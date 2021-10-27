Союз Советских Социалистических Республик

"Что может быть ценнее хлеба?": 80 лет назад началась блокада Ленинграда (08.09.2021)

Ровно 80 лет назад гитлеровские войска начали блокаду Ленинграда. Это было одно из самых чудовищных преступлений нацистского вермахта на территории Советского Союза. Наша коллега встретилась в Санкт-Петербурге с женщиной, которая помнит те страшные времена, поскольку сама ребенком пережила блокаду.