Туалетная бумага как символ пандемии

В одном из популярных видеороликов мужчина заказывает кофе. Когда дело доходит до оплаты, он достает из кармана рулон туалетной бумаги, отрывает три листа и кладет их на стойку. Четвертый листик он щедро сует в нагрудный карман бармена...

Интернет переполнен в эти дни хохмами о туалетной бумаге. Это изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях, в Германии востребовано как никогда. Во многих магазинах бумага распродана, были зафиксированы даже ссоры и драки из-за упаковок. Германии предстоит провести еще не один день в условиях карантина. Туалетная бумага стала уже эрзац-валютой?

Около супермаркета в немецком городе Зигене (Северный Рейн - Вестфалия)

Бритта Кран (Britta Krahn) так не считает. Профессор бизнес-психологии Высшей школы Бонн-Рейн-Зиг объясняет зашкаливающий спрос на туалетную бумагу неким стадным инстинктом, обостренным актуальной кризисной ситуацией. "Это момент максимальной потери контроля, - говорит она, - максимальной неопределенности и величайших изменений". Социальная жизнь оказалась практически полностью парализованной. Никто не знает, что будет дальше.

В этих условиях люди пытаются снова обрести утраченный контроль. Если защитные маски и дезинфицирующие средства распроданы, "вы просто берете то, что еще есть, и что при длительном хранении не испортится", поясняет профессор. Фиксированность на туалетной бумаге как бессознательная переориентация психики на новый объект в связи с невозможностью удовлетворить первоначальную потребность? "Туалетная бумага стала метафорой безопасности, а то и символом кризиса", - полагает Бритта Кран.

Предки туалетной бумаги: птицы, сено, шелк

Очевидно, немцы - и не только они - следуют древним традициям. Листья белокопытника, многолетнего растения с дезинфицирующими свойствами, использовались в качестве туалетной бумаги еще в бронзовом веке, о чем свидетельствуют, в частности, археологические находки в остатках доисторического поселения в Австрии. В Средние века с помощью белокопытника лечились от чумы, отсюда и его название "чумная трава" или "чумный корень" (немецкий аналог - "Pestwurz". В Баварии белокопытник называют также "Arschwurz" - "корень для попы".

До того, как появилась первая бумажная туалетная бумага, люди использовали тряпки или губки, иногда даже живую птицу, как пишет швейцарский историк и биолог Даньель Фюррер (Daniel Furrer) в своей книге "Wasserthron und Donnerbalken. Eine kleine Kulturgeschichte des stillen Örtchens" (ред. - "Водный трон и раскаты грома. Маленькая культурная история тихого местечка"). У многих народов, особенно в Азии, левая рука предназначалась для выполнения гигиенических процедур, правая - для рукопожатия и приема пищи.

Соломенные молодожены в Баден-Вюртемберге

Впервые туалетная бумага (в ее нынешнем виде) упоминается в китайских летописях VI века. Британский синолог и историк Джозеф Нидхэм (1900-1995) цитирует ученого Яня Чжитуя (531–591): "Я бы никогда не посмел использовать в туалете бумагу с цитатами или комментариями из Пятикнижия или с именами мудрецов на ней".

А в 851 году один путешественник писал: "Они (китайцы) не очень чистоплотны, они не подмываются водой, а вытираются бумагой". В 1393 году императорский двор в Нанкине использовал приблизительно 720 000 листов туалетной бумаги размером 2 на 3 фута (около 60x90 см) за год, а император Чжу Юаньчжан и его семья использовали 15 000 листов бумаги, которая считалась "особенно мягкой и ароматной".

В Средние века в Европе попу вытирали тряпками или ватой. Также в ходу были мох, листья, сено и даже солома, как утверждает Забине Шахтнер (Sabine Schachtner), директор промышленного музея Papiermühle Alte Dombach в своей книге об истории туалетной бумаги "Toilettenpapier. Zur Geschichte der Wischkultur". С XVI века в европейских туалетах появилась бумага.

Во время раскопок средневековых поселений в Тарту археологи обнаружили различные по качеству остатки текстиля, который использовался в качестве туалетной бумаги. В богатых домах в туалетах ждали своего употребления салфетки из тонких и мягких тканей, иногда даже с шелковыми вставками. А вот в бедных дома "туалетная бумага" была материей простой и грубой.

Появление газет и промышленного производства бумаги обеспечило бумаге абсолютное лидерство среди предметов гигиены в клозетах. А когда унитазы со сливными бачками подключили к канализации, появилась необходимость в специальной бумаге, которая не засоряла бы канализационные трубы.

Ажиотаж вокруг бумаги и "хомяки" бойцовского типа

Производитель туалетной бумаги Fripa в баварском городе Мильтенберг в эти дни резко увеличил объемы производства в ответ на повышенный спрос. Баварская компания обычно выпускает 130 000 тонн туалетной бумаги в год, теперь - вдвое больше.

"Мы работаем на пределе наших возможностей, - рассказал DW представитель компании Юрген Фишер (Jürgen Fischer), - но все равно не успеваем выполнить все заказы в кратчайшие сроки". Он не смог объяснить, почему люди раскупают именно туалетную бумагу. "Может быть, потому что ее можно долго хранить и она стоит недорого?" - предположил Фишер.

Ортвин Ренн

Немецкий социолог Ортвин Ренн (Ortwin Renn)различает три типа покупателей туалетной бумаги: "Из теории рисков мы знаем три типа возможной реакции на опасности: игнорировать, прятаться или бороться". "Борцы", по словам социолога, активно реагируют на угрозы, в условиях коронавирусной пандемии именно они скупают все, чем можно запастись впрок.

Психолог Аня Ахтцигер (Anja Achtziger) считает ажиотаж вокруг туалетной бумаги проявлением "имитационного поведения". Известно, что немецкие туристы во время отпуска чаще других занимают полотенцами лежаки с самого раннего утра. С бумагой - то же. "Через СМИ люди узнают, что другие покупают много туалетной бумаги, - поясняет психолог в газете Süddeutsche Zeitung. - На работе, в семье, в кругу друзей постоянно говорят о сделанных запасах. Человек, который "отстает", начинает нервничать и следовать примеру других".

Смотрите также: