмотря на пандемию. Книжная ярмарка пройдет с 14 по 18 октября, ее почетным гостем станет Канада.

Хроника пандемии 10 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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