ФРГ открывает границы со странами-соседями, но россиян пока не ждет

У министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) было в среду две новости - хорошая и плохая.

Хорошая - для жителей Германии. Их дисциплинированное поведение и соблюдение предписаний по сдерживанию пандемии помогли существенно замедлить распространение коронавируса, что сделало возможным открытие границ ФРГ с Австрией, Францией и Швейцарией с 15 июня. То есть летний отпуск немцам все же можно будет планировать не только в Германии. Больше того, уже с 16 мая тотальный контроль на границах с этими тремя странами будет заменен на выборочный, а для некоторых групп граждан будут сделаны дополнительные послабления - например, для тех, кто живет в "гражданском браке" и направляется за границу, чтобы повидать своего партнера.

Плохая новость была для граждан России. Въезд в ЕС извне для граждан "третьих стран" с шенгенской визой закрыт до 15 июня, причем Хорст Зеехофер наотрез отказался делать какие-либо прогнозы по поводу того, когда эта ситуация может измениться к лучшему. Он лишь указал на то, что Россия вышла на второе место в мире по числу инфицированных и что предсказать развитие событий сложно. По его словам, решение о продлении или отмене запрета на въезд в Германию из "третьих стран" будет приниматься на уровне правительства ближе к 15 июня.

Хорст Зеехофер

Карантин отменят для приехавших из ЕС?

Открытие границ между Германией, Австрией, Швейцарией и Францией с 15 июня произойдет в том случае, если сохранится сегодняшняя позитивная динамика снижения числа инфицированных. При этом граница ФРГ с Люксембургом будет полностью открыта уже 16 мая, а по поводу открытия границы с Данией идут переговоры о конкретной дате на уровне министерств. Одновременно с открытием границ МВД Германии рекомендует федеральным землям отменить обязательный двухнедельный карантин для всех тех, кто въезжает в страну из Франции, Австрии и Швейцарии.

В то же время, по словам Хорста Зеехофера, его ведомство рекомендует региональным правительствам сохранить обязательный карантин для тех, кто прибывает в Германию из-за пределов ЕС - в том числе из России или США. При оценке эпидемиологической ситуации немецкие власти будут использовать ту же формулу, которую уже взяли на вооружение федеральные земли Германии - число инфицированных на 100 тысяч населения не должно превышать 50 человек в течение семи дней.

Границы Германии были закрыты два месяца

Решение правительства Германии о частичном открытии границ было ожидаемым - 15 мая истекал срок действия карантинных мер, принятых в середине марта.

Накануне вечером в прессу просочились сведения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на совещании Христианско-демократического союза призвала к скорейшему открытию границ между странами ЕС. В тот же вечер она провела телефонный разговор с канцлером соседней Австрии, его результатом стала договоренность о полной отмене пограничного контроля между Германией и Австрией с 15 июня.

В настоящий момент все путешественники, въезжающие как в Германию, так и Австрию, обязаны самоизолироваться на две недели по месту жительства. Исключение в Австрии сделано лишь для тех, кто предъявит медицинскую справку о негативном молекулярно-биологическом анализе на SARS-CoV-2 - сдать такой анализ можно, например, по прилете в венском аэропорту или еще перед отъездом в Германии, его стоимость составляет 180 евро.

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