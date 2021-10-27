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Союз Советских Социалистических Республик

Союз Советских Социалистических Республик (СССР), Советский Союз.

Союз Советских Социалистических Республик - государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории части Восточной Европы, частей Северной, Центральной и Восточной Азии. Соватеский Союз на момент распада занимал почти одну шестую часть обитаемой суши планеты. Население СССР составляло 294 миллиона человек.

Gespannte Situation wenige Wochen nach dem Mauerbau: Sowjetische Panzer vom TypT54 stehen am 28.10.1961 am Sektorengrenzübergang für Diplomaten und Ausländer in der Friedrichstraße, etwa 150 Meter hinter der Grenzlinie in Ostberlin. Vorn ein Diplomatenwagen kurz vor der Slalomsperre. Am Tag zuvor hatten mehrere amerikanische Panzer unmittelbar an der Grenzlinie zwischen West- und Ostberlin Aufstellung genommen. Anlass für die brisante Konfrontation war die Aufforderung der DDR-Grenzposten an Angehörige der US-Mission, sich beim Passieren des alliierten Kontrollpunktes auszuweisen. Am 29. Oktober entspannte sich die Lage wieder. Für Alliierte Zivilpersonen galt fortan eine Ausweispflicht.

Танковое противостояние в Берлине: что произошло на КПП "Чарли" 60 лет назад 27.10.2021

В октябре 1961 года в Берлине возникла опасная ситуация. Мир был на пороге Третьей мировой войны. Американские и советские танки стояли друг напротив друга и были готовы открыть огонь.
A view of the Monument to the Fallen and Murdered in the East in Warsaw, Poland, 17 September 2020. Poland commemorates the 81st anniversary of the country's invasion by the Soviet Union, which occurred on 17 September 1939, shortly after Poland was invaded by Nazi Germany. The Red Army's attack on Poland came in line with a secret protocol included in the Soviet-German Treaty of August 23, 1939, referred to as the Ribbentrop-Molotov pact. The consequence of the alliance of the two totalitarian systems was the division of Poland.

Польский поход Красной армии 1939 года: современное осмысление 17.09.2021

17 сентября 1939 года Советский Союз ввел свои войска на территорию Польши. Ранее в Польшу вошел вермахт. Как оценивают события тех лет современные историки?

"Что может быть ценнее хлеба?": 80 лет назад началась блокада Ленинграда (08.09.2021) 08.09.2021

Ровно 80 лет назад гитлеровские войска начали блокаду Ленинграда. Это было одно из самых чудовищных преступлений нацистского вермахта на территории Советского Союза. Наша коллега встретилась в Санкт-Петербурге с женщиной, которая помнит те страшные времена, поскольку сама ребенком пережила блокаду.
FILE PHOTO: Ahmad Massoud, son of Afghanistan's slain anti-Soviet resistance hero Ahmad Shah Massoud, speaks during an interview at his house in Bazarak, Panjshir province, Afghanistan, September 5, 2019. REUTERS/Mohammad Ismail/File Photo

Лидер антиталибской коалиции Ахмад Масуд отверг ультиматум о сдаче провинции Панджшер 22.08.2021

"Мы противостояли Советскому Союзу, и мы сможем противостоять "Талибану", - заявил Ахмад Масуд, сын легендарного лидера антисоветского сопротивления Ахмада Шаха Масуда. Он отверг требование талибов сдать Панджшер.

Что сказал президент ФРГ о нападении нацистской Германии на СССР. Полная версия на русском языке. 23.06.2021

"Никто в этой войне не понес больших жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи по поводу 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
Mahnmal in Brest-Festung, Brest, Belarus, 2021

22 июня в Бресте: между историей и политикой 22.06.2021

Программа мероприятий, приуроченных к 80-летию нападения Германии на СССР, в этот раз растянулась на 3 дня, включив в себя траурный митинг-реквием и концерты с военно-исторической реконструкцией.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier legt zum Gedenken an den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am sowjetischen Ehrenmal Schönholzer Heide einen Kranz nieder. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент ФРГ почтил память жертв нападения нацистской Германии на СССР 22.06.2021

Никто не понес больше жертв на Второй мировой войне, чем Советский Союз, подчеркнул Штайнмайер. Он возложил венок к мемориалу советским воинам в берлинском районе Панков.
01.07.1941 *** Bildnummer: 54022791 Datum: 22.06.1941 Copyright: imago/ITAR-TASS German troops cross the Soviet border (1941). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Politik Zweiter 2. Weltkrieg UdSSR RUS kbneg sw xng 1941 quer o0 Sowjetische Grenze, Schlagbaum, Invasion, Militär, Wehrmacht Bildnummer 54022791 Date 22 06 1941 Copyright Imago ITAR TASS German Troops Cross The Soviet Border 1941 PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY politics Second 2 World War II USSR RUS Kbneg black and white xng 1941 horizontal o0 Soviet Border Schlagbaum Invasion Military Wehrmacht © Imago/Itar-Tass

"День скорби и стыда". Письмо немецкой общественности к годовщине 22 июня 21.06.2021

В России и в ФРГ 22 июня будет опубликован немецкий призыв, приуроченный к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Почему эта тема до сих пор вызывает споры?
Außenaufnahme am 24.07.2013 in Berlin des Deutsch-Russischen Museums. 100 Tage nach der Eröffnung haben zahlreiche Besucher dem Museum neue Ausstellungsstücke gespendet. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Photographer : Lobna Tarek Photographer : Lobna Tarek Photographer : Lobna Tarek Photographer : Lobna Tarek

За что в преддверии 22 июня посол Украины обиделся на президента ФРГ 16.06.2021

Андрей Мельник в резкой форме отказался от участия в церемонии, на которой Франк-Вальтер Штайнмайер будет выступать с речью по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Russian lawmakers vote for Russian constitutional amendments during a session at the Russian State Duma, the Lower House of the Russian Parliament in Moscow, Russia, Thursday, Jan. 23, 2020. Kremlin-controlled lower house of parliament, the State Duma, unanimously voted for constitutional amendments on Thursday, widely seen as President Vladimir Putin's strategy to stay in power well past the end of his term in 2024. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

Закон о решающей роли СССР в победе над нацизмом принят в первом чтении 25.05.2021

В России готовятся запретить отождествление действий и целей руководства СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны.
Sowjetischer Ehrenfriedhof/Sowjetischer Garnisonsfriedhof. Gotha (gotha.jpg)

Советские мемориалы в Восточной Германии 07.05.2021

На территории бывшей ГДР насчитывается почти 1100 советских мемориалов и мест захоронений красноармейцев.
DW-Interview von Konstantin Eggert mit Schriftsteller Wladimir Kaminer 25.11.2020

Чем разочаровывает Германия и почему офицеры КГБ несчастны: Владимир Каминер "вТРЕНДde" 22.01.2021

Владимир Каминер переехал из Москвы в Берлин в 1990 году и стал известным благодаря книге Russendisco. В интервью DW он рассказал о влиянии пандемии на культуру, наследии СССР и будущем России.

66. Internationale Filmfestspiele Berlin, 18.02.2016, Premiere The Night Manager: Autor John Le Carre. Der Film läuft auf der Berlinale in der Sektion Special Series. Foto: Gregor Fischer/dpa

Скончался британский автор романов про шпионов Джон ле Карре 14.12.2020

Писатель Джон ле Карре умер от пневмонии в возрасте 89 лет. Сам бывший агент британских спецслужб, он много писал о противостоянии Советского Союза и Запада в годы холодной войны.
Irina Antonowa mit Leonid Breschnew und einer Regierungsdelegation, 1972. Co: Puschkin-Museum

Ирина Антонова: последний символ Советского Союза 02.12.2020

Музейный мир чтит память великого и сложного человека, оставившего двойственный след в истории.  
Sowjetisches Ehrenmal, Straße des 17. Juni, Tiergarten, Berlin, Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене 11.11.2020

75 лет назад, 11 ноября 1945 года, парадом союзнических войск был торжественно открыт Мемориал павшим советским воинам в берлинском районе Тиргартен.
Берлин, 1945 году

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене 11.11.2020

75 лет назад, 11 ноября 1945 года, парадом союзнических войск был торжественно открыт Мемориал павшим советским воинам в берлинском районе Тиргартен.
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