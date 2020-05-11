Хроника пандемии: В китайском Ухане протестируют всех жителей

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,2 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 286 тысяч, выздоровели 1,5 млн человек. DW следит за развитием событий 12 мая (время московское).

++08.55++

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Германии с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, возросло до 170 508 человек (+933 за сутки). Выздоровевшими считаются 147 200, скончалось 7533 человека.

++08.10++

Власти китайского Уханя, откуда началось распространение пандемии нового коронавируса, распорядились о тестировании всех жителей города. Анализы с использованием нуклеиновых кислот будут проведены в течение 10 дней. Ранее, в воскресенье, 10 мая, в Ухане, были выявлены пять новых случаев пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Численность населения Уханя - более 11 миллионов человек.

++07.30++

Президент Бразилии Жаир Болсонару определил фитнес-центры и салоны красоты как важнейшие отрасли экономики. Согласно его указу, эти заведения начиная со вторника (мск) во всех регионах страны освобождаются от ограничений, введенных в связи с эпидемией.

Треть жителей России экономит на продуктах питания

++06.40++

Треть жителей России стала с началом карантина экономить на продуктах питания. Об этом пишет агентство РБК, ссылаясь на исследования сервисов для поиска работы и доставки продуктов. Доля тех, кто стал экономить на еде, составляет сейчас 35 процентов, при этом 42 процента из них сообщили, что уменьшили расходы на еду вдвое.

++06.10++

Президент компании Boeing Дейв Кэлхун заявил, что по его расчетам возвращение пассажиров к авиаперевозкам в сентябре произойдет медленнее, чем раньше ожидалось. "Пассажиропоток не достигнет ста процентов. Он не достигнет даже 25 процентов. Может быть, мы приблизимся к 50 процентам к концу года", - заявил он.

++05.50++

В Японии из-за пандемии коронавируса приостановлен выпуск входящего в книгу рекордов Гиннеса японского мультсериал Sazae-san, выходящего на экраны уже более 50 лет. Производство, заявили на канале Fuji Television, временно прекращено из опасений за здоровье озвучивающих мультфильм актеров. Мультфильм про жизнь домохозяйки Садзае и ее семьи выходит с 1969 года и стал культовым. Впервые с 1975 года в воскресенье, 17 мая, зрители не смогут увидеть новую серию. Дата возобновления съемок пока не определена.

++04.50++

Лос-Анджелес намерен вновь открыть свои пляжи, заблокированные два месяца назад. Начиная с 13 мая пляжи будут снова доступны для активных занятий спортом: плавания, сёрфинга и бега. При этом люди должны соблюдать социальную дистанцию, а вне воды надевать защитную маску. Загорать и использовать зонтики или шезлонги по-прежнему не разрешается.

В Париже запретили распивать алкогольные напитки на берегу Сены

++04.10++

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обратился к ответственным префектурам полиции с просьбой ввести запрет распития алкоголя в Париже на берегах Сены и канала Сен-Мартен. Это стало реакцией министра на "безответственное" поведение парижан, которые отмечали ослабление карантинных мер с пивом и вином на набережных, игнорируя социальную дистанцию.

++04.00++

Один новый случай активной формы коронавируса и 15 бессимптомных больных зарегистрированы в материковом Китае за истекшие сутки. Об этом сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

++03.30++

По данным исследования, проведенного экспертами Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, измерения температуры, проводившиеся у пассажиров в американских аэропортах в начале пандемии коронавируса были неэффективным, поскольку люди могут являться распространителем вируса, даже не имея таких симптомов, как повышенная температура тела. США с 3 февраля начали измерять температуру, а также опрашивать пассажиров, прибывавших из Китая. Позднее эта мера была распространена на въезжающих из Ирана.

++02.50++

Президент США Дональд Трамп в качестве меры защиты от коронавируса намерен сократить свои контакты с вице-президентом Майком Пенсом. Этот вопрос он обсудит с Пенсом по телефону. На прошлой неделе стало известно, что тест на коронавирус пресс-секретаря вице-президента оказался положительным. Но, как заявил Трамп, два теста Пенса были отрицательным.

++02.10++

Один из главарей мексиканского наркокартеля "Лос-Сетас" Мойсес Эскамилья Май скончался в тюрьме от последствий заболевания COVID-19. Как сообщила прокуратура штата Халиско, где отбывал заключение бандит, 45-летний Май был госпитализирован неделю назад из-за респираторных проблем, За почти 11,5 лет, которые осужденный провел в тюрьме, он никогда не жаловался на здоровье. Май был арестован в 2008 году с восемью сообщниками и приговорен к 37-годам лишения свободы за ряд преступлений, в том числе за причастность к обезглавливанию 12 человек.

В Белом доме предписано носить маски

++01.20++

В Белом доме предписано носить маски. Как сообщают американские СМИ, соответствующее распоряжение было сделано после тоо, как стало известно о двух случаях заражения коронавирусом среди правительственных сотрудников США. Мера призвана помочь предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса в Белом доме. Но, как указали, в частности, газета The Washington Post и телеканал ABC, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, вероятно, носить маски не будут.

++00.50++

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало использовать для лечения больных COVID-19 средство ремдесивир (remdesivir) американской компании Gilead. Оно может применяться, в частности, у пациентов, которые не подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает EMA. Препарат был первоначально разработан для лечения Эболы.

++00.25++

От последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 в США скончались более 80 тыс. человек. Как сообщает международный ресурс Worldometers, отслеживающий распространение пандемии в мире, число жертв в США составило 81 456. Это самый высокий показатель в мире. Общее число подтверждённых случаев заражения в США приближается к 1,4 млн. (1 380 494).

Хроника событий 11 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 186 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к началу мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 3,3 млн человек, эпидемия охватила не менее 186 стран и территорий. Выздоровели около 1 млн человек, свыше 250 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Отменены занятия в учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом Италия и Испания: две страны в карантине Максимальное число смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии, больше всего зараженных - в Испании. В Италии карантин на территории всей страны действует уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка задействована армия (см. фото).

Как мир борется с коронавирусом Германия: постепенное смягчение карантинных мер До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К началу мая число инфицированных превысило 161 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 6,5 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России к началу мая превысило 106 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: жесткий карантин принес результаты В Израиле к началу мая коронавирус диагностирован более чем у 15 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

Как мир борется с коронавирусом Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных К началу мая в Иране зарегистрировано более 94 тысяч заболевших и более 6 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке

