Стресс из-за коронавируса: пандемия давит немцам на психику

Каждый второй житель Германии нервно реагирует на COVID-19, выяснили социологи. Кто испытывает наибольший психологический дискомфорт: мужчины или женщины, молодежь или пожилые?
Пандемия коронавируса и ее последствия стали серьезным психологическим испытанием для многих жителей Германии. Каждый второй признался, что из-за COVID-19 часто или иногда испытывает стресс. При этом больше других на душевный дискомфорт жалуются родители малолетних детей и школьников, женщины и молодежь.
Об этом свидетельствуют опубликованные 13 июля результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу кассы больничного страхования Techniker Krankenkasse.
Локдаун вызвал психологический дискомфорт у молодых
Один из самых неожиданных выводов из этого исследования состоит в том, что наиболее нервно на коронавирус реагируют, оказывается, немцы молодого и среднего поколений, а вовсе не пожилые, хотя именно они относятся к одной из основных групп риска. 38% опрошенных в возрасте 18-39 лет и 40% в возрасте 40-59 лет указали, что испытывают в нынешней ситуации значительные психологические проблемы. В то же время среди тех, кому за 60, на стресс пожаловались лишь 27%.
Давид Хорстман (David Horstmann), психолог Techniker Krankenkasse, объясняет это так: "Те, кто помоложе, обычно более активно проводят свой досуг. Они чаще где-то бывают, встречаются с друзьями или путешествуют. Поскольку во время локдауна от всего этого пришлось отказаться, они более остро восприняли этот период, чем те, кто постарше".
Следует отметить, что репрезентативный опрос проводился среди совершеннолетних жителей ФРГ в период с 13 по 26 мая, когда были еще весьма свежи воспоминания об общенациональном локдауне, который к этому времени уже закончился, хотя различные ограничения продолжали действовать. Так, в большинстве федеральных земель к этому моменту если и возобновилась работа детских садов и школ, то лишь частично, что не могло не отразиться на психологической обстановке в семьях.
У женщин жизнь стала более нервной
Поэтому не удивительно, что на стресс пожаловались 69% родителей детей в дошкольном и школьном возрасте. Ведь им пришлось одновременно и работать, в том числе дома в удаленном режиме, и заниматься детьми. "Эта двойная нагрузка частично объясняет различное восприятие стресса между женщинами и мужчинами во время пандемии", - считает Давид Хорстман. В ходе опроса 57% женщин и 42% мужчин пожаловались, что их жизнь стала из-за коронавируса более нервной.
На просьбу социологов перечислить те факторы, которые больше всего давили и давят на психику во время пандемии, 56% пожаловались на закрытие детских садов и школ. Для сравнения: о страхе перед экономическим крахом заявили 50%.
В то же время 57% указали на страх, что могут заболеть близкие, а целых 80% ответили, что их больше всего раздражает невозможность общаться с родственниками и друзьями.
Во время карантина немцы занялись работами по дому
Поэтому больше половины опрошенных (54%) компенсировали отсутствие личного общения регулярными видеочатами. А почти половина жителей Германии, судя по опросу, воспользовалась локдауном, чтобы, засучив рукава, заняться накопившимися работами по дому.
47% указали, что наводили порядок в квартире, в саду или на балконе, а 46% - что разбирали подвал, или бумажные дела, или выполняли нечто такое, до чего долго не доходили руки. Лишь 19% ответили, что проводили больше времени за компьютерными играми или в социальных сетях.
Кстати, о том, что население Германии на самом деле воспользовались карантином, чтобы обустроить жилье и при этом избавиться от ненужного хлама, свидетельствует тот факт, что количество электромусора, который в ФРГ не выбрасывают на помойку, а сдают в специальные приемные пункты, после локдауна выросло примерно на 20-30%. Об этом информационному агентству dpa сообщил в начале июля Бернхард Йеле (BernhardJehle), председатель Федерального объединения по вторичному сырью и утилизации (bvse).
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