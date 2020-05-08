 ФРГ открывает границы со странами-соседями, но россиян пока не ждет | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 13.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

ФРГ открывает границы со странами-соседями, но россиян пока не ждет

Германия, Франция, Швейцария и Австрия сделали первый шаг к восстановлению свободы передвижения внутри Шенгенской зоны, договорившись о взаимном открытии границ с 15 июня.

Полицейские на границе

У министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) было в среду две новости - хорошая и плохая.

Хорошая - для жителей Германии. Их дисциплинированное поведение и соблюдение предписаний по сдерживанию пандемии помогли существенно замедлить распространение коронавируса, что сделало возможным открытие границ ФРГ с Австрией, Францией и Швейцарией с 15 июня. То есть летний отпуск немцам все же можно будет планировать не только в Германии. Больше того, уже с 16 мая тотальный контроль на границах с этими тремя странами будет заменен на выборочный, а для некоторых групп граждан будут сделаны дополнительные послабления - например, для тех, кто живет в "гражданском браке" и направляется за границу, чтобы повидать своего партнера.

Плохая новость была для граждан России. Въезд в ЕС извне для граждан "третьих стран" с шенгенской визой закрыт до 15 июня, причем Хорст Зеехофер наотрез отказался делать какие-либо прогнозы по поводу того, когда эта ситуация может измениться к лучшему. Он лишь указал на то, что Россия вышла на второе место в мире по числу инфицированных и что предсказать развитие событий сложно. По его словам, решение о продлении или отмене запрета на въезд в Германию из "третьих стран" будет приниматься на уровне правительства ближе к 15 июня.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер

Хорст Зеехофер

Карантин отменят для приехавших из ЕС?

Открытие границ между Германией, Австрией, Швейцарией и Францией с 15 июня произойдет в том случае, если сохранится сегодняшняя позитивная динамика снижения числа инфицированных. При этом граница ФРГ с Люксембургом будет полностью открыта уже 16 мая, а по поводу открытия границы с Данией идут переговоры о конкретной дате на уровне министерств. Одновременно с открытием границ МВД Германии рекомендует федеральным землям отменить обязательный двухнедельный карантин для всех тех, кто въезжает в страну из Франции, Австрии и Швейцарии.

В то же время, по словам Хорста Зеехофера, его ведомство рекомендует региональным правительствам сохранить обязательный карантин для тех, кто прибывает в Германию из-за пределов ЕС - в том числе из России или США. При оценке эпидемиологической ситуации немецкие власти будут использовать ту же формулу, которую уже взяли на вооружение федеральные земли Германии - число инфицированных на 100 тысяч населения не должно превышать 50 человек в течение семи дней.

Границы Германии были закрыты два месяца

Решение правительства Германии о частичном открытии границ было ожидаемым - 15 мая истекал срок действия карантинных мер, принятых в середине марта.

Накануне вечером в прессу просочились сведения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на совещании Христианско-демократического союза призвала к скорейшему открытию границ между странами ЕС. В тот же вечер она провела телефонный разговор с канцлером соседней Австрии, его результатом стала договоренность о полной отмене пограничного контроля между Германией и Австрией с 15 июня.

В настоящий момент все путешественники, въезжающие как в Германию, так и Австрию, обязаны самоизолироваться на две недели по месту жительства. Исключение в Австрии сделано лишь для тех, кто предъявит медицинскую справку о негативном молекулярно-биологическом анализе на SARS-CoV-2 - сдать такой анализ можно, например, по прилете в венском аэропорту или еще перед отъездом в Германии, его стоимость составляет 180 евро.

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 187 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 4,3 млн человек, эпидемия охватила не менее 187 стран и территорий. Выздоровели около 1,5 млн человек, свыше 290 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Палатка на пивном фестивале Октоберфест

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Отменены занятия в учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия, Испания, Великобритания

    Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К середине мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: постепенное смягчение карантинных мер

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К середине мая число инфицированных превысило 173 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 7,7 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России к середине мая превысило 232 тысячи человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: жесткий карантин принес результаты

    В Израиле к середине мая коронавирус диагностирован более чем у 16 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

    К середине мая в Иране зарегистрировано более 110 тысяч заболевших и более 6,7 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


Смотреть видео 02:22

Коронавирус в Германии: вспышка пандемии на мясокомбинате

Аудио- и видеофайлы по теме

Ложь о коронавирусе: кто в Германии не верит в пандемию  

Германия выходит из самоизоляции  

Также по теме

Deutschland Grenze zu Österreich bei Kiefersfelden | Coronavirus | Grenzschließung

Коронавирус: Еврокомиссия советует продлить запрет на въезд в ЕС 08.05.2020

Еврокомиссия рекомендовала государствам Шенгенской зоны продлить на 30 дней ограничения на въезд из третьих стран. Запрет на путешествия ввели из-за пандемии вызываемой коронавирусом болезни COVID-19.

Europa Corona-Pandemie Tourismus | Mallorca

В Евросоюзе представили план спасения летних отпусков во время пандемии 13.05.2020

Еврокомиссия подготовила меры и критерии для безопасного проведения летнего отпускного сезона в период пандемии COVID-19. Предложено открыть внутренние границы ЕС, о внешних речь пока не идет.

Russland Moskau | Coronavirus | Lomonosow-Klinik

Хроника пандемии: В России - снова более 10 тысяч инфицированных за сутки 08.05.2020

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован более чем у 3,9 млн человек, скончались свыше 271 тысяч. Выздоровели более 1,3 млн человек. DW следит за событиями 8 мая.

Реклама

Самые читаемые сегодня

"Я знаю, что мне нельзя умирать". Родные - о скончавшихся от COVID-19 медиках  

Берлин представил свою систему контроля за пандемией  

Как коронавирус SARS CoV-2 атакует весь организм человека  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно