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Украинская православная церковь (УПЦ)

Украинская православная церковь (УПЦ)

KYIV, UKRAINE - APRIL 14, 2020 - Men in protective overalls and face masks are on duty outside the Kyiv Pechersk Lavra that is in quarantine due to the rising number of COVID-19 cases, Kyiv, capital of Ukraine. As reported, there are more than 90 confirmed coronavirus cases in the monastery. |

Церкви и пандемия: в Украине опасаются последствий пасхальных праздников 06.05.2020

В Украине опасаются резкого роста числа заболевших COVID-19. Одной из причин этого, считают специалисты, может стать игнорирование некоторыми церквями правил карантина на Пасху.
Metropolitan Epifaniy, head of the Orthodox Church of Ukraine, takes part in an enthronement ceremony at the Saint Sophia's Cathedral in Kiev, Ukraine February 3, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

УПЦ Киевского патриархата прекратила существование 14.12.2019

Ранее Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь вошли в Православную церковь Украины, созданную в конце 2018 года.
Bei der traditionellen Wasserweihe der Orthodoxen Christen, trägt Bischof Atonij von Konstantia von der Bulgarischen-Orthodoxen Metropolie am Sonntag (09.01.2011) an der Spree in Berlin ein kunstvoll verziertes Emblem. Er warf in Gedenken an die Taufe Jesu als Vertreter der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland drei Mal ein Kreuz an einem blauen Band ins Wasser. Neben der griechisch-orthodoxen nahmen auch andere Kirchengemeinden in Berlin, wie die arabisch-, rumänisch-, russisch- und die serbisch-orthodoxe Gemeinde an der Segnung der Gewässer teil. Die Große Wasserweihe gehört zu den besonders symbolischen Feiern der orthodoxen Kirche und findet in Griechenland jeweils am Fest Eqiphanie (6.Januar) statt, dem Fest der Taufe Jesu Christi im Fluss Jordan. Foto: Rainer Jensen dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/R. Jensen

Суд в Киеве распорядился вернуть епископу УПЦ МП Гедеону гражданство Украины 20.09.2019

Епископа Гедеона зимой задержали в киевском аэропорту "Борисполь". У него изъяли украинский паспорт, объяснив это наличием нескольких гражданств, и депортировали из страны. Священник обратился в суд.
The Filaret of Kiev, during a Christmas Mass and celebration of autonomy conquered by the independent Orthodox Church of Ukraine in St. Volodymyr Cathedral on January 6, 2019 in Kiev, Ukraine. The Independent Orthodox Church of Ukraine, which was once under the authority of Moscow, received official recognition today in a decree signed by the Ecumenical Patriarch of Constantinople, in a movement fueled by political conflicts between Ukraine and Russia. (Photo by Diego Herculano/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Священный Синод ПЦУ лишил Филарета права руководить Киевской епархией 24.06.2019

После объявления почетным патриархом Филаретом о восстановлении Киевского патриархата новая украинская церковь приняла в его отношении штрафные меры.
Leiter der orthodoxen Kirche Filaret Denyssenko trifft sich mit orthodoxen Ukrainern, Juni 2019 Alle Rechte gehören DW Korrespondent Lilia Rzeutskaya

"Поместный собор" Филарета: зачем патриарху восстановление УПЦ КП 20.06.2019

Возродить Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от Православной церкви Украины, решил так называемый "собор" Филарета. На него пришли лишь два архиерея из сорока. Подробнее - в репортаже DW.
Patriarch Filaret, head of the Ukrainian Orthodox Church of the Kiev Patriarchate, delivers a speech during a mass prayer to express gratitude to Istanbul-based Ecumenical Patriarchate for granting approval to establish the country's independent, or autocephalous, church in Kiev, Ukraine October 14, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Патриарх Филарет не признает томос об автокефалии украинской церкви 11.06.2019

Если бы содержание томоса было известно, "мы бы не голосовали бы за автокефалию, так как нам не надо переходить из одной зависимости в другую", заявил патриарх Филарет.
Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ МП 22.04.2019

Неприятие обеспечительной меры, решили юристы, "может существенно усложнить или вообще сделать невозможным восстановление нарушенных прав или интересов истца".
Bei der traditionellen Wasserweihe der Orthodoxen Christen, trägt Bischof Atonij von Konstantia von der Bulgarischen-Orthodoxen Metropolie am Sonntag (09.01.2011) an der Spree in Berlin ein kunstvoll verziertes Emblem. Er warf in Gedenken an die Taufe Jesu als Vertreter der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland drei Mal ein Kreuz an einem blauen Band ins Wasser. Neben der griechisch-orthodoxen nahmen auch andere Kirchengemeinden in Berlin, wie die arabisch-, rumänisch-, russisch- und die serbisch-orthodoxe Gemeinde an der Segnung der Gewässer teil. Die Große Wasserweihe gehört zu den besonders symbolischen Feiern der orthodoxen Kirche und findet in Griechenland jeweils am Fest Eqiphanie (6.Januar) statt, dem Fest der Taufe Jesu Christi im Fluss Jordan. Foto: Rainer Jensen dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/R. Jensen

Епископа УПЦ МП Гедеона депортировали из Украины 14.02.2019

Епископ УПЦ МП Гедеон должен был выступать истцом в Верховном суде Украины по иску о признании недействительным обращения Рады о получении томоса.

Как винницкое село с Московским патриархатом распрощалось (31.01.2019) 31.01.2019

Около 70 приходов перешли из УПЦ московского патриархата в новую Православную церковь Украины. Первыми о выходе из УПЦ МП заявили несколько общин в Винницкой области.

Bildergalerie Kiew-Petschersk-Lavra. Copyright: L. Rzheutska, Korrespondentin in Kiew

Как в Киево-Печерской лавре сосуществуют церковь и государство 24.01.2019

Чиновники обвиняют УПЦ МП в незаконной застройке и исчезновении икон. Церковники в ответ шлют проклятия. DW выясняла пути решения конфликта вокруг Киево-Печерской лавры.
Ukraine - Potschajiw - Kloster der Ukrainischen Orthodoxen Kirche

Как в Украине регулируется переход общин между церквями 18.01.2019

Парламент Украины узаконил переход религиозных общин из подчинения одной церкви к другой. Это было встречено критикой со стороны УПЦ МП и оппозиции. Какие новшества вызвали несогласие?
15.12.2018 +++ A man holds an Orthodox cross as people support independent Ukrainian church near the St. Sophia Cathedral in Kiev, Ukraine, Saturday, Dec. 15, 2018. Ukraine's Orthodox clerics gather for a meeting Saturday that is expected to form a new, independent Ukrainian church, and Ukrainian authorities have ramped up pressure on priests to support the move. (AP Photo/Efrem Lukatsky) |

Комментарий: Кому служат церковь и патриархи? 15.01.2019

В церковном споре с Киевом Москва нагнетает раскол мирового православия. Церковную тему использует и украинский президент. О верующих речь идет в последнюю очередь, считает Евгений Тейзе.
15.12.2018 +++ Von Korrespondentin Liliya Rzheutskaya in Kiew, DW-Copyright. In Kiew tagt heute Die Kirchenversammlung auf der die Schaffung einer unabhängigen ukrainischen orthodoxen Kirche proklamiert wird.

Работа на годы: как будет формироваться Православная церковь Украины 12.01.2019

Получением томоса об автокефалии торжественная часть создания Православной церкви Украины завершена. Впереди многолетний бюрократический процесс и, возможно, судебные тяжбы.

Томос на Рождество : почему в Украине не у всех двойной праздник (07.01.2019) 07.01.2019

Одни верующие празднуют только Рождество. Для других же это Рождество символичное - Украина получила томос и теперь создает свою независимую от Москвы церковь. Насколько сильно верующие вновь разобщены – в репортаже DW.

Митрополит Епифаний: Понимаем, что в Украине и дальше будет РПЦ и ничего не имеем против 04.01.2019

Что принесет Украине томос об автокефалии, какие вызовы стоят перед новообразованной Православной церковью Украины, а также как ПЦУ будет выстраивать отношения с приходами Московского патриархата? Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний ответил на вопросы DW.
HANDOUT - 15.12.2018, Ukraine, Kiew: Dieses von der Pressestelle des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellte Foto zeigt Metropolit Epiphanius, Oberhaupt der neuen unabhängigen orthodoxen ukrainischen Kirche. Die Ukraine löst sich mit der Gründung einer eigenen orthodoxen Nationalkirche weiter von Russland. Bei einer Versammlung in Kiew stimmten Bischöfe von zwei ukrainischen orthodoxen Kirchen für eine Vereinigung. Foto: Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Митрополит Епифаний: Понимаем, что в Украине и дальше будет существовать РПЦ 03.01.2019

О том, что принесет Украине томос об автокефалии, а также о вызовах и шансах для новообразованной Православной церкви Украины. Интервью DW с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.
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