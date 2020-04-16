Хроника пандемии: Глава Европейского совета призвал извлечь уроки из пандемии

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, заражены более 2,5 млн человек, от последствий вируса скончались более 171 тысячи человек. Выздоровели почти 660 тысяч человек. DW следит за развитием событий 21 апреля (время московское).

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За последние сутки число выявленных случаев SARS-CoV-2 в Германии выросло на 1609 до 144 759, от последствий скончались в общей сложности 4738 человек.

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После окончания связанного с коронавирусом кризиса ЕС должен провести реформы, чтобы стать более сильным, эффективным и действенным, уверен председатель Европейского совета Шарль Мишель. Евросоюзу следует переосмыслить собственные нормы и принципы работы, при этом основой должны быть общие ценности, прежде всего, соблюдение принципов правового государства и прав человека, говорится в пятистраничном плане, который он Мишель представил в преддверии саммита ЕС. В документы намечены принципы восстановления экономики, в том числе, возвращения к свободному внутреннему рынку. Из кризиса необходимо извлечь уроки, одним из них должна стать стратегическая автономия в важных сферах, уверен лидер ЕС. "Пандемия COVID-19 показала, насколько важно производить необходимую продукцию в Европе, инвестировать в стратегические цепочки товаров и избавляться от излишней зависимости от третьих стран в этих сферах", - указывается в документе.

Во Франции снизилось число пациентов с COVID-19 в реанимациях

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Во Франции продолжает снижаться число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимационных отделениях. По всей стране в палатах интенсивной терапии лечатся около 5430 больных с подтвержденным коронавирусом, это на 250 меньше, чем днем ранее, сообщило министерство здравоохранения в Париже. Число летальных исходов при этом возросло до 20 796, а общее число заразившихся - 158 тысяч.

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Власти Австрии снимают карантин в горнолыжных регионах Тироля, ставших одним из очагов, из которых коронавирус распространился в другие европейские регионы. В связи с незначительным числом новых случаев уже 23 апреля будут открыты курорты Пацнаунталь, Санкт-Антон и Зёльден, сообщил глава тирольского правительства Гюнтер Платтер. По его словам, за прошедшие 12 дней в этих населенных пунктах выявлено лишь 10 случаев SARS-CoV-2. В долине Пацнаун расположен горнолыжный курорт Ишгль, на котором коронавирусом заразились сотни людей, в том числе отпускников из других стран. В середине марта Ишгль и другие горнолыжные курорты в Тироле были изолированы.

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В особенно пострадавшем от вспышки коронавируса американском штате Нью-Йорк суточное число скончавшихся от COVID-19 второй день подряд не достигает 500. За последние 24 часа умер 481 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо. Днем ранее этот показатель составлял 478, а на протяжении последних недель приближался к 800.

Число голодающих в мире может удвоиться

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В ходе пандемии коронавируса может удвоиться число жителей планеты, страдающих от голода, опасается ООН. В 2020 году число голодающих во всем мире может возрасти до 265 миллионов, заявила Всемирная продовольственная программа (WFP). В прошлом году этот показатель составлял 135 миллионов. "Крайне важно, чтобы мы сплотили силы как единое глобальное сообщество, чтобы победить эту болезнь и защитить от COVID-19 наиболее уязвимые страны и сообщества", - заявил глава организации Дэвид Бизли, обращаясь к Совету Безопасности ООН.

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В Италии вновь возросло число новых случаев коронавируса и летальных исходов. За последние сутки SARS-CoV-2 выявлен у 2729 человек, скончались 534. Днем ранее сообщалось о 2256 заразившихся и 454 скончавшихся. Общее число случаев коронавируса в Италии приблизилось к 184 тысячам, при этом скончались 24,6 тысячи человек.

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Нидерланды продлили запрет на проведение крупных мероприятий до 1 сентября. Начальные школы могут возобновить работу после месячного перерыва уже 11 мая, заявил на пресс-конференции премьер-министр Марк Рютте. Школьники могут вернуться к занятиям на неполный день, то же самое касается воспитанников детских садов.

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В России впервые скончался заразившийся коронавирусом врач, лечивший больных с COVID-19. Газета The Moscow Times сообщила о смерти 56-летнего уролога Максима Старинского, работавшего в 3-м госпитале ветеранов войн в Москве, где в начале апреля открылся коронавирусный стационар. По данным издания, SARS-CoV-2 выявлен у 64 сотрудников госпиталя.

В Германии сообщат о ходе клинических испытаний вакцины

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Институт Пауля Эрлиха, входящий в структуру министерства здравоохранения Германии, 22 апреля проинформирует о ходе первых клинических испытаний возможной вакцины от SARS-CoV-2. Виртуальная пресс-конференция начнется в 12 часов мск.

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От коронавируса скончался настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин. Появившаяся в СМИ информация подтверждена на сайте Русской православной церкви. "Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - заявила РПЦ. 48-летний священник ранее служил клириком в храме Христа Спасителя, а с 2017 года являлся замруководителя административного секретариата Московской патриархии.

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Антикризисный штаб в правительстве Словакии утвердил четырехэтапный план выхода из локдауна. Первый этап начнется уже 22 апреля: откроются спортивные площадки, уличные рынки и магазины с торговой площадью не более 300 квадратных метров, а также небольшие предприятия сферы услуг. Исключение пока будут составлять все, что предполагает непосредственный контакт с клиентами - например, парикмахерские и салоны красоты. Они смогут открыться на втором этапе, который начнется через две недели при условии, что после первого смягчения локдауна не будет существенного роста новых заражений. Третий этап предполагает открытие больших магазинов, уличных террас ресторанов, и музеев, четвертый включает школы, детские сады, торговые центры, бассейны, спортзалы, театры и кинотеатры.

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С середины июня в Швеции возобновится проведение футбольных матчей в первых двух футбольных лигах страны Аллсвенскан и Суперэттан. Предполагается, что на трибунах будут присутствовать болельщики. Об этом в ходе видеоконференции договорились руководители 32 футбольных клубов страны. В отличие от большинства других европейских стран, Швеция до сих пор не ввела карантинных мер. Более 15 тысяч жителей 10-миллионной страны заразились коронавирусом, более 1,7 тысячи скончались.

Треть скончавшихся от коронавируса в ФРГ - жители домов престарелых

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Почти 1500 всех летальных исходов вызванного коронавирусом заболевания в Германии приходятся на дома престарелых и инвалидов. Это около трети от общего показателя (около 4,9 тысячи). При этом эксперты считают, что фактическое число смертей в таких учреждениях гораздо выше, так как, в частности, некоторые из постояльцев скончались в больницах.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала декрет о продлении до 22 мая режима чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией. Парламент страны рассмотрит документ 22 апреля.

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В Великобритании зафиксировано 828 новых случаев смерти от вызванного коронавирусом заболевания. В этой статистике учитываются только пациенты больниц. Таким образом, общее количество летальных исходов выросло до 17 337. Всего в стране выявлено более 129 тысяч инфицированных.

В Берлине возобновят работу некоторые магазины

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В Испании впервые с 1978 года отменен традиционный забег с быками Сан-Фермин. Праздник, который ежегодно проходит в июле уже больше восьми столетий, обычно посещают несколько миллионов человек.

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В Берлине с 22 апреля возобновят работу торговые центры. В них будут открыты магазины площадью не более 800 кв.м. С 4 мая в городе будут разрешены богослужения и собрания численностью до 50 человек. При этом останутся в силе правила гигиены и соблюдение дистанции не менее 1,5 метра по отношению к другим людям.

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В связи с пандемией министерство финансов ФРГ выделило еще около 8 млрд евро на средства индивидуальной защиты для сотрудников сферы здравоохранения.

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При содействии ВОЗ WhatsApp создал стикеры на тему ситуации с коронавирусом. Серия "Together at home" ("Вместе дома") поможет пользователям оставаться на связи друг с другом и во время пандемии, отмечает WhatsApp.

10 из 16 регионов ФРГ ввели обязательное ношение защитных масок

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что новый коронавирус SARS-CoV-2 имеет животное происхождение. Вся известные до сих пор данные свидетельствуют о том, что он не был создан в лаборатории или каким-либо похожим образом, заявил представитель ВОЗ Фадела Чаиб на пресс-конференции в Женеве. По ее словам, носителем вируса было животное, и пока неясно, как именно он был передан человеку.

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Ношение защитных масок или одежды, закрывающей нос и рот, станет обязательным в Германии еще в ряде федеральных земель: Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Гессен и Саксония-Анхальт.В последней мера будет действовать с 23 апреля, в Шлезвиг-Гольштейне, предположительно, с 29 апреля, а в Гамбурге и Гессене - с 27 апреля. Таким образом, ношение масок вводится в общей сложности в 10 из 16 немецких федеральных земель.

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В Берлине с 27 апреля вводится обязательное ношение защитных масок в общественном траспорте. Для посетитетелей и продавцов торговых точек такая мера настоятельно рекомендована. Ранее ношение масок стало обязательным уже в пяти немецких федеральных землях.

В Австрии в мае откроются магазины и заведения общепита

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Австрия в мае продолжит ослаблять карантинные меры. Канцлер Себастьян Курц объявил, что 15 мая снова откроются школы, все магазины и фирмы по предоставлению различных услуг. Заведения общепита будет также разрешено работать, но только до 23.00. Кроме того, возобновятся богослужения. Вместе с тем в силе останутся такие меры, как обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдение дистанции по отношению к другим людям.

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Баден-Вюртемберг стал пятой федеральной землей Германии, вводящей обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и торговых точках. Ранее на такой шаг пошли власти Баварии, Мекленбурга - Передней Померании, Саксонии и Тюрингии. В Баден-Вюртемберге это правило вступит в силу с 27 апреля.

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Для гандболистов Германии сезон завершен. Такое решение из-за развитие пандемии приняли представители 36 клубов 1-й и 2-й немецких лиг. Сообщение об этом появилось в Twitter Немецкой гандбольной лиги (HBL).

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Из-за пандемии 94-й день рождения королевы Великобритании Елизаветы II проходит без пышного празднования. Об отмене артиллерийского салюта королева попросила впервые за свой 68-летний срок правления. Наряду с ним отменены обязательное вывешивание государственных флагов на зданиях органов власти, торжественный звон колоколов в Гайд-парке и на Биг-Бене, а также развод караулов с выносом знамени, традиционно проходящий в июне. Именинница проводит день вместе с мужем в Виндзоре, где они пребывают с середины марта. Празднование в семейном кругу будет проходить в формате видеоконференции.

Члены королевской семьи поздравляют Елизавету II в Twitter.

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Президент Колумбии Иван Дуке во второй раз продлил ограничения на передвижение граждан и другие карантинные меры, введенные 25 марта. Теперь срок действия истекает 11 мая. В то же время компании, работающие в сфере строительства и обрабатывающей промышленности, могут возобновить работу с учетом соблюдения защитных мер. В Колумбии зафиксировано около 4000 случаев заражения вирусом, 189 пациентов умерли. По данным экспертов, базовое репродуктивное число снизилось с 2,5 до 1, то есть, по расчетам, каждый инфицированный заражает одного здорового человека.

В Дании разрешат мероприятия с числом участников до 500

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Дания продолжает поэтапно смягчать ограничительные меры, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на датское министерство здравоохранения. С 10 мая в стране будут снова разрешены мероприятия не более, чем с 500 участниками. До сих пор можно собираться только максимум вдесятером. В то же время планируется продлить закрытие границ до 1 сентября. В середине апреля в Дании уже были открыты школы и детсады, с 20 апреля возобновили работу парикмахерские, автошколы и некоторые другие небольшие фирмы.

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Новая инфекционная больница в Вороновском

Первые 20 пациентов с коронавирусом приняла новая инфекционная больница в Вороновском под Москвой, которая была открыта 17 апреля. Строительство медучреждения с общей площадью 80 тыс. кв.м. началось 12 марта. Здесь находятся 800 коек, при необходимости их число может быть увеличено до 900. На территории больницы расположено общежитие для сотрудников на 1300 человек.

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В России за сутки выявлено 5642 новых случаев заражения коронавирусом, большинство из которых (более 3 тысяч) приходятся на Москву. Таким образом, общее число инфицированных в стране выросло до 52 763, а в столице - до 29 433. В то же время в РФ установлен новый суточный рекорд по количеству смертей в результате заражения - 456. При этом более 3,8 тысячи пациентов выздоровели.

В Баварии отменен пивной праздник Октоберфест

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Октоберфеста в 2020 году в Германии не будет

Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест в 2020 году не состоится. Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter).

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Правительство Италии намерено в конце недели представить план поэтапного ослабления режима ограничений, введенных в связи с пандемией, начало реализации которого запланировано на 4 мая. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конти. Он подчеркнул, что поспешность в процессе отмены локдауна может свести на нет усилия Рима по сдерживанию эпидемии.

Будни карантина в итальянском Сан-Фьорано (фото из архива)

Италия - одна из наиболее сильно пострадавших от SARS-CoV-2 стран. За период с начала эпидемии в стране скончались около 21 000 человек, инфицированных новым короноавирусом.

++08.30++

Число выявленных инфицированных в Германии за сутки, по данным Института имени Роберта Коха, составило 1785 человек. Общее количество зарегистрированных в стране с начала эпидемии случаев заражения SARS-Cov-2 выросло до 143 457. За сутки скончались 194 человек. В общей сложности в Германии от последствий болезни COVID-19 скончались 4598 человек. Выздоровевшими считаются 95 200 человек, на 3700 больше, чем днем ранее.

Ограничение социальных контактов в Германии продлится долго

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Полицейский патруль в Дрездене

Запрет на социальные контакты в Германии будет действовать еще долго, заявили несколько премьер-министров федеральных земель во вторник в интервью изданиям медиагруппы Funke. Пандемия коронавируса будет определять наши будни до тех пор, "пока не появится вакцина и медикаменты против вируса", сказала премьер Саара Малу Драйер (Malu Dreyer). Поэтому сегодня "невозможно назвать дату" окончания ограничительных мер в стране, считает она. По мнению главы правительства Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана (Winfried Kretschmann), соблюдать социальную дистанцию немцам придется еще "месяцы, а не недели". По словам премьера Бранденбурга Дитмара Войдке (Dietmar Woidke), запреты и ограничения в Германии "должны действовать до тех пор, пока в них есть необходимость".

++05.10++

В тюрьме в американском штате Огайо коронавирусом заразились около двух тысяч из 2500 заключенных. По данным местных органов юстиции, выявлено 1950 случаев заражения, один человек скончался от пневмонии COVID-19. Тюрьма расположена в городке Мэрион. В другой тюрьме, расположенной неподалеку от столицы штата Колумбуса, инфицировано около 1200 заключенных из 2100, семь умерло.

++04.20+

Генеральная Ассамблея ООН потребовала "равного доступа" для всех государств мира к будущим вакцинам от коронавируса. Соответствующую резолюцию в понедельник в Нью-Йорке одобрили 193 государства. Как говорится в документе, все государства мира в зависимости от их потребности должны получить доступ к будущим медикаментам и вакцинам против вируса на "справедливой, прозрачной и равноправной" основе. В резолюции также подчеркивается "ведущая роль" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса.

Австрийские министры пожертвуют зарплаты общественным организациям

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Все члены правительства Австрии пожертвуют по одной месячной зарплате благотворительным организациям, помогающим бороться с эпидемией коронавируса. Об этом вечером в понедельник заявил канцлер Австрии Себастьян Курц агентству APA. По его словам, миллионы людей в стране вынуждены отказаться от многого или оказались в тяжелой экономической ситуации. Этим "жестом министры хотят лично подчеркнуть важность единения в столь тяжелые времена", сказал глава правительства.

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В Беларуси в понедельник закончились школьные каникулы. Как сообщила представитель Минобразования, на уроки пришли 30-40 процентов учеников. Ведомство рекомендовало пользоваться в школах защитными масками, однако обязательного ношения их не предусмотрено. Учителям посоветовали отправлять домой учеников, которые кашляют или плохо себя чувствуют.

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В Нью-Йорке впервые с 1969 года не состоится гей-прайд. Из-за эпидемии коронавируса юбилейное, 50-е мероприятие, ранее запланированное на конец июня, отменено, сообщил в понедельник мэр города Билл де Блазио.

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Триумфальная арка в Париже

Число умерших от заражения коронавирусом во Франциипревысило отметку в 20 тысяч человек. За последние сутки умерло 547 пациентов в больницах страны, общее число скончавшихся с начала эпидемии достигло 20 265 человек, сообщил в ночь на вторник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. По его словам, от пневмонии COVID-19 во Франции умерло больше людей, чем от худших эпидемий гриппа, а также больше чем во время чрезвычайно жаркого лета в 2003 году. Однако, как отметил Саломон, репродуктивное число R0 опустилось ниже 1,0, то есть в среднем инфицированный заражает менее одного человека. Кроме того, уже шестой день подряд снижается число пациентов с Covid-19 в клиниках: сейчас их 30 584 человека, в реанимации – 5 863 пациента.

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В США уже несколько дней проходят протесты против локдауна, введенного с целью борьбы с распространением коронавируса. Несколько сотен человек в понедельник участвовали в демонстрации в Гаррисберге, административном центре штата Пенсильвания, с требованием скорой отмены ограничений. Перед зданием парламента штата к протестующим присоединились политики из Республиканской партии.

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В Москве за последние сутки умерло 29 человек с диагнозом коронавирус, а общее число скончавшихся в городе достигло 233, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в понедельник вечером. Среди умерших - пациенты от 31 года до 94 лет.

Хроника событий 20 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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Смотреть видео 13:54 Поделиться Лукашенко о коронавирусе, психозе и вере в Бога Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3bBqa Лукашенко о коронавирусе, психозе и Боге, или Кто помогает медикам в Беларуси. DW Новости