Украинская православная церковь (УПЦ)
Одни верующие празднуют только Рождество. Для других же это Рождество символичное - Украина получила томос и теперь создает свою независимую от Москвы церковь. Насколько сильно верующие вновь разобщены – в репортаже DW.
Что принесет Украине томос об автокефалии, какие вызовы стоят перед новообразованной Православной церковью Украины, а также как ПЦУ будет выстраивать отношения с приходами Московского патриархата? Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний ответил на вопросы DW.