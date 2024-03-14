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Присвоенное Россией золото Румынии. Как ЕС хочет его вернуть

Ксения Польская
14 марта 2024 г.

Румыния больше века добивалась от СССР, а затем РФ, возврата 90 тонн своего золота. Этой проблемой готов заняться ЕС - когда позволит ситуация. Евродепутаты предлагают уже сейчас конфисковать замороженные активы РФ.

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Слитки золота
Слитки золотаФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Россия уже более ста лет должна Румынии свыше 90 тонн золота. Все это время Бухарест добивался его возвращения, но безуспешно. В четверг, 14 марта, в Страсбурге Европарламент принял резолюцию, которая делает возвращение "румынского национального достояния" задачей всего Европейского Союза.

"Национальное достояние Румынии" - это 91,5 тонны чистого золота из запасов Нацбанка Румынии, коллекции королевских драгоценностей и редких монет вместе с культурными и историческими ценностями - госархивами, драгоценными историческими рукописями, картинами, редкими книгами и коллекциями из государственных и частных учреждений, охватывающими более пяти веков. Как все это попало в Россию? Это история, аналогов которой нет в мире. Во время Первой мировой войны Румыния передала достояние на хранение царской России - как своему единственному союзнику с общей тогда границей.

Теперь Европарламент призвал Россию вернуть достояние Румынии, назвав это "беспрецедентным международным случаем незаконного присвоения золотого запаса и объектов культурного наследия". РФ является правопреемницей СССР, который продолжал правосубъектность царской России, и поэтому обязана вернуть эти активы, принадлежащие Румынии, констатируют европарламентарии.

История присвоения Россией "достояния Румынии"

Что же произошло? В августе 1916 года Румыния вступила в войну, присоединившись к странам Антанты - Франции, Великобритании и России. После первых побед положение Румынии становилось все тяжелее, поскольку она вела войну на два фронта: с Германией и Австро-Венгрией на северо-западе и с Германией, Болгарией и Османской империей на юге, вдоль Дуная. К концу 1916 года румынская армия отступила в Молдавию, часть которой тогда относилась к Румынии, - на тот момент уже две трети территории страны, включая Бухарест, были оккупированы, а все центральные учреждения переместились в Яссы на восток Румынии. Риск полной оккупации заставил правительство отправить сокровища Национального банка в Москву. Помимо общей границы, страны были объединены тесными родственными связями своих монархов: королева Румынии Мария приходилась двоюродной сестрой императору Николаю II.

Британские солдаты во время Первой мировой войны
Британские солдаты во время Первой мировой войныФото: The Print Collector/Heritage Images/picture alliance

Эвакуация происходила в два этапа: в декабре 1916 года и в августе 1917 года более 40 железнодорожных вагонов перевезли румынские богатства в Москву до мирных времен. Об этой процедуре в преддверии голосования в Европарламенте подробно рассказал Национальный банк Румынии. Тогда представители румынского и российского правительств подписали протоколы, где четко указывалось, что золото принадлежит Нацбанку Румынии, отправляется в Москву на хранение и его сохранность гарантирует правительство Российской империи. После прибытия груза в Москву представители Нацбанка Румынии и Госбанка России составили полную опись, которая была подписана и заверена печатями обеих сторон.

Вскоре к власти пришли большевики. Они арестовали посла Румынии и конфисковали сокровища ее Нацбанка и культурно-исторические ценности. При советской власти некоторые из этих ценностей были возвращены Румынии - в 1935 и 1956 годах, но существенная их часть и полный золотой запас остаются в России, несмотря на подписанные при передаче протоколы.

4 июля 2003 года стороны учредили совместную румыно-российскую комиссию по изучению вопросов, связанных с историей двусторонних отношений, в том числе вопроса о румынском достоянии. За 15 лет комиссия собиралась всего пять раз, последнее заседание состоялось в 2019 году. В протоколах, заключенных по итогам этих встреч, Москва признала иск Румынии к РФ и согласилась, что представленные Бухарестом документы подлинные и имеют статус международного договора о передаче Румынией своих сокровищ на хранение в Россию.

Брюссель готов помочь, когда возобновится диалог с Москвой

Европейский Союз готов поддержать усилия румынских властей, чтобы добиться полной реституции национального достояния, заявила в Европарламенте еврокомиссар Элиза Феррейра от имени верховного представителя ЕС по внешней политике. При этом с учетом политического контекста она предупредила, что это будет долгосрочный проект. "Сейчас между Евросоюзом и Россией нет достаточного уровня доверия, который позволил бы предположить, что мы сможем получить от России какой-либо значимый результат", - отметила Феррейра.

Голосование в Европарламенте
Голосование в ЕвропарламентеФото: Philippe Stirnweiss/EP/European Union 2024

И хотя политические диалоги и механизмы сотрудничества с Россией приостановлены как следствие ее агрессивной войны против Украины, Брюссель не против заняться вопросом реституции румынских сокровищ в будущем, когда позволит ситуация, заверила депутатов еврокомиссар. Таким образом в своей резолюции Европарламент призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС включить вопрос о возвращении достояния Румынии в повестку дня России и Евросоюза "как только региональный контекст позволит возобновить политический диалог между сторонами".

Конфискация активов РФ как реституция?

Румынский евродепутат Кристиан Терхес во время дебатов подчеркнул, что помимо скорейшего и безусловного возврата всех румынских богатств, Москва обязана компенсировать Бухаресту и текущие проценты от этих активов за все время, пока Румыния не могла ими воспользоваться. 

"СССР, а затем Россия, пользовались и продолжают пользоваться доходами от этих ценностей, будь они материальные или духовные, - отметила другая представительница Румынии Рована Плумб. - Интересно, кого-нибудь еще удивляет такая жестокость Москвы? Что может быть лучшим доказательством того факта, что независимо от политических режимов в России, их поведение не меняется?"

Несколько депутатов заявили, что лучший способ реституции - это конфискация российских суверенных активов, замороженных на территории ЕС. "Мы должны быть тверды перед лицом отсутствия у России каких-либо принципов. Мы должны использовать замороженные активы путинского режима без промедления. Это был бы оправданный ответ в данном контексте, - указал румынский европарламентарий Дачиан Чолош. - Румыния уже заплатила цену за российскую диктатуру и империализм. И это должно стать уроком для сегодняшней Европы".

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