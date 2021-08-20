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Федеральная разведывательная служба (BND)

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "BND".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Hundreds of people gather outside the international airport in Kabul, Afghanistan, Tuesday, Aug. 17, 2021. The Taliban declared an “amnesty” across Afghanistan and urged women to join their government Tuesday, seeking to convince a wary population that they have changed a day after deadly chaos gripped the main airport as desperate crowds tried to flee the country. (AP Photo)

Разведка ФРГ еще в декабре прогнозировала захват власти талибами 20.08.2021

Федеральная разведслужба Германии годами предупреждала правительство о слабости афганских властей и вооруженных сил. Но политики к разведчикам не прислушались.
***Archivbild*** ILLUSTRATION - Ein Mann schaut am 27.12.2010 in einem Auto in Hannover durch ein Fernglas. | Verwendung weltweit

В Германии задержан политолог по подозрению в шпионаже на КНР 06.07.2021

Клаус Л., предположительно, передавал китайской разведке сведения о ситуации в преддверии и после госвизитов и конференций. Расследованием дела занимается Федеральная прокуратура Германии.
Bildnummer: 60170538 Datum: 21.07.2013 Schriftzug BND unter der Lupe, Zusammenarbeit von Bundesnachrichtendienst und NSA Symbol +++Copyright: Imago/C. Ohde

ЦРУ и БНД контролировали поставщика шифровальных машин из Швейцарии 27.11.2020

Швейцарская компания Omnisec AG поставляла в разные страны уязвимое к прослушке оборудование. Фирму контролировали ЦРУ и БНД, получая доступ к секретной зашифрованной переписке.
Bildnummer: 60170538 Datum: 21.07.2013 Schriftzug BND unter der Lupe, Zusammenarbeit von Bundesnachrichtendienst und NSA Symbol +++Copyright: Imago/C. Ohde

В Германии появится орган надзора за разведкой 27.09.2020

Законопроект о "контролирующем совете" для Федеральной разведывательной службы BND появился спустя несколько месяцев после решения суда, запретившего разведке следить без повода за интернет-коммуникацией.
THE CANADIAN PRESS 2018-05-24. Arndt Freytag von Loringhoven, NATO Assistant Secretary General for Intelligence joins Rear-Admiral Scott Bishop, Commander of Canadian Forces Intelligence Command and Chair of the NATO Military Intelligence Committee, and speak to media regarding their participation in the NATO Military Intelligence Committee Conference in Ottawa on Thursday, May 24, 2018. THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick URN:36678814 |

Польша подтвердила вступление в должность нового посла Германии 01.09.2020

Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен сменил Рольфа Никеля на посту посла Германии в Польше. Новый дипломат работал в Федеральной разведывательной службе ФРГ и являлся советником генсека НАТО.
Februar 2020 *** FILE - In this file photo taken on Saturday, Feb. 29, 2020, Russian opposition activist Alexei Navalny takes part in a march in memory of opposition leader Boris Nemtsov in Moscow, Russia. The German hospital treating Russian dissident Alexei Navalny says tests indicate that he was poisoned. The Charité hospital said in a statement Monday, Aug. 24, 2020 that the team of doctors who have been examining Navalny since he was admitted Saturday have found the presence of “cholinesterase inhibitors” in his system. Cholinesterase inhibitors are a broad range of substances that are found in several drugs, but also pesticides and nerve agents. (AP Photo/Pavel Golovkin, File) |

Минюст ФРГ получил запрос РФ о правовой помощи по ситуации с Навальным 30.08.2020

Генпрокуратура РФ направила Берлину запрос на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Москва просит предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Навального.
06.11.2019, Berlin: Der Dienstwagen mit Standarte des Bundespräsidenten steht vor dem Gebäude des Bundesnachrichtendienstes (BND). Das Staatsoberhaupt besucht die Zentrale des deutschen Geheimdienstes. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Победа Конституционного суда ФРГ в деле защиты прав граждан 20.05.2020

Разведслужба BND не имеет права без должного повода следить за информпотоками иностранцев, постановил Конституционный суд Германии. Это запоздалый триумф Эдварда Сноудена, пишет Марсель Фюрстенау.
14.01.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts, (l-r) Henning Radtke, Yvonne Ott, Susanne Baer, Johannes Masing, Stephan Harbarth, Vorsitzender des Senats, Andreas L. Paulus, Gabriele Britz und Josef Christ, eröffnet die mündliche Verhandlung über die Überwachungsbefugnisse des BND im Ausland. Diese sind seit 2017 zum ersten Mal gesetzlich geregelt. Die Kläger meinen, dass damit einer anlasslosen Massenüberwachung Tür und Tor geöffnet seien. Foto: Uli Deck/dpa | Verwendung weltweit

Конституционный суд ФРГ запретил разведке следить без повода за интернет-коммуникацией 19.05.2020

Отслеживание коммуникационных потоков в интернете без конкретного повода, которым занимается разведслужба BND, противоречит Основному закону, считает Федеральный конституционный суд в Карлсруэ.
06.11.2019, Berlin: Der Dienstwagen mit Standarte des Bundespräsidenten steht vor dem Gebäude des Bundesnachrichtendienstes (BND). Das Staatsoberhaupt besucht die Zentrale des deutschen Geheimdienstes. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ФРГ сомневается в обвинениях США в адрес КНР по поводу коронавируса 08.05.2020

США, обвиняя Китай, пытаются отвлечь внимание от собственных ошибок в борьбе с пандемией, цитирует Der Spiegel меморандум Минобороны ФРГ для внутреннего пользования.

Verfassungsschutz BKA BfV

Срочно требуются разведчики: где и как спецслужбы ФРГ ищут сотрудников 05.02.2020

Немецкой полиции и спецслужбам не хватает сотрудников. Даже в вагонах метро и раздевалках фитнес-клубов можно увидеть объявления о вакансиях. Но легко ли устроиться туда на работу?

Служба внешней разведки Германии зовет в гости - по предварительной записи (06.11.2019) 06.11.2019

В центре Берлина открылся для посетителей выставочный зал службы внешней разведки BND - единственный в своем роде во всем мире.

В чем на самом деле обвиняют Виталия Кличко? DW Новости (06.11.2019) 06.11.2019

Действительно ли против Виталия Кличко возбуждено уголовное дело? И в чем конкретно обвиняют мэра Киева и двух его заместителей? А также в выпуске: репортаж из района разведения войск в Добассе и материал о том, как нашему корреспонденту удалось побывать в еще недавно одном из самых засекреченных мест в Германии - штаб-квартире службы внешней разведки BND.
22.11.2018, Berlin: Aussenansicht der Gebäude des Bundesnachrichtendienst BND, aufgenommen in der neuen Zentrale in der Chausseestraße in Berlin. Der Bundesnachrichtendienst ist von Pullach in seine neue Zentrale mitten in Berlin gezogen. Es war einer der größten Umzüge in der Geschichte der Bundesrepublik - und der geheimste. (zu dpa-Story: Der BND-Umzug 29.11.2018) Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Немецкая внешняя разведка показывает свои секреты 06.11.2019

Совсем недавно штаб-квартира БНД - немецкой внешней разведки - переехала в Берлин. И сейчас открыла выставку, рассказывающую о ее работе.
25.11.2015 ARCHIV - Das Siegel des Bundesnachrichtendienst (BND), aufgenommen am 25.11.2015 in Berlin auf einem Rednerpult in der Zentrale des Geheimdienstes. (zu dpa «Wiesn-Treff der Spione wird geheime Verschlusssache» am 29.09.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Власти Австрии закрыли дело против разведслужбы Германии 17.08.2019

Расследование возможного шпионажа BND могут возобновить при появлении новых улик. По версии СМИ Австрии, разведка ФРГ имела доступ к данным 2000 телефонных звонков австрийских министерств.
Hacker surft mit Laptop in einem U-Bahn-Zugang, Symbolbild Computerhacker, Computerkriminalität, Internetkriminalität, Datenklau | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Почему разведке ФРГ нельзя взламывать серверы противника 30.06.2019

В Германии могут разрешить разведке проводить хакерские атаки с целью "активной обороны". Правда, для этого придется изменить конституцию страны.

Кибершпионаж в разведке ФРГ: взлом во имя Родины (17.04.2019) 17.04.2019

Федеральной разведслужбе Германии (BND) нужны хакеры, способные взламывать системы безопасности, запускать трояны и вскрывать мессенджеры. А как работается "легальным" хакерам? Репортер DW встретился с одним из них.
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