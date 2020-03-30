Хроника пандемии: В России за сутки выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 786 тысяч человек, скончались свыше 37 тысяч. DW следит за событиями 31 марта.
В мире стремительно растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который может вызвать заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен в 199 странах и территориях. Инфицированы более 786 тысяч, от последствий заражения умерло свыше 37 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения вируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 31 марта (время московское).
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В России число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом превысило 2000. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, выявлено 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Восемь человек скончались.
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Выступая на пресс-конференции в Берлине, глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler) призвал жителей Германии более серьезно относиться к пандемии коронавируса. По его словам, согласно опросу, лишь 41 процент немцев считают заболевание COVID-19 опасным. В Германии, по состоянию на 11.00 мск выявлен 67 051 инфицированный. Скончались от последствий заражения 650 человек.
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Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, число безработных в Германии в марте снизилось. Как сообщило Федеральное ведомство по труду, в Германии, по состоянию на 31 марта, насчитывается 2 миллиона 335 безработных. Это на 60 тысяч меньше, чем в феврале, но на 34 тысячи больше, чем в тот же период год назад. Доля безработных в работоспособном населении ФРГ тем мне менее за год снизилась и составляет 5,1 процента.
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В Москве депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который ужесточает административные наказания за нарушение режима карантина. Изменения в существующее законодательство предусматривают для граждан штрафы в размере от 15 000 до 40 000 рублей. Более высокими штрафами будут облагаться в случае нарушений должностные лица и индивидуальные предприниматели. Максимальный штраф предусмотрен для юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей. Юрлица и предприниматели могут быть наказаны приостановкой деятельности на срок до 90 суток. Законопроект предусматривает также уголовное наказание нарушителей - максимум до 7 лет лишения свободы.
В Беларуси скончался первый пациент с коронавирусом
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В Беларуси скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом. Как сообщает белорусские издание Tut.by, 75-летний актер Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич умер в ночь на 31 марта. Факт смерти мужчины подтвердила его дочь Виктория.
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Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 19 человек, переболевших COVID-19. Как сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице Facebook, на лечении остаются 314 человек, в том числе 59 с подтвержденным и 127 с вероятным диагнозом "коронавирусная инфекция".
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В Бишкеке усилен режим чрезвычайного положения. Согласно приказу коменданта столицы Киргизии, запрещено передвижение людей и личного транспорта, за исключением передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки, покупок в аптеках и продовольственных магазинах в радиусе не более 1,5 км от места проживания, выгула домашних животных в радиусе не более 100 метров от места проживания, выезда в медицинские учреждения по экстренному случаю. Общее число инфицированных в стране достигло 107 человек.
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Всемирный банк заявил, что темпы развития экономики Китая из-за пандемии коронавируса могут в 2020 году замедлиться до 2,3% против 6,1% в 2019 году.
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В Нидерландах из музея Singer Laren, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, украли картину Винсента Ван Гога "Весенний сад". Об этом представители музея сообщили на пресс-конференции вечером в понедельник. По оценкам местных СМИ, стоимость полотна, написанного в 1884 году, может составлять от 1 до 6 млн евро.
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С 1 апреля международный аэропорт Алматы приостановит все пассажирские международные рейсы, сообщил республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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В материковом Китае за сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, все они - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР.
США выделят Италии 100 млн долларов
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США в ближайшее время планируют предоставить Италии медицинскую помощь на 100 млн долларов.
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Режим самоизоляции ввели более чем в 26 регионах России в связи с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". В рамках режима россиянам разрешается покидать квартиру только в случаях: обращения за срочной медицинской помощью, поездок на работу, походов в магазин и аптеки, чтобы вынести мусор, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.
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Американский автоконцерн Ford в сотрудничестве с General Electric намерен в ближайшие 100 дней изготовить 50 000 аппаратов искусственной вентиляции легких. Работа по их изготовлению на предприятиях концерна ведется практически круглосуточно.
В Испании расширены антиэпидемиологические меры
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Правительство Испании расширило действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер. Со 31 марта по 9 апреля все граждане, чья работа не является жизненно необходимой, должны будут оставаться дома. Работникам выплатят зарплату, но затем им надо будет отработать пропущенное время.
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Новый министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что страна в борьбе с коронавирусом должна рассчитывать на собственные силы - свою армию и своих медиков. В Украине насчитывается 548 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 13 летальных случаев от вызванной им пневмонии COVID-19.
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Госдума на заседании во вторник планирует принять во всех трех чтениях ряд законопроектов, нацеленных на противодействие распространению коронавируса в РФ.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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