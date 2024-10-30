Инфляция в Германии в октябре резко ускорилась

Потребительские цены в Германии в октябре выросли на 2% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического ведомства страны (Destatis) в Висбадене, опубликованные в среду, 30 октября.

Инфляция ускорилась по сравнению с 1,6% в сентябре, когда ее темпы замедлились до минимума примерно за три с половиной года. Показатель в октябре достиг максимума за последние три месяца и превзошел ожидания рынка. Аналитики, опрошенные Trading Economics , в среднем прогнозировали подъем цен в этом месяце на 1,8%.

Относительно сентября потребительские цены, согласно предварительным данным, поднялись на 0,4%.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в октябре ускорилась до 2,9% в годовом выражении с 2,7% в сентябре.

Экономисты ожидают дальнейшего ускорения инфляции

Глава макроэкономического отдела ING Карстен Бржески считает, что опубликованные Destatis данные могут заставить некоторых членов Европейского центрального банка пожалеть о последнем снижении процентных ставок и об открытости ЕЦБ к более агрессивному смягчению денежно-кредитной политики.

"Мы по-прежнему ожидаем дальнейшего ускорения инфляции в последние два месяца года, после чего она будет находиться в более широком диапазоне от 2 до 3% в 2025 году", - сказал он.