Хроника пандемии: Берлин готов лечить пациентов c COVID-19 из Москвы

В мире растет число заражений коронавирусом SARS-CoV-2. Всего инфицированы более 5,4 млн человек, указано на сайте международной группы волонтеров Worldometers. От COVID-19 скончались более 340 тысяч человек, выздоровели более 2,2 млн. DW следит за событиями понедельника, 25 мая.

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После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биооружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести больший ущерб людям и экономике, чем "традиционные" нападения, говорится в заключении экспертов. Его приводят издания Funke Mediangruppe. Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу.

Правительство ФРГ готовит программу поддержки малого и среднего бизнеса

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Немецкие компании, в которых работают менее 250 сотрудников, смогут получать каждый месяц сумму до 50 тысяч евро в период с июня по декабрь этого года. Такие меры планирует принять министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) для поддержки малого и среднего бизнеса, который не может работать в полном объеме из-за действующих в стране ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, пишет Neue Osnabrücker Zeitung.

Заявки на получение помощи смогут подавать предприятия, индивидуальные предприниматели и люди свободных профессий. Для получения помощи им необходимо будет доказать, что их доходы в апреле и мае этого года сократились по меньшей мере на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Будут рассматриваться также заявки от тех, кто уже получил помощь на федеральном или региональном уровнях.

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Матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Атлетико" Мадрид мог стать причиной массового заражения жителей Великобритании коронавирусом. Матч прошел 11 марта в присутствии более 52 тысяч зрителей, из них около трех тысяч прилетели из Испании. В итоге через 25-35 дней после игры в больницах Ливерпуля умер 41 пациент, которые заразились коронавирусом на футбольном матче. Это следует из исследования аналитической компании Edge Health для британской Национальной службы здравоохранения (NHS).

США запретили въезд в страну лицам, посещавшим Бразилию

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США запретили въезд в страну тем иностранцам, которые посещали Бразилию за 14 дней до прибытия. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни. Норма вступает в силу 28 мая.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает игнорировать правила о соблюдении дистанции во время пандемии коронавируса. Он пожимал руки своим сторонникам, которые собрались перед зданием президентского дворца, а также обнимал некоторых из них. В начале на нем была маска, затем политик ее снял.

Бразилия ранее вышла на второе место по числу заболевших коронавирусом в мире. В стране, по данным Worldometers, инфицированы более 360 тысяч человек, более 22 тысяч погибли. Болсонару ранее резко выступал против карантинных мер, а коронавирус называл "легким гриппом".

Берлин готов принять пациентов из Москвы

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Клиники в Берлине могут принять пациентов с коронавирусом из Москвы, заявил бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер (Michael Müller) газете Tagesspiegel.

Михаэль Мюллер

Совместно с клиникой Charite берлинские власти предложили помощь Италии, в итоге клиника приняла пациентов из Франции, говорит Мюллер. "Мы хотим помогать дальше, если наши больницы имеют такую возможность. Я отправил такое предложение также нашему городу-партнеру Москве", - сказал бургомистр. Ответа он, по его словам, пока не получил.

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В Киргизии начинает работать общественный транспорт, открываются рынки, кафе, рестораны, музеи, театры, библиотеки, спортзалы и бассейны. В них при этом должны соблюдаться новые санитарные нормы: дезинфекция помещения, ношение масок и перчаток и соблюдение дистанции. В стране остаются закрытыми детские сады, запрещено проведение массовых мероприятий.

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Даже при второй волне эпидемии коронавируса повторную изоляцию в Бельгии будет ввести уже невозможно, говорит глава МВД страны Питер де Крем. В этом случае, по его словам, необходимо будет массово тестировать людей и отслеживать контакты инфицированных. Новый локдаун невозможен организационно, считает министр.

Хроника пандемии 24 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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