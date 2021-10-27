Союз Советских Социалистических Республик (СССР), Советский Союз.
Союз Советских Социалистических Республик - государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории части Восточной Европы, частей Северной, Центральной и Восточной Азии. Соватеский Союз на момент распада занимал почти одну шестую часть обитаемой суши планеты. Население СССР составляло 294 миллиона человек.
Ровно 80 лет назад гитлеровские войска начали блокаду Ленинграда. Это было одно из самых чудовищных преступлений нацистского вермахта на территории Советского Союза. Наша коллега встретилась в Санкт-Петербурге с женщиной, которая помнит те страшные времена, поскольку сама ребенком пережила блокаду.
"Мы противостояли Советскому Союзу, и мы сможем противостоять "Талибану", - заявил Ахмад Масуд, сын легендарного лидера антисоветского сопротивления Ахмада Шаха Масуда. Он отверг требование талибов сдать Панджшер.
"Никто в этой войне не понес больших жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи по поводу 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.