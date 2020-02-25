 ФРГ выделила ВОЗ 50 млн евро на борьбу с коронавирусом | Новости из Германии о Германии | DW | 28.02.2020

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Германия

ФРГ выделила ВОЗ 50 млн евро на борьбу с коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Германии превысило 25. МИД принял решение временно закрыть посольство ФРГ в Северной Корее из-за карантина.

Врач в маске в Гамбурге

Врач в маске в Гамбурге

Германия предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 50 млн евро для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 27 февраля, в Берлине, сообщил федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn). По его словам, в интересах Берлина - помочь другим странам в преодолении угрозы.

Между тем в шести федеральных землях Германии 27 февраля было выявлено 22 случая инфицирования. Так, в Северном Рейне - Вестфалии на западе ФРГ положительные результаты анализов были получены у 14 человек, проживающих в районе города Хайнсберг, где ранее заболела супружеская пара. Всего в этой области - 20 больных. Во всех недавних случаях госпитализация не потребовалась, пациенты изолированы дома.

В Гамбурге подтвержден еще один случай: заразился мужчина, вернувшийся из Италии. Он - в стабильном состоянии и также находится дома в условиях карантина.

В земле Гессен инфицирован мужчина, приехавший из китайского Уханя, ранее ставшего центром эпидемии в КНР.

Общее число заболевших в Германии превысило 25.

МИД закрывает посольство ФРГ в КНДР

Контекст

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В ЕС погранконтроль считают неэффективной мерой для сдерживания эпидемии коронавируса. Поэтому ни одна из стран ЕС не планирует вводить контроль на своих границах внутри Шенгена с этой целью. (27.02.2020)

МИД Германии принял решение временно закрыть посольство ФРГ в Северной Корее и эвакуировать персонал при первой возможности. Власти КНДР предписали соблюдать карантин всем иностранным гражданам, находящимся в это стране. В связи с этим передвижения дипломатов оказались существенно ограниченны, поясняют в германском министерстве.

Всего в мире в 48 странах и трех территориях (Гонконг, Макао и Тайвань) по состоянию на 27 февраля насчитывалось более 82 тысяч зараженных. Общее число погибших превысило отметку 2800 человек.

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  • Университетская клиника в Тюбингене

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

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    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

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    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

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    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

  • На одной из тематических платформ, которые провезли по Дюссельдорфу в бешеный понедельник, 24 февраля, устрашающему коронавирусу противостоит веселый карнавальный вирус

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    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

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    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 02:14

Германия - в начале эпидемии коронавируса

Контекст

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса. (27.02.2020)  

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