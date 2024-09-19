В РФ отменили 4000 решений о реабилитации жертв репрессий

По данным "Коммерсанта", в ходе проверки, проводимой с 2022 года, Генпрокуратура изучила более 14 тысяч решений о реабилитации жертв политических репрессий и добилась отмены 4000 из них.

Генеральная прокуратура РФ со второй половины 2022 года добилась отмены более 4000 решений о реабилитации жертв политических репрессий, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова. Всего за последние два года ведомство проверило решения в отношении более 14 тысяч человек, сообщила газета в четверг, 19 сентября.

По этим данным, проверка проводилась в отношении решений, принятых в 1990-2000-х годах, и касались "изменников Родины и пособников фашистской Германии" в период Второй мировой войны. Решения об отмене реабилитации принимаются исключительно "после тщательного изучения архивных уголовных дел", подчеркнули в Генпрокуратуре.

Среди прочих в ходе проверки были выявлены факты реабилитации граждан, добровольно вступивших в вермахт и войска СС, служивших в карательных батальонах и полицейских отрядах или содействовавших нацистам в созданных ими органах местного самоуправления, отмечается далее. Представитель Генпрокуратуры сообщил об обнаружении среди реабилитированных "военнослужащих вермахта, "бандеровцев", "власовцев" и других советских граждан, которые в период оккупации содействовали немецким нацистским властям".

Генпрокуратура подготовила приказ о пересмотре решений о реабилитации

Несколько дней назад сообщалось о приказе Генпрокуратуры РФ, запрещающем "реабилитацию и оправдание лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности". Документ подготовлен в соответствии с изменениями, которые были внесены правительством России 20 июня в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Из Концепции исключены ряд формулировок, в том числе упоминания о массовых репрессиях в советское время, преследованиях по религиозному и "классово чуждому» признаку, насильственной коллективизации и искусственно созданном голоде, а также о миллионах узников ГУЛага и депортированных народах.

Правозащитники раскритиковали планы Генпрокуратуры, подчеркнув, что закон о реабилитации жертв политического террора, принятый в 1991 году, содержал запрет на реабилитацию осужденных за преступления, указанные в приказе ведомства.