Присвоенное Россией золото Румынии. Как ЕС хочет его вернуть

Румыния больше века добивалась от СССР, а затем РФ, возврата 90 тонн своего золота. Этой проблемой готов заняться ЕС - когда позволит ситуация. Евродепутаты предлагают уже сейчас конфисковать замороженные активы РФ.

Россия уже более ста лет должна Румынии свыше 90 тонн золота. Все это время Бухарест добивался его возвращения, но безуспешно. В четверг, 14 марта, в Страсбурге Европарламент принял резолюцию, которая делает возвращение "румынского национального достояния" задачей всего Европейского Союза.

"Национальное достояние Румынии" - это 91,5 тонны чистого золота из запасов Нацбанка Румынии, коллекции королевских драгоценностей и редких монет вместе с культурными и историческими ценностями - госархивами, драгоценными историческими рукописями, картинами, редкими книгами и коллекциями из государственных и частных учреждений, охватывающими более пяти веков. Как все это попало в Россию? Это история, аналогов которой нет в мире. Во время Первой мировой войны Румыния передала достояние на хранение царской России - как своему единственному союзнику с общей тогда границей.

Теперь Европарламент призвал Россию вернуть достояние Румынии, назвав это "беспрецедентным международным случаем незаконного присвоения золотого запаса и объектов культурного наследия". РФ является правопреемницей СССР, который продолжал правосубъектность царской России, и поэтому обязана вернуть эти активы, принадлежащие Румынии, констатируют европарламентарии.

История присвоения Россией "достояния Румынии"

Что же произошло? В августе 1916 года Румыния вступила в войну, присоединившись к странам Антанты - Франции, Великобритании и России. После первых побед положение Румынии становилось все тяжелее, поскольку она вела войну на два фронта: с Германией и Австро-Венгрией на северо-западе и с Германией, Болгарией и Османской империей на юге, вдоль Дуная. К концу 1916 года румынская армия отступила в Молдавию, часть которой тогда относилась к Румынии, - на тот момент уже две трети территории страны, включая Бухарест, были оккупированы, а все центральные учреждения переместились в Яссы на восток Румынии. Риск полной оккупации заставил правительство отправить сокровища Национального банка в Москву. Помимо общей границы, страны были объединены тесными родственными связями своих монархов: королева Румынии Мария приходилась двоюродной сестрой императору Николаю II.

Британские солдаты во время Первой мировой войны Фото: The Print Collector/Heritage Images/picture alliance

Эвакуация происходила в два этапа: в декабре 1916 года и в августе 1917 года более 40 железнодорожных вагонов перевезли румынские богатства в Москву до мирных времен. Об этой процедуре в преддверии голосования в Европарламенте подробно рассказал Национальный банк Румынии. Тогда представители румынского и российского правительств подписали протоколы, где четко указывалось, что золото принадлежит Нацбанку Румынии, отправляется в Москву на хранение и его сохранность гарантирует правительство Российской империи. После прибытия груза в Москву представители Нацбанка Румынии и Госбанка России составили полную опись, которая была подписана и заверена печатями обеих сторон.

Вскоре к власти пришли большевики. Они арестовали посла Румынии и конфисковали сокровища ее Нацбанка и культурно-исторические ценности. При советской власти некоторые из этих ценностей были возвращены Румынии - в 1935 и 1956 годах, но существенная их часть и полный золотой запас остаются в России, несмотря на подписанные при передаче протоколы.

4 июля 2003 года стороны учредили совместную румыно-российскую комиссию по изучению вопросов, связанных с историей двусторонних отношений, в том числе вопроса о румынском достоянии. За 15 лет комиссия собиралась всего пять раз, последнее заседание состоялось в 2019 году. В протоколах, заключенных по итогам этих встреч, Москва признала иск Румынии к РФ и согласилась, что представленные Бухарестом документы подлинные и имеют статус международного договора о передаче Румынией своих сокровищ на хранение в Россию.

Брюссель готов помочь, когда возобновится диалог с Москвой

Европейский Союз готов поддержать усилия румынских властей, чтобы добиться полной реституции национального достояния, заявила в Европарламенте еврокомиссар Элиза Феррейра от имени верховного представителя ЕС по внешней политике. При этом с учетом политического контекста она предупредила, что это будет долгосрочный проект. "Сейчас между Евросоюзом и Россией нет достаточного уровня доверия, который позволил бы предположить, что мы сможем получить от России какой-либо значимый результат", - отметила Феррейра.

Голосование в Европарламенте Фото: Philippe Stirnweiss/EP/European Union 2024

И хотя политические диалоги и механизмы сотрудничества с Россией приостановлены как следствие ее агрессивной войны против Украины, Брюссель не против заняться вопросом реституции румынских сокровищ в будущем, когда позволит ситуация, заверила депутатов еврокомиссар. Таким образом в своей резолюции Европарламент призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС включить вопрос о возвращении достояния Румынии в повестку дня России и Евросоюза "как только региональный контекст позволит возобновить политический диалог между сторонами".

Конфискация активов РФ как реституция?

Румынский евродепутат Кристиан Терхес во время дебатов подчеркнул, что помимо скорейшего и безусловного возврата всех румынских богатств, Москва обязана компенсировать Бухаресту и текущие проценты от этих активов за все время, пока Румыния не могла ими воспользоваться.

"СССР, а затем Россия, пользовались и продолжают пользоваться доходами от этих ценностей, будь они материальные или духовные, - отметила другая представительница Румынии Рована Плумб. - Интересно, кого-нибудь еще удивляет такая жестокость Москвы? Что может быть лучшим доказательством того факта, что независимо от политических режимов в России, их поведение не меняется?"

Несколько депутатов заявили, что лучший способ реституции - это конфискация российских суверенных активов, замороженных на территории ЕС. "Мы должны быть тверды перед лицом отсутствия у России каких-либо принципов. Мы должны использовать замороженные активы путинского режима без промедления. Это был бы оправданный ответ в данном контексте, - указал румынский европарламентарий Дачиан Чолош. - Румыния уже заплатила цену за российскую диктатуру и империализм. И это должно стать уроком для сегодняшней Европы".

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