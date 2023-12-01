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Немецкий музей янтаря пополнился уникальной коллекцией

Максим Нелюбин
1 декабря 2023 г.

Коллекция состоит из более чем 250 предметов из балтийского янтаря, созданных за несколько столетий.

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Немецкий музей янтарая, Рибниц-Дамгартен
"Водопад из янтаря" 1926 годаФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

В небольшом городе Рибниц-Дамгартен на побережье Балтийского моря в земле Мекленбург - Передняя Померания проживает около 15 тысяч человек и хранится самая большая в Германии коллекция янтаря - украшений, разных других изделий и особых отдельных экземпляров, в которых имеются редкие или необычные включения. В общей сложности здесь насчитывается около 1600 экспонатов.

Основы Немецкого музея янтаря (Deutsches Bernsteinmuseum) в Рибниц-Дамгартене были заложены в ГДР в середине прошлого века, когда здесь начали собирать экспонаты для местного краеведческого музея - в регионе, где добыча и обработка этого камня имеет давние традиции.

Рибниц-Дамгартен
Немецкий музей янтарая расположен в бывшем монастыреФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Коллекция прусского янтаря

Как сообщает информационное агентство dpa, в конце ноября 2023 года в Рибниц-Дамгартене состоялась официальная церемония передачи музею уникальной исторической коллекции из более чем 250 предметов. До сих пор она принадлежала туристической компании TUI AG из Ганновера, получившей эту коллекцию в качестве правопреемницы концерна Preussag AG в 2002 году.

Фирма Preussag AG начала собирать свою историческую коллекцию изделий из балтийского янтаря еще во времена Веймарской республики в 1920-х годах, когда в тогдашнем Кенигсберге под началом этого акционерного общества была создана Государственная янтарная мануфактура.

Среди экспонатов прусской коллекции находятся янтарный рельеф XVI века, на котором изображена сцена Благовещения Пресвятой Богородицы, небольшой домашний алтарь XVII века, а также созданная в 1675 году шкатулка для канцелярских принадлежностей, принадлежавшая великому курфюрсту Фридриху Вильгельму I Бранденбургскому (Friedrich Wilhelm von Brandenburg).

Немецкий музей янтарая, Рибниц-Дамгартен
Научный руководитель музея Аксель Аттула (Axel Attula) около нового экспоната - модели ганзейского парусника "Герб Данцига" 1931 годаФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance
Немецкий музей янтарая, Рибниц-Дамгартен
Янтарная доска с цитатой Иммануила Канта 1938 годаФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance
Немецкий музей янтарая, Рибниц-Дамгартен
"Маленькая шкатулка" и "Орлиный щит" - экспонаты 1930-х годовФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Коллекция прусского янтаря Preussag AG использовалась для проведения рекламных выставок, во времена "третьего рейха" - также в пропагандистских целях. В музейной экспозиции предметы, созданные во времена национал-социализма, снабжены соответствующими пояснениями исторического контекста.

Подробности сделки - кто оказал поддержку

Официально в качестве покупателя коллекции, часть которой уже некоторое время вставлялась в музее, выступил город Рибниц-Дамгартен. Стороны договорились не разглашать сумму сделки, но из документов известны размеры дотаций, выделенных из разных государственных и частных источников.

Среди них - земля Мекленбург - Передняя Померания (337 тысяч евро), Фонд культуры федеральных земель (также 337 тысяч евро) и город Рибниц-Дамгартен (100 тысяч евро). Финансовую поддержку также оказало федеральное правительство и Объединение сберегательных банков Восточной Германии.

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