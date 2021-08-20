Федеральная разведывательная служба (BND)

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Генпрокуратура РФ направила Берлину запрос на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Москва просит предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Навального.
Действительно ли против Виталия Кличко возбуждено уголовное дело? И в чем конкретно обвиняют мэра Киева и двух его заместителей? А также в выпуске: репортаж из района разведения войск в Добассе и материал о том, как нашему корреспонденту удалось побывать в еще недавно одном из самых засекреченных мест в Германии - штаб-квартире службы внешней разведки BND.