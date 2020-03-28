 Солидарность и юмор в эпоху коронавируса (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.04.2020

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Культура и стиль жизни

Солидарность и юмор в эпоху коронавируса (фотогалерея)

Люди во всем мире в эти дни пытаются не предаваться печали, помогать друг другу и верить в счастливый исход. Как смех и солидарность помогают выжить в эпоху коронавируса?

  • Нидерланды

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Охота на медведей

    Чем занять детей, когда школы и детские сады закрыты неделями? Тысячи бельгийцев и голландцев решили немного развлечь малышей и выставили в окна плюшевых мишек в качестве "мишеней" для прогулочной "охоты". Многие медведи в окнах зарегистрированы на интерактивных картах. Так родители могут спланировать свою прогулку по "медвежьему маршруту". Мол, мы не бесцельно шатаемся по городу, а ищем мишек!

  • Шри-Ланка

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Помощь уязвимым

    Наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых людей. Чтобы уберечь их от инфицирования SARS-CoV-2, супермаркеты во многих странах ввели временные интервалы, когда только пожилые люди могут делать покупки.

  • Турция

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Музыка против вируса

    Турция выбрала другой путь: людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, запрещено покидать пределы своего дома. Для их же собственной безопасности! 25-летний житель Мерсина скрашивает вынужденное одиночество стариков игрой на гитаре. В других странах люди поют под окнами домов престарелых.

  • Беслан

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    "Италия, мы с тобой!"

    Солидарность существует! В российском Беслане жители города зажгли свечи, сопереживая вместе с итальянцами, потерявшими родных и близких. В Парагвае, Польше и Боснии в ночной подсветке общественных зданий использованы цвета итальянского флага. В Китае моральную поддержку итальянцам демонстрирует раскрашенный в зеленый, белый и красный цвета автобус.

  • Швейцария

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Надежда на небосклоне

    Швейцария также солидарна с Италией. Маттерхорн, знаменитая гора и символ Швейцарии (расположена на границе с Италией), шлет в эти дни световой сигнал со свой вершины. А время от времени на пике появляется проекция #stayathome - как призыв серьезно относиться к пандемии и оставаться дома.

  • Литва

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Веселый карантин

    Литовский фотограф Адас Василяускас остался без работы из-за пандемии. Но он не стал унывать, а отправил дрон с камерой к окнам друзей и соседей (конечно, с их позволения). Оказалось, что они тоже не хотят придаваться унынию. Во время вынужденного затворничества, как выяснилось, можно загорать на крыше, тренироваться на балконе, устраивать маскарад и мечтать о следующем отпуске!

  • Бангладеш

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Животные тоже страдают

    Локдаун в Бангладеш. Бездомные животные остались без пропитания, потому что люди перестали покидать дома и их подкармливать. Поэтому уличных собак в Дакке теперь кормят добровольцы. Кстати, в Германии природоохранные организации предупредили о том, что голодная смерть угрожает местным городским голубям.

  • Пакистан

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Признание медикам

    Во многих странах медицинский персонал уже несколько недель работает на абсолютном пределе сил и возможностей. В Европе люди по вечерам открывают окна, выходят на балконы и аплодируют героям в белых халатах. Пакистанцы машут белыми флагами в знак уважения к медикам.

  • Сирия

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Посильная помощь

    Волонтеры во всем мире сели за швейные машинки, чтобы шить простые защитные маски. Они не гарантируют защиту от заражения, но могут снизить темпы распространения вируса. Маски, которые шьют эти женщины в Сирии, предназначены для бедных в Алеппо.

  • Сенегал

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Арт-профилактика

    Каждый помогает так, как может. Мастера граффити из группы RBS Crew в Сенегале своими просветительскими рисунками на стенах домов в Дакаре наглядно показывают населению, как надо вести себя, чтобы замедлить распространение коронавируса. Чихать следует в локтевой сгиб! Это - одно из важных правил.

  • США

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    С улыбкой против вируса

    Кризис легче пережить в хорошем настроении. Так решил один 29-летний житель Вашингтона и отправился гулять по американской столице в костюме тираннозавра Рекса - чтобы развеселить людей и отвлечь их от мыслей о пандемии.

  • Германия

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Спорные стилизации

    В Германии путь к улыбке ведет через желудок! Конфеты в виде вирусов, пироги в форме рулонов туалетной бумаги, съедобные пасхальные зайцы в защитных масках... Но это была бы не Германия, если бы не было жалоб! Недовольные считают, что такие кулинарные изыски безвкусны и бестактны.

  • США

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Рулон в подарок

    Туалетная бумага пользуется сейчас особенно большим спросом не только в Германии. Один ресторан в штате Миннесота, США, добавляет рулон к каждому заказу на сумму больше 25 долларов. "Клиенты смеются, когда получают свой заказ. И сейчас этот смех - самое лучшее", - сказал владелец ресторана местному телеканалу. Интеллигентная маркетинговая стратегия!

  • Бразилия

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Сатира в знак протеста

    Искусство реагирует на кризис и едкой сатирой. Бразильский художник Айра Окрешпу - не единственный, кто критикует президента Болсонару за его скептическое отношение к карантинным мерам. Поэтому художник изобразил его с красным носом клоуна: мол, это - единственная маска, которую президент носит ради защиты от коронавируса.

    Автор: Ута Штайнвер, Элла Володина


  • Нидерланды

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Охота на медведей

    Чем занять детей, когда школы и детские сады закрыты неделями? Тысячи бельгийцев и голландцев решили немного развлечь малышей и выставили в окна плюшевых мишек в качестве "мишеней" для прогулочной "охоты". Многие медведи в окнах зарегистрированы на интерактивных картах. Так родители могут спланировать свою прогулку по "медвежьему маршруту". Мол, мы не бесцельно шатаемся по городу, а ищем мишек!

  • Шри-Ланка

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Помощь уязвимым

    Наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых людей. Чтобы уберечь их от инфицирования SARS-CoV-2, супермаркеты во многих странах ввели временные интервалы, когда только пожилые люди могут делать покупки.

  • Турция

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Музыка против вируса

    Турция выбрала другой путь: людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, запрещено покидать пределы своего дома. Для их же собственной безопасности! 25-летний житель Мерсина скрашивает вынужденное одиночество стариков игрой на гитаре. В других странах люди поют под окнами домов престарелых.

  • Беслан

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    "Италия, мы с тобой!"

    Солидарность существует! В российском Беслане жители города зажгли свечи, сопереживая вместе с итальянцами, потерявшими родных и близких. В Парагвае, Польше и Боснии в ночной подсветке общественных зданий использованы цвета итальянского флага. В Китае моральную поддержку итальянцам демонстрирует раскрашенный в зеленый, белый и красный цвета автобус.

  • Швейцария

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Надежда на небосклоне

    Швейцария также солидарна с Италией. Маттерхорн, знаменитая гора и символ Швейцарии (расположена на границе с Италией), шлет в эти дни световой сигнал со свой вершины. А время от времени на пике появляется проекция #stayathome - как призыв серьезно относиться к пандемии и оставаться дома.

  • Литва

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Веселый карантин

    Литовский фотограф Адас Василяускас остался без работы из-за пандемии. Но он не стал унывать, а отправил дрон с камерой к окнам друзей и соседей (конечно, с их позволения). Оказалось, что они тоже не хотят придаваться унынию. Во время вынужденного затворничества, как выяснилось, можно загорать на крыше, тренироваться на балконе, устраивать маскарад и мечтать о следующем отпуске!

  • Бангладеш

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Животные тоже страдают

    Локдаун в Бангладеш. Бездомные животные остались без пропитания, потому что люди перестали покидать дома и их подкармливать. Поэтому уличных собак в Дакке теперь кормят добровольцы. Кстати, в Германии природоохранные организации предупредили о том, что голодная смерть угрожает местным городским голубям.

  • Пакистан

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Признание медикам

    Во многих странах медицинский персонал уже несколько недель работает на абсолютном пределе сил и возможностей. В Европе люди по вечерам открывают окна, выходят на балконы и аплодируют героям в белых халатах. Пакистанцы машут белыми флагами в знак уважения к медикам.

  • Сирия

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Посильная помощь

    Волонтеры во всем мире сели за швейные машинки, чтобы шить простые защитные маски. Они не гарантируют защиту от заражения, но могут снизить темпы распространения вируса. Маски, которые шьют эти женщины в Сирии, предназначены для бедных в Алеппо.

  • Сенегал

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Арт-профилактика

    Каждый помогает так, как может. Мастера граффити из группы RBS Crew в Сенегале своими просветительскими рисунками на стенах домов в Дакаре наглядно показывают населению, как надо вести себя, чтобы замедлить распространение коронавируса. Чихать следует в локтевой сгиб! Это - одно из важных правил.

  • США

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    С улыбкой против вируса

    Кризис легче пережить в хорошем настроении. Так решил один 29-летний житель Вашингтона и отправился гулять по американской столице в костюме тираннозавра Рекса - чтобы развеселить людей и отвлечь их от мыслей о пандемии.

  • Германия

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Спорные стилизации

    В Германии путь к улыбке ведет через желудок! Конфеты в виде вирусов, пироги в форме рулонов туалетной бумаги, съедобные пасхальные зайцы в защитных масках... Но это была бы не Германия, если бы не было жалоб! Недовольные считают, что такие кулинарные изыски безвкусны и бестактны.

  • США

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Рулон в подарок

    Туалетная бумага пользуется сейчас особенно большим спросом не только в Германии. Один ресторан в штате Миннесота, США, добавляет рулон к каждому заказу на сумму больше 25 долларов. "Клиенты смеются, когда получают свой заказ. И сейчас этот смех - самое лучшее", - сказал владелец ресторана местному телеканалу. Интеллигентная маркетинговая стратегия!

  • Бразилия

    Смех и солидарность в эпоху коронавируса

    Сатира в знак протеста

    Искусство реагирует на кризис и едкой сатирой. Бразильский художник Айра Окрешпу - не единственный, кто критикует президента Болсонару за его скептическое отношение к карантинным мерам. Поэтому художник изобразил его с красным носом клоуна: мол, это - единственная маска, которую президент носит ради защиты от коронавируса.

    Автор: Ута Штайнвер, Элла Володина


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