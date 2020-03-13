США одобрили применение препарата ремдесивир против коронавируса

Медицинский регулятор Минздрава США FDA выдал экстренное разрешение на использование препарата ремдесивир (remdesivir) при уходе за пациентами с атипичной пневмонией COVID-19. Об этом глава FDA Стивен Хан сообщил в своем Twitter в пятницу, 1 мая.

"Хотя сведения о безопасности и эффективности использования ремдесивира при лечении госпитализированных с коронавирусом ограничены, исследуемый препарат показал во время клинических испытаний ускорение сроков выздоровления некоторых пациентов", - говорится в пресс-релизе регулятора. В сообщении отмечается, что в связи с отсутствием другого "адекватного, одобренного и доступного альтернативного лечения" и, согласно имеющимся научным данным, было установлено, что потенциальная польза от этого лекарства превышает возможные риски его использования.

Ремдесивир был изначально разработан американской биотехнологической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола, а позднее показал эффективность в борьбе с возбудителями коронавирусов SARS и MERS. Исследования относительно воздействия этого препарата против нового вируса SARS-CoV-2 проводятся учеными, в частности, в Китае, США и Германии.

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