Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
В 2020 года жители ФРГ чаще всего умирали от последствий болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. А коронавирус стал основной причиной смерти почти 40 тысяч человек.
По предварительным данным статистического ведомства ФРГ, в октябре показатель инфляции составит 4,5 процента, это самый высокий уровень с августа 1993 года.
К 2030 году доля энергии из возобновляемых источников в Германии должна достигнуть 65 процентов. При этом примерно три четверти дополнительных объемов электроэнергии, должны быть выработаны ветряками.
В 2020 году в Германии жили 21,9 миллиона человек с миграционным прошлым. Более трети из них проголосовали на выборах в бундестаг, выяснило статистическое ведомство.
В 2020 году за счет налогообложения владельцев собак германская казна получила 380 миллионов евро, подсчитало Федеральное статистическое ведомство.
На фоне пандемии расходы федеральных властей, земель, коммун и фондов соцстрахования на 80,9 млрд евро превысили их доходы, сообщило статистическое ведомство ФРГ. Дефицит по итогам первого полугодия равен 4,7% ВВП.
Ходатайство об убежище в 2020 году в Германии подали около 18 тысяч человек - на один процент больше, чем годом ранее. Это минимальный прирост с 2011 года.
Одна из причин замедления роста населения Германии - превышение смертности над рождаемостью, полагают эксперты.
В мае годовая инфляция в ФРГ достигла 2,5 процента - пика с сентября 2011 года. Аренда жилья подорожала на 1,4 процента, продукты - на 2,2 процента, а моторное топливо выросло в цене на четверть.
В марте немецкий экспорт возрос на 1,2 процента в сравнении с февралем и на 16,1 процента по сравнению с мартом 2020 года. Тем не менее показатель на 0,9 процента ниже докризисных значений.
Объем ВВП Германии в первом квартале сократился на 1,7 процента, сообщило федеральное статистическое ведомство. Новое ослабление конъюнктуры в ФРГ затянуло в минус и экономику всей еврозоны.
По данным Федерального статистического ведомства, с 2006 года разница в зарплатах проживающих в Германии мужчин и женщин постепенно сокращается.
Еще ни разу за более чем 60 лет ведения статистики ДТП в Германии число погибших не было столь низким, сообщило Федеральное статистическое ведомство.
Крупнейшая экономика Европы прошла год пандемии лучше, чем кризис 2009 года, и успешнее, чем большинство стран ЕС. Инфляция была очень низкой, дефицит госбюджета резко вырос.
Федеральное статистическое ведомство Германии опубликовало официальные данные о численности населения немецких общин - от милионных городов до самых маленьких деревень.
Превышение расходов над доходами в первом полугодии 2020 года составило 51,6 млрд евро, выяснило статистическое ведомство. ВВП Германии во втором квартале упал на рекордные 9,7 процента.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact