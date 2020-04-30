Хроника пандемии: глава Минстроя РФ Якушев госпитализирован с коронавирусом

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет более 3,3 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 234 тысяч, выздоровели более 1 миллиона человек. DW следит за развитием событий 1 мая (время московское).

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В Берлине в первомайской манифестации на площади Ораниенплац участвовали более 1000 человек. Многие участники не соблюдали необходимой дистанции в 1,5 метра. К проведению акции призвали левые и леворадикальные организации. В связи с пандемией такие мероприятия в Германии запрещены. Силы полиции в составе около 5000 человек охраняли порядок на акции.

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В российском правительстве - новые случаи коронавируса. На следующий день после положительного теста премьер-министра Михаила Мишустина стало известно о заражении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева. Он принял решение о госпитализации, сообщила пресс-службе ведомства.

Кроме того, коронавирус диагностирован у заместителя Якушева Дмитрия Волкова, диагнозы подтверждены результатами КТ. "Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - цитирует слова Якушева "Интерфакс". И.о. главы Минстроя РФ назначен Никита Стасишин.

Фон дер Ляйен о коронавирусе в интервью DW

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила о необходимости глобальных и скоординированных действий, чтобы решить проблему распространения коронавируса SARS-CoV-2 и создать вакцину, а также возможности для ее производства. "Необходимо гарантировать, что в каждом уголке мира она будет продаваться по справедливым и доступным ценам. Над этим мы работаем и для этого нам нужны средства", - заявила она в интервью DW.

Фон дер Ляйен отметила, что 4 мая пройдет конференция доноров, на которой предполагается собрать 7,5 миллиардов евро, которые будут направлены на создание вакцины. "Это лишь начало. Думаю, что со временем нам потребуется еще больше", - добавила она. Помимо ЕС, в конференции будет участвовать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Фонд Мелинды и Билла Гейтсов, благотворительный фонд Welcome Trust и многие другие организации. Кроме того, конференцию поддерживают многие страны мира, указала глава Еврокомиссии.

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Общественные организации Таджикистана призвали ВОЗ проверить и разъяснить эпидемиологическую ситуацию в стране. "Накануне приезда делегации ВОЗ 30 апреля 2020 года власти страны признали 15 случаев заболевания COVID-19, однако мы считаем, что реальных случаев заболевания намного больше", - говорится в обращении.

Активисты указали, что население нарушает предпринимаемые властями меры по профилактике распространения вируса. "Это связано, прежде всего, с отсутствием должной работы государственных органов с населением по разъяснению опасности вируса и важности соблюдения мер предосторожности", - считают они.

Коронавирус в российской армии

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В российской армии растет число случаев коронавируса. SARS-CoV-2 обнаружен у 2482 российских военнослужащих, курсантов и воспитанников довузовских учреждений, а также у 313 гражданских сотрудников армии, сообщило министерство обороны РФ. Согласно этой информации, 137 военнослужащих уже выздоровели.

Между тем российские военкоматы, которые будут проводить весенний призыв в армию, обеспечены тестами на коронавирус и медицинскими масками. В частности, запасено 2 миллиона медицинских масок, 1,5 тысячи бесконтактных термометров, 12 тонн дезинфицирующих средств, 270 тестов на коронавирус, сообщило далее Минобороны. Призывные комиссии начнут работу после 12 мая, отправка в армию начнется после 20 мая. В вооруженные силы РФ планируется призвать в общей сложности 135 тысяч человек.

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В Италии число скончавшихся от последствий коронавируса за сутки возросло на 269 до 28 236. Число новых заражений составило 1965, что немногим выше, чем показатель предыдущего дня - 1872. Тем самым, в общей сложности с начала вспышки SARS-CoV-2 в Италии выявлены 207 428 заражений.

На одну страну без коронавируса стало меньше

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Флаг Коморских Островов

Коронавирус обнаружен в одном из последних государств в мире, не охваченных пандемией. Власти Коморских Островов подтвердили первый случай SARS-CoV-2. Речь идет от 50-летнем мужчине, контактировавшем с зараженным жителем Майотты - заморского департамента Франции, заявил президент страны Азали Ассумани. Таким образом, в Африке остается лишь одна страна, в которой не выявлено ни одного случая коронавируса - Лесото.

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Показатель заражаемости в Германии по-прежнему не превышает единицу. По данным Института имени Роберта Коха, коэффициент R в настоящее время составляет 0,79. Это означает, что 100 заразившихся коронавирусом передают инфекцию 79 здоровым людям. Значение коэффициента <1 предполагает, что число новых заражений снижается.

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Владимир Зеленский

В середине мая власти Украины могут смягчить карантинные меры. Президент страны Владимир Зеленский призвал граждан соблюдать ограничения во время майских праздников, чтобы по их окончанию ослабить локдаун. "Наша страна постепенно приближается к пику ситуации. Впереди майские выходные. Впереди - решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая", - заявил Зеленский в видеообращении.

В России два ребенка скончались от коронавируса

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В России растет число детей, заразившихся коронавирусом. Два ребенка умерли от последствий инфекции, еще 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав РФ. "Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них", - заявило ведомство.

Минздрав призвал отказаться от прогулок с детьми и от посещения общественных мест, в которых существует опасность заражения. "Заразиться можно не только от человека, у которого есть симптомы, которые легко заметить (например, кашель), но и от человека, не имеющего симптомов", - отмечается в заявлении.

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В Испании закрыта клиника, созданная полтора месяца назад специально для больных пневмонией COVID-19, на лечении в которой находились в общей сложности около 4 тысяч пациентов. Лишь 17 из них не удалось спасти, указывается далее. Большинство из пациентов покинули "чудо-больницу выздоровевшими", в том числе 103-летняя женщина, сообщила глава правительства Мадрида Исабель Диас.

Временный лазарет на 1350 коек в помещениях мадридского выставочного центра Ifema пока останется полностью оборудованным на случай второй волны заболеваний. В прошлом декабре этом же комплексе проводилась конференция ООН по климату.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что охрана здоровья Владимира Путина обеспечивается на высшем уровне. "В эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так на максимальном уровне", - отметил он в эфире телеканала "Россия 1". Накануне стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.

Жители бедных районов вдвое чаще умирают от коронавируса

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Согласно проведенному в Великобритании исследованию, жители бедных и неблагополучных регионов вдвое чаще умирают от последствий коронавирусной инфекции, чем те, кто проживает в зажиточных районах. Британское статистическое ведомство проанализировало около 20 тысяч летальных исходов за период с 1 марта по 17 апреля и установила, что смертность от COVID-19 особенно высока в наименее благополучных районах - около 55 смертей на 100 тысяч жителей. В наиболее богатых районах этот показатель составил чуть более 25 смертей на 100 тысяч жителей. Неблагополучными считаются районы с высокими показателями безработицы и преступности. Уровень смертности в них и в обычное время выше, чем где-либо, но коронавирус, по всей видимости, усугубляет эту ситуацию, заявил аналитик ведомства Ник Страйп.

Похожее исследование провел лондонский экономический институт IFS. Согласно его выводам, представители этнических меньшинств умирают от коронавирусной инфекции чаще, чем представители коренного населения. Люди с миграционными корнями чаще имеют профессии, предполагающие более высокий риск заражения, чем остальные. "Наше исследование показало, что 63 процента скончавшихся работников здравоохранения были чернокожими или принадлежали к этническим меньшинствам", - сообщил профессор Бристольского университета Тим Кук. Аналогичная тенденция была отмечена в США.

Глава БПЦ пригрозил церковным судом не соблюдающим рекомендации клирикам

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Глава Белорусской православной церкви пригрозил церковным судом клирикам, которые пренебрегают санитарными нормами во время пандемии. "Обращаю особое внимание Преосвященных архипастырей, наместников и игумений монастырей, отцов благочинных и настоятелей приходов на необходимость неукоснительно следовать указаниям Святейшего Патриарха и Священного Синода, а также соблюдать все ранее доведенные до вашего сведения инструкции, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции", - заявил Митрополит Минский и Заславский Павел.

По его словам, "халатное отношение или сознательное несоблюдение санитарных норм, а также любые призывы игнорировать основанные на компетентном мнении врачей инструкции Священноначалия Церкви в период эпидемии являются не свидетельством веры или "стояния в Истине", а преступлением против ближних, а значит - и против Бога". За такие преступления виновные будут отвечать, в том числе, по законам государства, подчеркнул митрополит Павел. Он также напомнил, что инструкции по сдерживанию распространения коронавирусанеоднократно направлялись в епархии, монастыри и приходы БПЦ.

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Баку

Власти Азербайджана продлили до 31 мая специальный карантинный режим. "Такое решение было принято с учетом анализа текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане из-за новой коронавирусной инфекции, превентивных мер, применяемых в других странах и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения", - сообщил оперативный штаб при кабинете министров в Баку.

Одновременно решено ослабить некоторые ограничения в ряде регионов с учетом скорости заражения и динамики выздоровления больных. В частности, с 4 мая в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и в Апшеронском районе возобновляется деятельность госструктур в определенном объеме. Кроме того, решено восстановить работу магазинов, салонов красоты и парикмахерских.

В провинции Хубэй снимают высший уровень угрозы

++15.40++

Китайская провинция Хубэй, в конце 2019 года ставшая очагом коронавируса SARS-CoV-2, с субботы, 2 мая, понижает уровень угрозы с высшего до второго по степени опасности, сообщили региональные власти. В соответствии с этим будут ослаблены ограничения для жителей. Какие именно меры будут отменены, не сообщается.

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В Испании за последние 24 часа от вирусной пневмонии COVID-19 скончался 281 человек. Это немногим больше, чем днем ранее, но на протяжении последних недель число скончавшихся за сутки уменьшается. Общее число летальных исходов в этой стране превысило 24,8 тысячи. С начала вспышки коронавируса число выявленных заражений составило около 215,2 тысячи, при этом уже выздоровели 114,7 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения в Мадриде.

Amazon продлил режим удаленной работы до октября

++15.00++

Американская корпорация Amazon продлил режим удаленной работы для своих сотрудников до октября. Все, кто имеет возможность исполнять свои обязанности из дома, могут это делать до 2 октября, заявил представитель компании, считающейся мировым лидером интернет-торговли. При этом не сообщается, какая доля сотрудников корпорации имеет возможность работать удаленно. На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, значительно возрос оборот Amazon.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) указал на важную роль культуры во время пандемии. "Искусство и культура, которыми мы можем насладиться вместе, - это не мелочи, от которых можно отказаться", - заявил он в речи по поводу "Европейского концерта" Берлинского филармонического оркестра. Искусство "необходимо для жизни", считает Штайнмайер.

Он также призвал к единству в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. "Только вместе мы сможем преодолеть трудности, которые затронули всех нас, - сегодня и в будущем", - сказал политик, призвав граждан помогать друг другу.

Вооруженные демонстранты ворвались в парламент Мичигана

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В пятницу, 1 мая, губернатор американского штата Мичиган Гретчен Уайтмер подписала указ о продлении в штате режима чрезвычайного положения, вызванного пандемией COVID-19, до 28 мая.

Днем ранее, 30 апреля, сотни людей собрались у здания парламента штата в городе Лансинге, чтобы выразить протест против действующих в штате ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. При этом несколько вооруженных участников демонстрации ворвались в здание парламента, сообщает в Twitter сенатор штата Дайна Полехански, оказавшаяся в эпицентре событий. В это время в парламенте проходило заседание, однако, как сообщили представители губернатора Уайтмер, она сама в этот день на нем не присутствовала.

Изначально предполагалось, что введенный в штате Мичиган комендантский час продлится до конца апреля. По данным на 30 апреля, в штате Мичиган с начала пандемии было зафиксировано 41 349 случаев COVID-19, 3789 человек в штате скончались от последствий заражения коронавирусом.

Данные по Беларуси

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По данным Минздрава Беларуси, к 1 мая в стране скончались 93 пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса и рядом хронических заболеваний. В то же время выздоровели и были выписаны из больниц 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Общее число инфицированных в Беларуси составляет 14 917 человек.

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Глава лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кэй заявил в пятницу, 1 мая, что разочарован тем, что руководство Великобритании не поддерживает авиаиндустрию на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. "Тот факт, что британское правительство является одним из немногих в мире, которые не поддерживают авиационный сектор, вызывает разочарование", - отметил он.

В то же время глава Хитроу назвал некоторые страны, которые, по его мнению, пошли в этой области более правильным путем. "Американцы, первое, что они сделали, это обеспечили господдержку своим авиалиниям и аэропортам. Французы и немцы делают то же самое", - сказал он. При этом Холланд-Кэй высказал предположение, что если ситуация не изменится, то британскую авиакомпанию Virgin Atlantic Airways может вскоре постигнуть та же судьба, что и авиакомпанию Flybe, прекратившую работу 4 марта 2020 года.

Данные по Росии и Украине

++10.48++

В России зарегистрировано 7933 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число инфицированных составляет 114 431 человек. За прошедшие сутки скончались 96 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии в России умерли 1169 больных. В то же время выздоровели 13 220 человек (+1601).

++10.34++

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 455 новых случаев заболевания COVID-19, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии. По состоянию на пятницу, в Украине насчитывается 9176 инфицированных коронавирусом, что на 269 больше, чем сутками ранее.

Локдауны в городах Бразилии

++09.46++

В Бразилии в связи с усиливающейся эпидемией коронавируса впервые введенылокдауны в нескольких городах. В административном центре штата Мараньян Сан-Луисе и еще трех городах в этом регионе на севере Бразилии с 5 мая на десять дней запрещена любая деятельность, не являющаяся жизненно необходимой, следует из постановления суда в Сан-Луисе.

Прокуратура, подавшая ходатайство о локдауне, обосновала необходимость этой меры тем, что в государственных клиниках Сан-Луиса заняты уже все 112 коек в отделениях интенсивной терапии. По данным министерства здравоохранения Бразилии, в этой стране зарегистрировано более 85 тысяч случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5901 - с летальным исходом. Во многих городах больницы не справляются с наплывом больных, для захоронения трупов вырывают братские могилы.

В Германии более 160 тысяч подтвержденных случаев заражения

++09.15++

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило отметку 160 тысяч человек. Согласно информации Института имени Роберта Коха, по состоянию на утро пятницы, 1 мая, в стране насчитывалось 160 758 инфицированных, что на 1639 человек больше, чем днем ранее. Количество летальных исходов инфекции увеличилось за сутки на 193 до 6481. В то же время число людей исцелившихся от коронавирусной инфекции оценивается институтом в 126 900 человек, то есть на 3300 больше, чем в четверг.

++06.30++

В материковом Китае за сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, шесть - у прибывших из-за рубежа, еще шесть - внутри страны. Из завозных случаев пять зарегистрированы в Шанхае: двое больных прибыли из Бразилии, трое - из США. Еще один случай зафиксирован в провинции Фуцзянь. Все шесть случаев заражения внутри страны выявлены в граничащих с Россией административных единицах КНР.

В Австрии снят режим локдауна, но не отменены меры предосторожности

Возле одного из супермаркетов в Вене

++05:30++

После нескольких недель серьезных ограничений на передвижение из-за пандемии коронавируса в Австрии с 1 мая жители более не нуждаются в особых причинах для того, чтобы покидать свои дома. Тем не менее в публичных пространствах по-прежнему требуется соблюдать дистанцию в 1 метр, исключая проживающих в одном домохозяйстве. Количество людей, которым разрешено собираться вместе, пока ограничено десятью. В Австрии выявлено 15 тысяч инфицированных, 580 человек скончались. В середине мая в Австрии предполагается открыть рестораны, а отели, бассейны и спорткомплексы - 29 мая.

++05.00++

Пекин пока не дал положительный ответ на предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединиться к расследованию причин возникновения коронавируса SARS-CoV-2, заявил представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа. В интервью Sky News чиновник заявил, что ВОЗ делала такие предложения "Госкомздраву Китая и властям", но приглашение из Пекина получено не было.

++03.40++

Министерство внутренних дел Германии отмечает рост правонарушений, связанных с эпидемией. Как сообщает издание Focus со ссылкой на внутренний документ ведомства, мошенники инструментализируют страх заразиться новым коронавирусом, а также условия частичного локдауна. В частности, злоумышленники, действуя от имени служащих и полицейских, вымогают у граждан деньги. В интернете предлагаются фейковые медикаменты и средства защиты.Также органы правопорядка отмечают высокий уровень киберпреступности.

++02.20++

По словам президента США Дональда Трампа, в его распоряжении имеются доказательства того, что происхождение нового коронавируса SARS-CoV-2 связано с одной лабораторий Института вирусологии в китайском Ухане. Этот город стал первым очагом распространения инфекции, переросшего в пандемию. При этом Трамп пригрозил Пекину санкциями, аналогичными тем, которые были введены в ходе торгового конфликта между США и Китаем.

В Турции вступил в силу 3-дневный локдаун

++01.15++

В Турции в ночь на 1 мая вступило в силу предписание, ограничивающее на три дня все социальные контакты в 31 городе и провинции, в том числе в Анкаре и Стамбуле. Оно будет действовать до полуночи воскресенья, 3 мая. Супермаркеты будут работать только в пятницу до 14.00 местного времени. Открытыми остаются больницы, аптеки и учреждения и службы, относящиеся к системообразующим сферам.

++00.15++

Более 400 сотрудников петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе по разным причинам ушли на больничный. Лабораторно коронавирус с начала апреля подтвержден у 111 сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева. При этом в аппарате Эргашева опровергли информацию и о том, что НИИ принимал больных внебольничной пневмонией: учреждение не было перепрофилировано под прием коронавирусных больных. Всего в России официально зарегистрировано 106 408 инфицированных.

Из-за последствий коронавирусной инфекции в мире умерли более 230 тыс. человек

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Число жертв коронавирусной пандемиив мире составляет 233 456 человек. По состоянию на 00.00 мск сильнее всего пострадали США (63 580), Италия (27 967) и Великобритания (26 771). Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 3 296 615 случаев заражения.

Хроника событий 30 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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