Хроника пандемии: в России от COVID-19 скончались более 11 тысяч человек

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 12,3 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались почти 555 тысяч человек, выздоровели свыше 7,1 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 10 июля (время московское).

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Гонконг вновь закроет все школы города из-за вспышки коронавируса. Учебные заведения будут закрыты с 13 июля "в целях общего благополучия общественности, а также здоровья учеников", цитируют СМИ министра образования Кевина Яна. Накануне в Гонконге выявили 34 случая заражения коронавирусом, это самое высокое число подтвержденных случаев в сутки более чем за три последних месяца. Из-за пандемии школы в Гонконге были закрыты с января по май.

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Коронавирус впервые выявлен у жителя тундры в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщила руководитель оперативного штаба региона Татьяна Бучкова, цепочка, по которой инфекция попала в тундру, установлена. Всех контактных вывезут санавиацией в обсерватор Салехарда, где они будут находиться под наблюдением медиков. "Администрация района выделяет проводника, владеющего ненецким языком и знающего местонахождение людей в тундре, обеспечив его противочумным костюмом и средствами индивидуальной защиты", - добавила Бучкова.

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Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал правительство Венесуэлы принять меры, препятствующие гуманитарному кризису в стране, который усилился в связи с пандемией коронавируса. Как отмечается в документе, власти в Каракасе должны обеспечить необходимыми продуктами питания наиболее незащищенные группы населения: детей, женщин и больных.

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Двое специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Китай в рамках расследования причин появления коронавируса. В ближайшие два дня им предстоит подготовить условия для следующего этапа миссии, который непосредственно займется выяснением обстоятельств передачи вируса от животных к человеку.



В России от COVID-19 скончались более 11 тысяч человек

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За последние сутки в России выявлено 6635 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся выросло до 713 936. При этом выздоровевшими считаются 489 068 пациентов (+7752 за последние сутки) Число вызванных заражением смертей выросло на 174 - до 11 017.



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В США за минувшие сутки зарегистрировано около 63 200 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса. Общее число инфицированных в США с начала пандемии превысило 3,1 млн человек, от COVID-19 скончались почти 133 тысячи человек.

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У министра здравоохранения Киргизии Сабиржана Абдикаримова диагностирована двусторонняя пневмония, у его заместителя Нурболота Усенбаева выявлена коронавирусная инфекция, оба находятся на лечении, сообщила начальник управления общественного здравоохранения министерства Айнура Акматова. Согласно последним данным, в Киргизии зарегистрированы более 9300 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, от COVID-19 скончались 122 человека, 3134 пациента выздоровели.





Проверка на коронавирус в Алма-Ате

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В первой половине 2020 года ВВП Казахстана снизился на 1,8%, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, проходившем в режиме видеоконференции. С начала года казахстанская экономика развивается в сложной ситуации, подчеркнул Токаев. Кроме того, по его словам, в связи с пандемией коронавируса на 5,6% снизился объем сектора услуг.

В Германии - 395 новых случаев инфицирования коронавирусом

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Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в Германии с начала пандемии, достигло 198 178, сообщает Институт имени Роберта Коха. За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 395 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, от последствий COVID-19 скончались 6 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии в ФРГ достигло 9054 пациентов.

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С 10 июля путешественники, прибывающие в Великобританию из Германии, Франции, Италии и Испании, больше не обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Данная мера предосторожности действовала в Соединенном Королевстве с 8 июня. На данный момент Великобритания - это страна с наибольшим числом жертв COVID-19 в Европе. По данным сайта Worldometers за раннее утро 10 июля, с начала пандемии от ее последствий здесь скончались 44 602 человека.

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В сирийской провинции Идлиб выявили первый случай заражения коронавирусом. По словам руководителя бюро ВОЗ в турецком городе Газиантеп, инфицированный - врач больницы города Баб эль-Хава, расположенного на сирийско-турецкой границе. Всех, с кем контактировал этот врач, протестировали на коронавирус и изолировали, а больницу, где он работал, закрыли на карантин.

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В США глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд объявил, что, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа, CDC не станут пересматривать свои рекомендации, касающиеся возобновления работы школ. Вместо этого Центры обнародуют дополнительную информацию, которая поможет родителям, штатам и муниципалитетам принять решение о том, что делать и когда.

Как говорится цитируемом агентством AP черновике документа CDC, касающегося открытия школ, "решения о том, как открыть и управлять школами, должны приниматься на основе локальных условий и потребностей".

Президент Трамп неоднократно призывал местные власти и руководство штатов возобновить работу школ осенью, угрожая лишить финансирования из государственных фондов тех, кто будет медлить с этим шагом.

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Коронавирус выявлен у и.о. президента Боливии Жанин Аньес. О том, что результат ее теста оказался положительным, сообщила сама политик на своей странице в соцсети Twitter. По словам Аньес, она чувствует себя хорошо и продолжает работать на самоизоляции.

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В Бразилии за сутки зарегистрировали 42 619 новых случаев заражения коронавирусом. Число смертей от последствий вызываемой вирусом SARS-CoV-2 легочной болезни COVID-19 за последние 24 часа составило 1 220 случаев, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

С начала пандемии в Бразилии коронавирус был выявлен у более 1,7 млн человек. 69 184 пациента в стране скончались от последствий пневмонии COVID-19.

Хроника пандемии 9 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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