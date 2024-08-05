В Карелии с кладбища репрессированных пропали памятные знаки

Неизвестные убрали знаки в память репрессированным полякам и украинцам с кладбища под Петрозаводском.

С мемориального кладбища "Красный бор" под Петрозаводском, на котором захоронены жертвы сталинских репрессий, пропали несколько памятных знаков. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил проект From Karelia with freedom со ссылкой на местных активистов.

По словам очевидцев, на которых ссылается издание, с кладбища пропал крест в память расстрелянным полякам, находившийся на одном из деревьев. Кроме того, неизвестные выкопали столбцы, установленные в память репрессированным украинцам.

Активисты отмечают, что следы вандализма свежие, что может указывать на связь произошедшего с годовщиной Международного дня памяти жертв Большого террора в СССР. Памятная дата, которую официально не отмечают в РФ, приходится на 5 августа.

Нашедший "Красный бор" историк сам попал в РФ под репрессии

"Красный бор" - одно из как минимум двух мест массового захоронения расстрелянных в Карелии людей во времена Большого террора в СССР. О нем общественности стало известно лишь в 1997 году, когда жители расположенного неподалеку села Деревянное нашли останки людей в земле.

В связи с этим карельский историк-краевед Юрий Дмитриев провел обследование местности и обнаружил около 40 могильников. Местная прокуратура подтвердила факт проведения НКВД массовых расстрелов в этих местах в 1937 и 1938 году. По данным Дмитриева, в Красном Бору были расстреляны как минимум 1193 человека.

В 2016 году Дмитриев попал под уголовное преследование - историк якобы изготавливал порнографические снимки приемной дочери, утверждало следствие. Дмитриева оправдал суд, но в 2018 году против него возбудили новое дело - по обвинению в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия.

В 2021 году 65-летнего Дмитриева приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Сам он вины не признал, а сторонники историка связывают его преследование с правозащитной деятельностью. Международное правозащитное общество "Мемориал" признало Дмитриева политзаключенным, его освобождения требовал Евросоюз, а также ученые и деятели искусства из разных стран.

В дальнейшем историка не раз отправляли в ШИЗО, что стало распространенным методом давления на политических заключенных в российских тюрьмах.

В России пытаются стереть память о сталинских репрессиях

Исчезновение памятных знаков в "Красном бору" - далеко не первый случай подобного обращения с мемориалами жертвам Большого террора. В последние годы вандалы в РФ все чаще уничтожают таблички с именами репрессированных, установленные на домах в различных городах в рамках проекта "Последний адрес" - по данным активистов, это происходит с одобрения властей.

Попытки стереть память о репрессированных в СССР усилились на фоне начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - с мемориальных объектов стали пропадать памятные знаки, установленные в честь украинцев, поляков, литовцев и представителей прочих народов.

При этом в феврале 2024 года издание "Проект" подсчитало масштабы репрессий уже в современной "путинской" России. Если брать количество уголовных и административных дел, поступивших в суды в РФ в 2018-2023 годах - то есть в течение лишь одного четвертого президентского срока Владимира Путина, - оно превзошло масштабы репрессий всех генсеков в СССР, кроме Иосифа Сталина.