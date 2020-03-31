Фуэте во время короны, или Хоум-офис для балерины (фото)

Берлин • Эти фотографии сделаны в немецкой столице в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард (Vivian Assal Koohnavard). Артистам балета сейчас приходится, как и представителям очень многих других профессий в Германии, оставаться (и работать!) дома. В театральной мастерской берлинского Государственного балета для них изготовили специальные напольные покрытия размером полтора на два метра, чтобы танцовщицы и танцовщики могли у себя дома выполнять упражнения - во время репетиций, которые транслируются через веб-камеру.
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Защитные маски шьют в театрах и на мебельной фабрике
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Где в Германии шьют защитные маски
В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.
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Где в Германии шьют защитные маски
На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.
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Где в Германии шьют защитные маски
Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.
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Где в Германии шьют защитные маски
Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.
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Где в Германии шьют защитные маски
Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.
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Где в Германии шьют защитные маски
В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.
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Где в Германии шьют защитные маски
Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.
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Где в Германии шьют защитные маски
Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.
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Где в Германии шьют защитные маски
Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…
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Где в Германии шьют защитные маски
Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).
Автор: Максим Нелюбин
Солидарность и юмор в эпоху коронавируса
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Смех и солидарность в эпоху коронавируса
Охота на медведей
Чем занять детей, когда школы и детские сады закрыты неделями? Тысячи бельгийцев и голландцев решили немного развлечь малышей и выставили в окна плюшевых мишек в качестве "мишеней" для прогулочной "охоты". Многие медведи в окнах зарегистрированы на интерактивных картах. Так родители могут спланировать свою прогулку по "медвежьему маршруту". Мол, мы не бесцельно шатаемся по городу, а ищем мишек!
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Смех и солидарность в эпоху коронавируса
Помощь уязвимым
Наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых людей. Чтобы уберечь их от инфицирования SARS-CoV-2, супермаркеты во многих странах ввели временные интервалы, когда только пожилые люди могут делать покупки.
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Смех и солидарность в эпоху коронавируса
Музыка против вируса
Турция выбрала другой путь: людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, запрещено покидать пределы своего дома. Для их же собственной безопасности! 25-летний житель Мерсина скрашивает вынужденное одиночество стариков игрой на гитаре. В других странах люди поют под окнами домов престарелых.
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Смех и солидарность в эпоху коронавируса
"Италия, мы с тобой!"
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Надежда на небосклоне
Швейцария также солидарна с Италией. Маттерхорн, знаменитая гора и символ Швейцарии (расположена на границе с Италией), шлет в эти дни световой сигнал со свой вершины. А время от времени на пике появляется проекция #stayathome - как призыв серьезно относиться к пандемии и оставаться дома.
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Смех и солидарность в эпоху коронавируса
Веселый карантин
Литовский фотограф Адас Василяускас остался без работы из-за пандемии. Но он не стал унывать, а отправил дрон с камерой к окнам друзей и соседей (конечно, с их позволения). Оказалось, что они тоже не хотят придаваться унынию. Во время вынужденного затворничества, как выяснилось, можно загорать на крыше, тренироваться на балконе, устраивать маскарад и мечтать о следующем отпуске!
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Смех и солидарность в эпоху коронавируса
Животные тоже страдают
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Смех и солидарность в эпоху коронавируса
Признание медикам
Во многих странах медицинский персонал уже несколько недель работает на абсолютном пределе сил и возможностей. В Европе люди по вечерам открывают окна, выходят на балконы и аплодируют героям в белых халатах. Пакистанцы машут белыми флагами в знак уважения к медикам.
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Волонтеры во всем мире сели за швейные машинки, чтобы шить простые защитные маски. Они не гарантируют защиту от заражения, но могут снизить темпы распространения вируса. Маски, которые шьют эти женщины в Сирии, предназначены для бедных в Алеппо.
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Арт-профилактика
Каждый помогает так, как может. Мастера граффити из группы RBS Crew в Сенегале своими просветительскими рисунками на стенах домов в Дакаре наглядно показывают населению, как надо вести себя, чтобы замедлить распространение коронавируса. Чихать следует в локтевой сгиб! Это - одно из важных правил.
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Кризис легче пережить в хорошем настроении. Так решил один 29-летний житель Вашингтона и отправился гулять по американской столице в костюме тираннозавра Рекса - чтобы развеселить людей и отвлечь их от мыслей о пандемии.
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Смех и солидарность в эпоху коронавируса
Рулон в подарок
Туалетная бумага пользуется сейчас особенно большим спросом не только в Германии. Один ресторан в штате Миннесота, США, добавляет рулон к каждому заказу на сумму больше 25 долларов. "Клиенты смеются, когда получают свой заказ. И сейчас этот смех - самое лучшее", - сказал владелец ресторана местному телеканалу. Интеллигентная маркетинговая стратегия!
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Смех и солидарность в эпоху коронавируса
Сатира в знак протеста
Искусство реагирует на кризис и едкой сатирой. Бразильский художник Айра Окрешпу - не единственный, кто критикует президента Болсонару за его скептическое отношение к карантинным мерам. Поэтому художник изобразил его с красным носом клоуна: мол, это - единственная маска, которую президент носит ради защиты от коронавируса.
Автор: Ута Штайнвер, Элла Володина