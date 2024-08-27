Совместимы ли запрет РПЦ в Украине и стремление страны в ЕС

Может ли закон о запрете Русской православной церкви в Украине помешать ее вступлению в Европейский Союз? DW выясняла у экспертов и представителей ЕС.

Закон о запрете Русской православной церкви (РПЦ) в Украине, де-факто направленный против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), вызвал критику ряда политиков и экспертов еще на стадии подготовки, правда, в основном со стороны непосредственных участников конфликта - России и УПЦ МП. Когда Верховная рада Украины 20 августа окончательно проголосовала за поправки в законодательство, регулирующее деятельность религиозных организаций, запретив им связь с РПЦ, особой реакции со стороны Европейского Союза и других западных партнеров Киева не последовало.

Сразу после принятия закона DW направила запросы во внешнеполитическую службу ЕС, официальному представителю Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС и евроинтеграции, а также председателю подкомитета Европарламента по правам человека, но ответ до сих пор получила только один.

ЕС: Украина в целом обеспечивает свободу религии

Евросоюз считает, что Конституция Украины, а также соответствующее законодательство обеспечивают право на свободу религии и вероисповедания, как это предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека и Хартией ЕС об основных правах. Об этом заявил в ответ на запрос DW официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сославшись на доклад Еврокомиссии по Украине от 8 ноября 2023 года. "В целом украинские государственные органы обеспечивают соблюдение этих прав", - подчеркнул он.

Петер Стано Фото: Xavier Lejeune/European Union, 2020

"Нам известно, что Украина принимает правовые меры против связанной с Москвой УПЦ из-за полной поддержки Московским патриархатом РПЦ агрессивной войны России против Украины. Мы приняли во внимание, что Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности связанных с РПЦ религиозных организаций на территории Украины из соображений национальной безопасности и с целью предотвращения иностранного вмешательства со стороны России", - ответил Стано, не вдаваясь в подробности.

Политолог: Важно учитывать сложность ситуации в Украине

Евросоюз, скорее всего, не захочет вмешиваться в этот вопрос и не будет рассматривать его как основной фактор в переговорах о членстве с Украиной, отметила Теона Лаврелашвили, политолог брюссельского Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса, комментируя для DW возможные последствия принятия закона.

Она пояснила, что ЕС оценивает потенциальных членов на основе Копенгагенских критериев стабильности институтов, демократии, верховенства закона, прав человека и защиты меньшинств. "Теоретически запрет связанных с РПЦ религиозных организаций в Украине может быть подвергнут анализу в соответствии с этими критериями, особенно в отношении свободы религии и права на объединение, - соглашается Лаврелашвили. - Однако на практике необходимо учесть всю сложность ситуации в стране".

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ее власти возбудили более 100 уголовных дел в отношении священников УПЦ МП, 26-ти из них уже вынесены судебные приговоры, сообщила Служба безопасности Украины. Дела в основном касаются госизмены, коллаборационизма и пособничества России. Сама РПЦ называет вторжение РФ в Украину "священной войной" и считает, что вся территория современной Украины должна "войти в зону исключительного влияния России". Соответственно, Киев рассматривает РПЦ как идеологическое продолжение режима государства-агрессора и соучастницу военных преступлений.

Религиоведческая экспертиза, ранее проведенная Госслужбой Украины по этнополитике и свободе совести, пришла к выводу, что УПЦ МП соответствует признакам религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины, в государстве-агрессоре, а также что церковно-каноническая связь между РПЦ и УПЦ МП не разорвана и что последняя остается структурным подразделением первой. Хотя в самой церкви, которая официально называется Украинская православная церковь, без приставки "Московского патриархата", это отрицают и критикуют принятый закон.

Запрет РПЦ в Украине: оценки Венецианской комиссии нет

До Венецианской комиссии, которая оценивает правовые акты на соответствие европейским стандартам, законопроект не дошел: эту инициативу, собравшую 46 подписей депутатов Рады в октябре 2023 года, отклонил спикер парламента Руслан Стефанчук. Об этом он рассказал в январе, объяснив, что признал дополнительную экспертизу ненужной. "Мы используем этот механизм, когда есть действительно сложные законопроекты", - сказал тогда Стефанчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Обычно Венецианскую комиссию просят дать заключение на стадии законопроектов, однако в данном случае украинские власти решили ограничиться внутрипарламентской экспертизой.

Верховная рада Украины Фото: Eugen Kotenko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Согласно заключению комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, проект закона не противоречил международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции. Комитет ссылается, например, на доклад Еврокомиссии по Украине, в частности, на его раздел об обеспечении основополагающих прав: "После вторжения России и вследствие его полной поддержки со стороны Московского патриархата РПЦ Украина с ноября 2022 года приняла правовые меры против УПЦ, связанной с Москвой. В частности, украинское правительство ввело санкции против некоторых членов церковной иерархии, обвиняемых в поддержке захватнической войны России, а также распорядилось о проведении обысков в различных церковных помещениях с применением правовых норм и практик". Еврокомиссия указала тогда, что этими мерами Киев "стремится предотвратить иностранное вмешательство со стороны России через религиозную организацию, не преследуя при этом обычных последователей церкви".

Эксперты: С точки зрения ЕС, законом можно пренебречь

"Запрет религиозных групп, связанных с Россией, вероятно, рассматривается ЕС как необходимый шаг для предотвращения российского вмешательства через религиозные организации, который тем самым обеспечивает национальную безопасность Украины, - объясняет Теона Лаврелашвили. - В условиях войны Брюссель, скорее всего, будет избегать вмешательства, считая меры, принимаемые Киевом, символическими актами, демонстрирующими его стремление к духовной независимости от Москвы".

Закон, скорее всего, не станет помехой евроинтеграции Украины, считает и приглашенный профессор Школы права Бенджамина Кардозо в Нью-Йорке, руководитель Центра верховенства права и религиоведения при Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого в Харькове Дмитро Вовк. "Базовая логика международных партнеров будет заключаться в том, что это не самая большая проблема Украины и что на фоне многих других значительно более сложных вызовов на этот закон можно не обращать внимания", - пишет он в своем анализе .

Юрист подчеркивает, что западные партнеры прекрасно понимают: даже с этим законом Украина лучше защищает свободу вероисповедания, чем большинство других постсоветских стран, в то время как РФ является "одним из худших нарушителей религиозной свободы в мире". Кроме того, активное продвижение российскими дипломатами и РПЦ нарратива о "преследовании" УПЦ МП в Украине будет стимулировать дипломатов Евросоюза не критиковать закон, "чтобы не солидаризироваться с Россией", прогнозирует Вовк.

Запрет РПЦ в Украине: каких действий ждать от ЕС?

Эксперт ожидает, что закон будут обсуждать в сентябре на двусторонних встречах киевской делегации с Еврокомиссией. Будет рассматриваться, по его словам, именно соответствие законодательства Украины стандартам и ценностям ЕС в сфере прав человека.

Теона Лаврелашвили Фото: Privat

Теона Лаврелашвили исходит из того, что на фоне продолжения переговоров о вступлении Украины в ЕС Брюссель потребует от Киева соблюдения конституции и гарантий того, что применение таких законов не дискриминирует отдельных лиц на основании их религиозных убеждений и осуществляется с соблюдением надлежащих правовых процедур.

Она считает, что Москва может воспользоваться ситуацией и представить Украину как страну, подавляющую свободу вероисповедания, с целью повлиять на общественное и международное мнение. Так, опасения в связи с этим законом ранее высказывали комиссия Конгресса США по международной религиозной свободе, а также несколько международных правозащитных организаций, напоминает Дмитро Вовк.

В ответ, по мнению экспертов, ЕС может увеличить поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, предоставить Киеву дополнительные рекомендации по применению таких деликатных законов и усилить контроль их соответствия европейским ценностям и правовым стандартам.