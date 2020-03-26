Хроника пандемии: Германия принимает больных COVID-19 из Италии и Франции

Продолжает расти число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 во всем мире. По данным международной группы наблюдателей Worldometer, вирус проник уже в 198 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у 532 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 24 тысяч, выздоровели 124 тысячи. Больше всего жертв - в Италии. В Германии ввели жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 27 марта (время московское).

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В Италии число людей, умерших за один день от COVID-19, возросло так резко, как никогда с начала эпидемии. Жертвами болезни стали еще 919 пациентов, сообщает Управление гражданской защиты. Общее количество смертей в стране составило 9134. Количество подтвержденных случаев инфекции увеличилось за сутки с 80 539 до 86 498. В то ж время почти 11 000 человек выздоровели.

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По данным ВОЗ, у более полумиллиона человек во всем мире подтверждено заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Более 20 000 человек умерли от вызываемой им болезни легких Covid-19. В то же время более 100 000 человек уже вылечились от недуга.

ФРГ примет 123 пациента из Италии и Франции

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Германия значительно увеличивает помощь другим государствам ЕС, пострадавшим от пандемии коронавируса. Федеральные земли и немецкие города готовы принять в общей сложности 123 пациента с тяжелой формы пневмонии CVID-19 из Франции и Италии, сообщил официальный представитель МИД ФРГ агентству Reuters в пятницу. В настоящее время речь идет о 73 местах в палатах интенсивной терапии для тяжелобольных из Италии и 50 из Франции.

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Из-за того, что украинские гастарбайтеры в массовом порядке покидают Польшу, на польско-украинской границе выстроились длинные очереди. Так, на пограничном переезде Корчова в пятницу около 3 000 украинцев под открытым небом ожидали возможности вернуться на родину, сообщила представительница польской погранохраны немецкому агентству dpa. У большинства из них не было машин, в то время как пересечение границы в Корчове разрешается только на автомобильном транспорте. Направленные украинской стороной автобусы не справлялись с наплывом пассажиров, поэтому пограничники в виде исключения открыли погранпункт для пешеходов.

Франция и Италия продлевают карантин

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Франция продлила запрет выходить из дома без экстренной надобности еще на две недели - до 15 апреля. По словам премьер-министра Эдуара Филиппа, этот срок может быть вновь продлен, если это будет необходимо.

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Шведская сеть по торговле одеждой H&M приступила к производству защитных масок для больничного медперсонала. Первые 100 тысяч штук поступят в Италию и Испанию. Производство ведется на заводе в Китае, маски будут готовы к поставке 2 апреля, сообщил второй в мире по величине ритейлер одежды.

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Италия продлила после 3 апреля срок, в течение которого школы будут оставаться закрытыми. Школьникам и студентам запрещено ходить в свои учебные заведения с 5 марта.

Красный Крест опасается общественных беспорядков

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Красный Крест предупреждает об опасности общественных беспорядков в крупных городах западных стран, если в результате пандемии SARS-CoV-2 малообеспеченные люди и представители маргинальных групп потеряют работу и, соответственно, средства к существованию. Повышается также опасность самоубийств среди легко уязвимых людей, попавших в изоляцию.

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Швеция, которая до сих пор избегает жестких мер в борьбе с коронавирусом, запретила собираться группами более 50 человек. Ранее запрет распространялся только на собрания свыше 500 человек. Новое распоряжение действует с 29 марта.

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Смоделировав различные сценарии распространения вируса, немецкие ученые пришли к выводу, что при массовом проведении теста на SARS-CoV-2 и изоляции инфицированных, как это делалось в Южной Корее, заразиться может 1 миллион жителей страны, а умереть - около 12 тысяч. Без таких жестких мер число смертей может превысить 1 миллион. При этом заразятся около 70 процентов населения, а более 80 процентов людей, нуждающихся в интенсивном медицинском обслуживании, не смогут попасть в больницы.

"Победа" отменяет все рейсы до конца мая

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Российский лоукостер "Победа"отменяет все рейсы до 31 мая. Авиакомпания приостанавливает операционную деятельность и сосредоточится на антикризисной программе. Решение было "непростым, но единственно верным", заявила компания и выразила солидарность с рекомендациями властей ограничить поездки на фоне пандемии коронавируса.

Самолет "Победы"

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В Москве 91,5 тысячи человек проверены на коронавирус, сообщило столичное управление Роспотребнадзора. В настоящее время тесты проводятся в девяти медицинских организациях, а также в Государственном научном центре прикладной микробиологии и биотехнологии.

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Впервые за несколько десятилетий в Германии не состоятся традиционные пасхальные марши, проводимые движением за мир с 1960-х годов. Ограничения в отношении собраний и социальных контактов, введенные с целью снизить распространение коронавируса, делают невозможным проведение демонстраций, сообщили организаторы во Франкфурте-на-Майне. Они призвали граждан самостоятельно компенсировать отмену пасхальных маршей и разместить флаги, плакаты и эмблемы с символикой движения за мир на окнах, автомобилях, велосипедах и одежде.

Пик пандемии в Италии еще не достигнут

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В Италии волна коронавирусной инфекции, по оценкам властей, все еще не достигла пика. Вместе с тем имеются признаки замедления роста новых случаев SARS-CoV-2, что свидетельствует о приближении кульминационной точки, заявил глава национального института здравоохранения Сильвио Брусаферро.

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В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс заканчиваются свободные места в палатах интенсивной терапии. "В ближайшие 24 или 48 часов мы подойдем к границе своих возможностей", - заявило Французское объединение больниц, призвав другие французские регионы принимать на лечение парижских пациентов с COVID-19. Более 25 процентов всех 29 тысяч выявленных пациентов с SARS-CoV-2 приходятся на Париж и окрестные города. Почти 1700 пациентов скончались от последствий инфекции, в том числе 16-летняя девушка без сопутствовавших заболеваний.

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В Испании вновь резко выросло число летальных случаев на фоне заражения коронавирусом. С 26 марта от последствий заболевания скончались еще 769 человек. Таким образом общее число смертей от COVID-19 в Испании составило 4858, число выявленных заражений - 64 059.

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Организаторы отменили международную ярмарку товаров для спорта и досуга Outdoor by Ispo, которая должна была пройти в конце июня в Мюнхене, сославшись на "экономические обстоятельства" и здоровье участников.

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Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 30 марта сдаст третий тест на коронавирус. Первые два теста были негативными. Если и третье обследование покажет отрицательный результат, глава немецкого правительства сможет завершить карантин и 1 апреля вернется на работу.

Заразились Борис Джонсон и Тилль Линдеман

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Тест на коронавирус оказался положительным и у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. У 55-летнего политика появились "легкие симптомы" 26 марта, после чего он сделал тест, сообщил его представитель. Сам Джонсон заявил в Twitter, что находится в самоизоляции и продолжает руководить правительством по видеосвязи. Число заразившихся SARS-CoV-2 в Соединенном Королевстве, по официальным данным, выросло до 11,7 тысячи, почти 580 человек скончались.

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Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман(Till Lindemann) помещен в отделение интенсивной терапии одной из берлинских больниц в связи с осложнениями от коронавирусной инфекции, сообщила газета Bild. 57-летний исполнитель на прошлой неделе гастролировал в России, по возвращении у него был выявлен SARS-CoV-2, а затем диагностицирована пневмония. Как отмечает местное издание Berliner Zeitung, состояние музыканта уже улучшилось, опасности для жизни нет.

Каждый месяц локдауна будет стоить экономикам 2 п.п. роста ВВП

Штаб-квартира ОЭСР в Париже

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По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за каждый месяц остановки производств и карантина крупнейшие экономики мира будут терять 2 процентных пункта экономического роста в годовом отношении.

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У одного из сотрудников администрации президента РФ выявлено заражение коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, заразившийся сотрудник Кремля не контактировал с главой государства Владимиром Путиным.

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В Германии планируется провести масштабное исследование приобретенного иммунитета против коронавируса у уже перенесших заболевание. По данным еженедельника Der Spiegel, Центр изучения инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге готовится начать обследование более 100 тысяч выздоровевших от SARS-CoV-2 и согласует последние формальности. В проекте под руководством эпидемиолога Жерара Краузе (Gérard Krause) также будут участвовать Институт имени Роберта Коха и Институт вирусологии в берлинской клинике Шарите. Ожидается, что первые результаты появятся в конце апреля и станут одним из факторов отмены локдауна в Германии.

Число инфицированных в России превысило тысячу

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Число инфицированных коронавирусом в России, по официальным данным, превысило тысячу человек. За последние сутки возбудитель выявлен еще у 196 человек в 16 регионах, число зараженных возросло до 1036. Это до сих пор наибольший суточный прирост пациентов с SARS-CoV-2. Кроме того, власти сообщили об еще одном летальном исходе. Таким образом, число смертей от коронавируса в России составило 4.

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Европол сообщил о резком росте числа преступлений, связанных с пандемией коронавируса. Преступники и банды очень быстро адаптировали свои методы и наживаются на глобальном кризисе. Агентство констатировало увеличивающееся число случаев киберпреступности, мошенничества, краж и подделок. Преступники используют в своих целях резко возросший спрос на определенные товары, снижение мобильности граждан, пребывание большой части людей дома и их удаленную работу, ограничения общественной жизни, а также рост тревоги и страхов на фоне пандемии, сообщила организация.

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В Киргизии число заразившихся выросло на 14 до 58, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова. Пять новых больных вернулись из хаджа в Саудовской Аравии, остальные заразились уже в стране.

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Число установленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Украине за сутки выросло на 62 до 218, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Пять человек уже скончались от последствий коронавируса, еще четыре выздоровели.

Всех депутатов Госдумы проверят на коронавирус

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Всех депутатов Государственной думы РФ проверят на коронавирус. 30 марта у депутатов возьмут пробы на проверку, сообщил член ЛДПР Ярослав Нилов. Информацию подтвердили и другие парламентарии.

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В Австралии военные будут следить за соблюдением обязательного двухнедельного карантина прибывшими из-за границы. Въехавших в страну изолируют в отелях и других жилых помещениях прежде чем им разрешают вернуться домой. При этом пребывание на карантине оплачивает правительство.

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Правительство Венгрии приняло решение о введении двухнедельного локдауна с 28 марта. При этом по-прежнему разрешено посещение супермаркетов, а также - в ограниченных масштабах - прогулки и спорт на улице. При этом граждан призвали отказаться от социальных контактов. Полиция будет контролировать соблюдение ограничительных мер. На данный момент в Венгрии выявлены около 300 случаев коронавируса, 10 человек скончались от последствий инфекции, сообщил премьер-министр Виктор Орбан.

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Власти ЮАР впервые сообщили о смерти пациентов от последствий коронавирусной инфекции. В ходе пандемии в стране скончались два человека, заявило министерство здравоохранения. Число выявленных заражений в этой стране превысило тысячу.

В России проходят военные учения по борьбе с коронавирусом

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В вооруженных силах РФ проверяют готовность к борьбе с коронавирусом. На Урале, в Сибири и Поволжье развернуты шесть фильтрационных пунктов. "В районах организована охрана, оцепление и проведение карантинных мероприятий, а также приостановлено движение транспорта, исключен въезд и выезд на территорию условно изолированных районов", - сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Подразделения военной полиции и военной автоинспекции ЦВО обеспечивают изоляцию восьми условных районов с очагами вирусной инфекции. В свою очередь Минобороны РФ сообщило об изучении российскими военными специалистами ситуации в итальянском Бергамо, особенно пострадавшем от вспышки COVID-19.

++09.50++

Посольство Венесуэлы в Москве сообщило "Интерфаксу", что Каракас получил от РФ 10 тысяч тестов на коронавирус по инициативе Москвы. 23 марта первая партия уже была доставлена в Венесуэлу. В этой стране, по официальным данным, выявлено 107 случаев SARS-CoV-2.

++09.30++

В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 81, при этом уже выздоровели 13 пациентов, сообщило министерство здравоохранения страны. При этом карантин соблюдают 4427 человек, сообщается далее.

++09.10++

В России 145,1 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса, сообщил Роспотребнадзор. По состоянию на 26 марта, проведено 223,5 тысячи тестов на SARS-CoV-2-

++08.50++

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого они "очень подробно обсудили коронавирус, разоряющий большую часть нашей планеты". Трамп отметил большой опыт Китая в борьбе с SARS-CoV-2 и "глубокое понимание" проблемы, а также указал на тесное сотрудничество двух стран по преодолению пандемии.

В Германии - более 40 тысяч подтвержденных случаев коронавируса

++08.30++

Число выявленных случаев коронавируса в Германии возросло на 5780 до 42 288, сообщил Институт имени Роберта Коха. При этом число летальных исходов увеличилось на 55 до 253.

++07.30++

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни совместно с с президентом США Дональдом Трампом выдвинет совместную инициативу по борьбе с эпидемией. Об этом главы государств договорились в ходе телефонного разговора.

++07.00++

Аргентинские силовики задержали более 6 тысяч человек, воспользовавшись особыми полномочиями, полученными в рамках предотвращения нарушений карантинных правил. Они также конфисковали почти тысячу автомобилей. В Аргентине объявлен национальный карантин, жителям страны запрещено покидать дома без существенной причины.

++06.00++

Международный валютный фонд выделит 120 миллионов долларов Киргизии на цели борьбы с эпидемией коронавируса. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, за помощью фонда после начала пандемии обратились более 80 стран.

Британцы учат собак распознавать коронавирус

Собака участвует в лабораторном эксперименте в Будапеште

++05.30++

В Великобритании собак будут учить обнаруживать заражение коронавирусом с помощью нюха. Специальный шестинедельный курс должен настроить их обаяние на запах, который присущ пациентам, зараженным коронавирусом. Собак уже дрессируют для выявления рака и диабета.

++05.00++

Университет Вашингтона прогнозирует, что эпидемия коронавируса может в следующие четыре месяца привести к смерти более 80 тысяч человек в США. Другие исследования называют число вдвое меньше.

++04.00++

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) обратилась к жителям Германии с призывом запастись терпением. По ее словам, пока рано обсуждать снятие или даже послабление карантинных правил. В настоящее время число инфицированных в стране удваивается каждые 4-5 дней.

В Италии резко упал уровень преступности

++03.00++

Площадь Дуомо в Милане

В Италии, которую эпидемия коронавируса затронула наиболее сильно из европейских стран, наметилось резкое снижение уровня преступности. С 1 по 22 марта в стране было совершено 53 тысячи преступлений, что на 64 процента меньше, чем в тот же период 2019 года. Примерно та же тенденция наблюдается и в Испании.

++02.20++

Канадские власти выразили протест в связи с решением Вашингтона усилить военное присутствие на американо-канадской границе. "Это совершенно ненужный шаг, который мы рассматриваем как угрозу нашим отношениям", - заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд. США решили стянуть дополнительные войска к границе для противодействия нелегальным ее пересечениям в условиях пандемии.

Гостиница на набережной Калининграда

++02.00++

Правительство России до 1 июня закрыло все дома отдыха, пансионаты, детские лагеря и гостиницы, расположенные в курортных регионах. Остановиться в них можно будет только тем, кто едет в командировку.

++01.00++

Европарламент одобрил отмену правила закрепления слотов в европейских аэропортах. Таким образом евродепутаты в условиях эпидемии и обрушения рынка авиаперевозок попытались избавить авиакомпании от необходимости совершать "пустые рейсы", которые они выполняли, не желая терять слоты в аэропортах. Авиакомпании были обязаны заполнять не менее 80 процентов выделенных им слотов, чтобы не потерять их в следующем году. Отныне и до октября будут действовать особые правила - авиакомпании сохранят слоты, независимо от фактического числа рейсов.

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Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает эпидемию коронавируса более серьезной угрозой, чем финансовый кризис 2008 года. Последствия эпидемии будут тяжелее, предупреждает она.

Хроника пандемии: США вышли на первое место по числу больных

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Наибольшее число зараженных коронавирусом - в США. За 26 марта было выявлено свыше 17 тысяч новых случаев, таким образом общее их число превысило 85 тысяч. В Китае более 81 тысячи жителей, а в Италии - более 80 тысяч заразились SARS-CoV-2.

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Страны Евросоюза договорились за две недели разработать пакет мер помощи ослабленным эпидемией стран содружества. Италия, которой срочно требуется финансовая помощь, просила у коллег по ЕС ускорить принятие нужных решений.

Хроника событий 26 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Овощи с рынка Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Замороженные продукты Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

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