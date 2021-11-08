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Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания

Одна из 16 федеральных земель Федеративной Республики Германия.

Мекленбург - Передняя Померания является самой менее населенной федеральной землей Германии. Численность населения этого региона составляет около 1,5 миллиона человек. С севера Мекленбург - Передняя Померания омывается Балтийским морем. На западе граничит с землей Шлезвиг-Гольштейн, на юге - с Бранденбургом, на востоке - с Польшей.

Heringshäckerle liegt auf einem Teller im Fischhandel Domke auf der Ostseeinsel Usedom. Mit einer Portion von 147 Kilogramm Heringssalat hat der Fischsommelier André Domke am selben Tag in Heringsdorf nach den Anforderungen vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) einen Weltrekord aufgestellt. Das Gericht bestehe unter anderem aus Matjesfilet, Äpfeln, Zwiebeln, Dill und Gewürzgurken. Es handele sich um ein typisch regionales Rezept.

В Германии приготовили гигантскую порцию рубленой селедки (фото) 08.11.2021

Херингсхеккерле - рубленая селедка по-немецки. Так называется этот традиционный салат, популярный на балтийском побережье Германии и Польши.
6662912 29.09.2021 Afghan refugees are seen in a camp on the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Dolny, Belarus. In recent months, Latvia, Lithuania and Poland have reported an influx of undocumented migrants trying to cross into the EU from Belarus and accused Minsk of facilitating illegal migration to destabilize the bloc in retaliation for sweeping sanctions. Viktor Tolochko / Sputnik

В Германию с августа нелегально проникли через Беларусь 4300 мигрантов 13.10.2021

Большинство нелегальных мигрантов - из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Они находят приют преимущественно в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании, сообщила федеральная полиция.
Puppen mit den Uniformen der NVA und der Volkspolizei stehen im DDR-Museum. Seit sechs Jahren existiert das Museum in dem kleinen Ort. Ab dem 31.10.2021 wird das Museum am jetzigen Standort geschlossen und ein Umzug in neue Ausstellungsräume steht an. Insgesamt beherberge das Museum aktuell mehr als 10.000 Einzelstücke aus dem DDR-Alltag.

Немецкий музей продаст лишние артефакты времен ГДР (фото) 01.10.2021

В коллекции Музея ГДР в Дабеле насчитывается более 10 тысяч экспонатов. Некоторые имеются в нескольких экземплярах.

Am Tag nach der Bundestagswahl, den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, stehen auf der Bühne im Willy Brandt Haus und winken mit Blumen: L-R: Franziska Giffey, Spitzenkandidatin der Berliner SPD für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Выборы в Германии: имена этих женщин из СДПГ стоит запомнить 27.09.2021

Социал-демократы победили не только на выборах в бундестаг, но и на земельных в двух федеральных землях. Влияние женщин в СДПГ растет, а консерваторы из ХДС теряют миллионы избирателей.

Illustration - Eine junge Frau informiert sich auf Facebook über eine politische Partei, aufgenommen am 18.04.2017 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance

Экзитполы: правопопулисты становятся второй силой в Мекленбурге - Передней Померании 26.09.2021

В Мекленбурге - Передней Померании правопопулисты из АдГ с 18,5% становятся второй силой после социал-демократов (37%), свидетельствуют данные экзитполов социологической службы Infratest dimap.

Ангела Меркель уходит из политики: кому достанется ее мандат в Мекленбурге-Передней Померании? (22.09.2021) 22.09.2021

Ангела Меркель не только покидает пост канцлера, но и отказывается от места в бундестаге. В течение 30 лет Меркель была депутатом парламента от округа в Мекленбурге-Передней Померании. Кто придет ей на смену?
Insel Rügen, Reisereportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Jagdschloß Granitz.

Охотничий замок Границ на балтийском острове Рюген 03.09.2021

Замок спрятался в буковом лесу на острове Рюген. Здесь бывали короли Пруссии и Дании, а также "железный канцлер" Бисмарк.
Aufgereihte Strandkörbe am Sandstrand des Ostseebads Binz, dahinter historische Strandvillen mit Bäderarchitektur, Insel Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Курортная архитектура "Северного Сорренто" 31.07.2021

В Бинце на немецком острове Рюген сохранилось много старых вилл и резиденций - памятников так называемой курортной архитектуры.

20.07.2021 *** Beim Outdoorcamp der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern für Kinder und Jugendliche aus sozial bedürftigen Familien findet bei einem Polizeiaktionstag ein Tauziehen statt. Das Camp auf dem Gelände der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz wird von der Polizei organisiert, Polizisten sind auch als Betreuer vor Ort. 59 Kinder zwischen 10 und 13 Jahren nehmen in diesem Jahr teil.

Немецкие полицейские поработали вожатыми 23.07.2021

Эти фотографии агентства dpa сделаны в летнем лагере для (так называемых) трудных детей и подростков в немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания.
16.02.2019, Mitte, Neue Promenade, Berlin, Die Deutsche Umwelthilfe e.V. ist eine Umwelt und Verbraucherschutzorganisation. | Verwendung weltweit

Немецкие экологи предпримут новые шаги против "Северного потока - 2" 15.07.2021

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe намерена доказать в суде, что связанный со строительством газопровода фонд земли Мекленбург - Передняя Померания не соответствует заявленному статусу.
Blick am Mittwoch 02.06.2021 in der Stadthalle der Hansestadt Rostock auf den 4. Unternehmertag Russland auch Russlandtag genannt. Der Tag ist das größte deutsch-russische Wirtschaftstreffen in der Bunderepublik. Er soll insbesondere Unternehmen aus Deutschland, genauer gesagt Mecklenburg-Vorpommern, und Russland zusammenführen. Dazu dient er dazu, die wirtschaftlichen Beziehungen beider Staaten auszubauen. Außerdem trägt er zum Dialog und zur regionalen Partnerschaft zwischen der Region rund um St. Petersburg und dem Leningrader Gebiet bei. Im Bild die Eröffnungsrede von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig *** View on Wednesday 02 06 2021 in the City Hall of the Hanseatic City of Rostock on the 4 Entrepreneur Day Russia also called Rus

Почему в России такой интерес к бизнесу с Мекленбургом - Передней Померанией 02.06.2021

"Северный поток - 2" и лоббирующая его премьер-министр Мануэла Швезиг, протеже Герхарда Шрёдера, обеспечили экономически слаборазвитому региону бывшей ГДР повышенное внимание Москвы.
Die zehnjährige weiße Löwin Ava geht über die neu gebaute Glasbrücke in ihr Außengehege im Tigerpark Dassow. Die Brücke ist die neuste Attraktion in dem 2003 eröffneten Zoo und ermöglicht einen einmaligen Blick auf die Raubtiere. Nach Angabe der Betreiber ist die gläserne Brücke für Raubtiere bisher einmalig. Der Tigerpark will im Mai wieder für Besucher öffnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Не для слабонервных! Немецкие львицы осваивают скайуок (фото) 29.04.2021

В зоопарке немецкого города Дассова содержится два десятка разных больших кошек. Сейчас для них построили новый переход - своего рода скайуок между вольерами.
23/03/2021 Ein Teil des Schutzbunkers für die SED-Bezirksleitung Neubrandenburg in einem Waldstück. Die Anlage wird am 25.03.2021 von der Deutschen Grundstücksauktionen AG (Berlin) versteigert. Das Mindestgebot für etwa 280 Quadratmeter Bunkernutzfläche samt 5000 Quadratmeter mit Stacheldraht gesichertem Forst soll bei 7000 Euro liegen. Bei der Versteigerung, die wegen der Corona-Beschränkungen via Internet stattfindet, kommen 78 Immobilien vor allem aus Ostdeutschland zum Aufruf.

В Германии всего за 7000 евро продают бункер для партийных боссов (фото) 24.03.2021

Этот бункер времен ГДР предназначался для окружного партийного руководства СЕПГ в Мекленбурге - Передней Померании на случай ядерной войны.
Der teilweise freigelegte Große Stein. Der Findling ist etwa acht Meter lang, sechs Meter breit und rund fünf Meter hoch. Nur gut die Hälfte ragte bisher aus der Erde, deshalb soll der größte Findling in Norddeutschland angehoben werden.

В Германии потратят 1,5 млн евро на подъем 400-тонного валуна (фото) 25.02.2021

В немецком городе Альтентрептове решили немного приподнять гигантский ледниковый валун, чтобы сделать эту достопримечательность еще более привлекательной для туристов.
Gorch Fock I, Stralsund, Hafen. Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Die Gorch Fock ist ein als Bark getakeltes Segelschulschiff, das 1933 bei Blohm & Voss für die Reichsmarine gebaut und nach dem Schriftsteller Gorch Fock benannt wurde. Von 1951 bis Anfang der 1990er Jahre fuhr das Schiff unter dem Namen Tovarishsh (Towarischtsch) in der sowjetischen Handelsmarine. Aktuell liegt das dem deutschen Verein Tall-Ship Friends gehörende Schiff seit 2003 in Stralsund.

Советский "Товарищ" под немецким флагом, или Судьба "Горх Фока" 05.02.2021

В 1933 году ему дали немецкое имя - Gorch Fock. Позже он снимался в "Алых парусах" и многих других советских фильмах. Сегодня этот легендарный барк находится в Штральзунде.
Das Segelschiff «Gorch Fock I» liegt im Stadthafen. Die Hansestadt Stralsund will das Segelschulschiff Gorch Fock I kaufen und sanieren. Die Hansestadt, der Eignerverein Tall Ship Friends, das Wirtschafts- und das Innenministerium sowie das Landesförderinstitut haben dafür einen gemeinsamen Weg gefunden. Das 82 Meter lange Segelschulschiff ist dem Verein Tall Ship Friends zufolge 1933 bei Blohm+Voss in Hamburg gebaut worden. Am 30. April 1945 sprengte die Wehrmacht das Schiff im Strelasund vor Stralsund. Das Schiff ging 1951 als Reparationsleistung an die Sowjetunion und wurde auf den Namen «Towarischtsch» («Genosse») getauft. +++ dpa-Bildfunk +++

На ремонт бывшего барка "Товарищ" нашли более 10 миллионов евро (фото) 05.02.2021

Радостная новость пришла из Штральзунда. Здесь наконец-то нашли возможность профинансировать капитальный ремонт легендарного барка "Горх Фок I" - бывшего советского "Товарища".
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