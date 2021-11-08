Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания

Ангела Меркель уходит из политики: кому достанется ее мандат в Мекленбурге-Передней Померании? (22.09.2021)

Ангела Меркель не только покидает пост канцлера, но и отказывается от места в бундестаге. В течение 30 лет Меркель была депутатом парламента от округа в Мекленбурге-Передней Померании. Кто придет ей на смену?