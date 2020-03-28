Солидарность и юмор в эпоху коронавируса (фотогалерея)

Люди во всем мире в эти дни пытаются не предаваться печали, помогать друг другу и верить в счастливый исход. Как смех и солидарность помогают выжить в эпоху коронавируса?
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