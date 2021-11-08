Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания

Одна из 16 федеральных земель Федеративной Республики Германия.
Мекленбург - Передняя Померания является самой менее населенной федеральной землей Германии. Численность населения этого региона составляет около 1,5 миллиона человек. С севера Мекленбург - Передняя Померания омывается Балтийским морем. На западе граничит с землей Шлезвиг-Гольштейн, на юге - с Бранденбургом, на востоке - с Польшей.
Ангела Меркель не только покидает пост канцлера, но и отказывается от места в бундестаге. В течение 30 лет Меркель была депутатом парламента от округа в Мекленбурге-Передней Померании. Кто придет ей на смену?