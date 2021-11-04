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Федеральное статистическое ведомство

Stethoskop auf EKG-Aufzeichnung | Stethoscope on ECG recording | Verwendung weltweit

Ковид стал одной из причин роста смертности в Германии 04.11.2021

В 2020 года жители ФРГ чаще всего умирали от последствий болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. А коронавирус стал основной причиной смерти почти 40 тысяч человек.
ARCHIV - 15.02.2017, Nordrhein-Westfalen, Pulheim: Strommasten stehen vor einem Braunkohlekraftwerk. Die Inflation in Deutschland hat den zweiten Monat in Folge mehr als zwei Prozent betragen. Verantwortlich waren vor allem die stark gestiegenen Energiepreise. (zu dpa «Inflation im Juni erneut über zwei Prozent» vom 12.07.2018) Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Инфляция в Германии возросла до показателя 28-летней давности 28.10.2021

По предварительным данным статистического ведомства ФРГ, в октябре показатель инфляции составит 4,5 процента, это самый высокий уровень с августа 1993 года.
Ein Windpark in Brandenburg. (Luftaufnahme mit einer Drohne). (zu dpa: «Stilllegungen von mehr als 400 Windkraftanlagen angekündigt») +++ dpa-Bildfunk +++

С начала 2021 года ветрогенераторы в ФРГ были загружены лишь на 20 процентов 21.10.2021

К 2030 году доля энергии из возобновляемых источников в Германии должна достигнуть 65 процентов. При этом примерно три четверти дополнительных объемов электроэнергии, должны быть выработаны ветряками.
Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg): 13. MyFest im Ortsteil Kreuzberg. Alljaehrlich findet am Maifeiertag das über die Grenzen Berlins hinaus bekannte Straßenfest statt. Zahlreiche Buehnen und Vorfuehrungen bieten ein buntes und vielfaeltiges Programm. Rund 45.000 Besucher kamen um friedlich miteinander zu feiern. Den ganzen Tag blieb es entspannt auf der Oranienstraße, wie auch auf den Plaetzen und Straßen der Umgebung. Mit Beginn der Dunkelheit ging es vereinzelt etwas ruppiger zu. Die Revolutionaere 1. Mai-Demo blieb ueberwiegend friedlich, es kam nur vereinzelt zu Festnahmen. | Verwendung weltweit

Более четверти жителей ФРГ имеют миграционное прошлое 01.10.2021

В 2020 году в Германии жили 21,9 миллиона человек с миграционным прошлым. Более трети из них проголосовали на выборах в бундестаг, выяснило статистическое ведомство.
05.03.2021, Hannover - Ein Mann spaziert mit einem Hund bei Sonnenaufgang über einen Feldweg.

В Германии собрано рекордное количество налогов на собак 15.09.2021

В 2020 году за счет налогообложения владельцев собак германская казна получила 380 миллионов евро, подсчитало Федеральное статистическое ведомство.
ARCHIV - 03.01.2014, Hessen, Frankfurt/Main: Zahlreiche Euro-Banknoten liegen auf einem Tisch. Im Kampf gegen Bestechung und Korruption kommen die meisten Länder der Welt nach Einschätzung von Transparency International nicht voran - oder machen sogar Rückschritte. Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В ФРГ - самый крупный бюджетный дефицит по итогам полугодия с 1995 года 24.08.2021

На фоне пандемии расходы федеральных властей, земель, коммун и фондов соцстрахования на 80,9 млрд евро превысили их доходы, сообщило статистическое ведомство ФРГ. Дефицит по итогам первого полугодия равен 4,7% ВВП. 
ARCHIV - 04.04.2016, Niedersachsen, Friedland: Syrische Flüchtlinge kommen in das Grenzdurchgangslager Friedland. (zu dpa Andrang syrischer Schutzsuchender lässt nicht nach am 12.03.2019) Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Число соискателей убежища в Германии в 2020 году незначительно возросло 14.07.2021

Ходатайство об убежище в 2020 году в Германии подали около 18 тысяч человек - на один процент больше, чем годом ранее. Это минимальный прирост с 2011 года.
21/05/2021*** Ein Ende der Corona Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen scheint in Sicht. In der Heidelberger Altstadt dürfen die gastronomischen Betriebe ihre Aussenbereiche und bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Von Gastronomen wie auch der Bevölkerung wird das erleichtert angenommen. Auch die Innenstädte zeigen sich wieder deutlich belebter, wie hier in Heidelberg.

В Германии впервые за 9 лет приостановился рост населения 21.06.2021

Одна из причин замедления роста населения Германии - превышение смертности над рождаемостью, полагают эксперты.
ILLUSTRATION: Viele Eurobanknoten stecken in einer Geldbörse (gestellte Aufnahme). Die Europäische Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht am 17.03.2021 Kennzahlen zur Inflation im Euroraum.

Годовая инфляция в Германии достигла максимума за 10 лет 15.06.2021

В мае годовая инфляция в ФРГ достигла 2,5 процента - пика с сентября 2011 года. Аренда жилья подорожала на 1,4 процента, продукты - на 2,2 процента, а моторное топливо выросло в цене на четверть.
ARCHIV - 12.06.2017, Bremen, Bremerhaven: Neuwagen von Mercedes-Benz stehen auf dem Autoterminal der BLG Logistics Group. Nach dem Abschluss des Handelsabkommens mit China will sich US-Präsident Trump nach eigenen Angaben jetzt auf Verhandlungen mit der EU konzentrieren. Foto: Ingo Wagner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Объем экспорта Германии вопреки пандемии растет на протяжении 11 месяцев 07.05.2021

В марте немецкий экспорт возрос на 1,2 процента в сравнении с февралем и на 16,1 процента по сравнению с мартом 2020 года. Тем не менее показатель на 0,9 процента ниже докризисных значений.
Bamberg, Deutschland 01. November 2020: Sorry ! Wir haben geschlossen, Gastronomie leidet unter dem Lockdown, wegen Lockdown geschlossen Covid-19, , Schild, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail / Bildmontage, | Verwendung weltweit

Новый локдаун резко обвалил экономику Германии 30.04.2021

Объем ВВП Германии в первом квартале сократился на 1,7 процента, сообщило федеральное статистическое ведомство. Новое ослабление конъюнктуры в ФРГ затянуло в минус и экономику всей еврозоны.
Miniaturfiguren von Mann und Frau auf Ein- und Zwei-Euro-Muenze, Symbolfoto fuer Lohnungleichheit | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Германии женщины зарабатывают на 18% меньше мужчин 09.03.2021

По данным Федерального статистического ведомства, с 2006 года разница в зарплатах проживающих в Германии мужчин и женщин постепенно сокращается.
Coronavirus Angst, Auswirkungen wegen des Coronavirus Covid-19, die Autobahn A45 Sauerlandlinie an der Raststaette Siegerland Ost zwischen Siegen und Freudenberg, fast leer, von Osterreiseverkehr keine Spur Autobahn A45 am 11.04.2020 in Siegen/Deutschland. *** Coronavirus fear, effects because of coronavirus Covid 19 , the motorway A45 Sauerlandlinie at the rest stop Siegerland Ost between Siegen and Freudenberg, almost empty, no trace of Easter travel traffic motorway A45 on 11 04 2020 in Siegen Germany

Пандемия: число погибших на дорогах ФРГ снизилось до исторического минимума 25.02.2021

Еще ни разу за более чем 60 лет ведения статистики ДТП в Германии число погибших не было столь низким, сообщило Федеральное статистическое ведомство.
Eine zerrissene und ausgefranste Deutschland-Fahne weht in der Nähe von Neunkirchen-Seelscheid ( Rhein-Sieg-Kreis ) am Sonntag, 27. Mai 2012. Foto: Ralph Goldmann

ВВП Германии упал в 2020 году не так сильно, как опасались: на 5 процентов 14.01.2021

Крупнейшая экономика Европы прошла год пандемии лучше, чем кризис 2009 года, и успешнее, чем большинство стран ЕС. Инфляция была очень низкой, дефицит госбюджета резко вырос.

ARCHIV - 27.05.2014, Schleswig-Holstein, Gröde: Die Luftaufnahme zeigt die Hallig Gröde vor der Nordseeküste in Nordfriesland. Die beiden kleinsten Gemeinden Deutschlands liegen in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Sowohl in Gröde auf der gleichnamigen Hallig als auch in Dierfeld in der Vulkaneifel wohnten Ende 2019 jeweils zehn Menschen, wie das Statistische Bundesamt am 15.09.2020 in Wiesbaden mitteilte. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Сколько человек живет в самых маленьких общинах Германии? (фото) 16.09.2020

Федеральное статистическое ведомство Германии опубликовало официальные данные о численности населения немецких общин - от милионных городов до самых маленьких деревень.

German artist Ottmar HÃ¶rl 's sculpture depicting the Euro logo is pictured in front of the former headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on July 13, 2015, after eurozone leaders have reached an unanimous deal to offer Greece a third bailout. / AFP / Daniel ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

Пандемия привела к дефициту общественных бюджетов Германии 25.08.2020

Превышение расходов над доходами в первом полугодии 2020 года составило 51,6 млрд евро, выяснило статистическое ведомство. ВВП Германии во втором квартале упал на рекордные 9,7 процента.
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