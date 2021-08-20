Федеральная разведывательная служба (BND)

В чем на самом деле обвиняют Виталия Кличко? DW Новости (06.11.2019)

Действительно ли против Виталия Кличко возбуждено уголовное дело? И в чем конкретно обвиняют мэра Киева и двух его заместителей? А также в выпуске: репортаж из района разведения войск в Добассе и материал о том, как нашему корреспонденту удалось побывать в еще недавно одном из самых засекреченных мест в Германии - штаб-квартире службы внешней разведки BND.