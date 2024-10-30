В ФРГ падает рождаемость: можно ли переломить эту тенденцию?

В Германии рождается все меньше детей, что имеет долгосрочные последствия. И, вероятно, негативный тренд можно изменить тоже только в долгосрочной перспективе, считают эксперты.

Рождаемость в Германии падает. По данным мюнхенского Института экономических исследований (ifo), в настоящее время суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,35 ребенка на одну женщину - в 2021-м было 1,58. Уменьшение этого показателя более выражено на востоке ФРГ, чем на западе.

По данным Федерального статистического ведомства (Destatis), с января по июль нынешнего года в стране родилось около 392 000 детей. Это на три процента меньше, чем за тот же период 2023 года, что, по данным Destatis, закрепляет тенденцию к снижению, характерную для 2022 и 2023 годов целиком (по 693 000 новорожденных). При этом в 2021-м в стране появилось на свет 795 500 малышей. Образно говоря, если сравнивать 2023 год с 2021-м, то в течение него более чем каждая восьмая койка в родильном отделении оставалась пустой.

Уровень в примерно 800 000 новорожденных начал фиксироваться в Германии только с 2016 года. До этого статистики сообщали о значительно меньших цифрах, чем сильно тревожили политиков. В 2013 году в ФРГ родилось чуть более 682 000 детей, в 2015-м - более 737 000. На пике - с 2016 года по 2021-й - число рождений на 1000 жителей значительно превышало 9, сейчас оно лишь 8,2. Это даже ниже, чем десять или пятнадцать лет назад.

На пике - с 2016 года по 2021-й - число рождений на 1000 жителей Германии значительно превышало 9, сейчас оно лишь 8,2 Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/picture alliance

Существенные колебания данных показателей всегда приводят к долгосрочным изменениям. В первую очередь это касается количества мест, необходимых для ухода за детьми, и школьного образования. В более длительной перспективе речь идет о рабочей силе, а также о стабильном финансировании пенсионных фондов. И, в конце концов, низкий уровень рождаемости также является причиной того, что необходимой становится иммиграция.

Разница между востоком и западом Германии

Институт ifo обращает особое внимание на одну существенную деталь: рождаемость в восточных землях ФРГ падает даже быстрее, чем в западных. В целом по стране число новорожденных с 2021 по 2023 год сократилось почти на 13%. Однако на востоке страны - на 17,5%. Эта статистика подтверждает тенденцию, согласно которой из восточной части Германии в западную в поисках лучших карьерных или личных перспектив переезжает больше молодых женщин, чем молодых мужчин.

То, что снижается общее число новорожденных, в принципе, объяснимо и в конечном счете не вызывает удивления. Это связано с тем, что в немецком обществе в целом становится все меньше женщин детородного возраста. Но одной названной причины недостаточно, чтобы объяснить серьезность тенденции. Она, как показывает статистика, также обусловлена снижением суммарного коэффициента рождаемости на одну женщину.

"За последние три года детородное поведение, выраженное в показателях рождаемости, сильно изменилось, - заявил в интервью DW Йоахим Рагниц (Joachim Ragnitz), замдиректора дрезденского отделения ifo. - Пандемия коронавируса, начало войны в Украине и последующее падение реальных доходов населения из-за высокой инфляции явно заставили многие молодые семьи отложить на время планы по рождению детей". Указанные причины не могут быть доказаны статистически и носят предположительный характер.

Joachim Ragnitz Фото: Ralf Succo/picture alliance

При этом, поясняет Рагниц, в Германии решение завести ребенка - это, в конечном счете, личное дело каждого. При принятии потенциальными родителями такого решения, по словам экономиста, важен целый ряд факторов, включая соотношение затрат и выгод, а также вопрос о собственном образе жизни. Неоспоримо то, что ребенок, продолжает замдиректора дрезденского отделения ifo, обходится семье примерно в 180 000 евро. Таким образом, парам или семьям приходится принимать решение на "очень долгосрочную перспективу". Задача политиков - изменить базовые расчеты, "увеличив выгоды или сократив расходы", советует Йоахим Рагниц.

Меры по поддержке рождаемости - постоянная тема для споров

В Германии вопрос о правильных мерах, нацеленных на поддержку рождаемости, является предметом споров уже на протяжении десятилетий. В большинстве случаев речь идет о конкуренции двух подходов: институциональной поддержки, например, через комплексные услуги по уходу за детьми и улучшение баланса между работой и личной жизнью; и индивидуальной поддержки - через повышение размера детских пособий.

Неоднократно проводились расчеты, в том числе и Федеральным министерством по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи (BMFSFJ), согласно которым льготы в области семейной политики обходятся налогоплательщикам ежегодно почти в 200 млрд евро. К ним относятся детские пособия и выплаты на детей, не облагаемые налогом, а также инвестиции в сферу образования.

В любом случае необходимо фундаментальное переосмысление обществом данной проблемы, подчеркивает Рагниц. И приводит конкретный пример: "Сейчас есть отели, которые рекламируют себя, сообщая, что в них не бывает детей. За этим, по сути, кроется образ детей, мешающих вам своим поведением". Вот почему немецкое общество в целом должно задать себе вопрос, как оно относится к детям и семьям и что оно хочет для них сделать, убежден замдиректора дрезденского отделения ifo.

Будут ли политики с помощью конкретных мер в области семейной политики способствовать изменению образа мышления сограждан и показателей рождаемости, или же у немцев в целом произойдет фундаментальный пересмотр подходов к этому вопросу, в любом случае, уверен Йоахим Рагниц, быстро изменить ситуацию не удастся. "И то, и другое может сыграть свою роль только в долгосрочной перспективе, а не в краткосрочной. Независимо от того, какие шаги вы предпринимаете", - подвел итог Рагниц.