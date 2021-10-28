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"Вагнеровцы" причастны к нарушениям прав человека, сексуальным преступлениям и преследованию мирных жителей ЦАР, заявили эксперты ООН. По их словам, пострадавшие от бойцов ЧВК боятся идти в суд.
США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году, но с приходом к власти Джо Байдена резко изменили курс и подали заявку на членство в Совете.
Все стороны ливийского конфликта, включая наемников из РФ, возможно, совершили военные преступления, говорят эксперты ООН по правам человека.
Поведение белорусских властей позволяет предположить, что ограничения прав человека и свобод в стране нацелены на подавление критики, заявила комиссар ООН Мишель Бачелет.
Есть достоверные сведения о расправах талибов над бывшими афганскими силовиками. Боевики устраивают облавы в поиске противников и вытесняют женщин из общественной жизни, заявила комиссар ООН по правам человека Бачелет.
Правительство талибов должно услышать голоса демонстрантов, подчеркнул Совет ООН по правам человека. По данным ООН, в Афганистане за последние недели погибли не менее четырех демонстрантов, десятки других ранены.
Любые нарушения прав женщин в Афганистане станут для мирового сообщества "красной чертой", предупредила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Правозащитный центр "Весна" награжден поощрительной премией имени Марион Дёнхофф. Основной лауреат премии - немецкий юрист Герхарт Баум.
Обыски в правозащитных организациях и задержания правозащитников свидетельствуют о пренебрежении белорусскими властями их обязательствами в сфере прав человека, заявила Мишель Бачелет.
Международные правозащитные организации обратились с открытым письмом к ООН, в котором призывают настаивать на освобождении политзаключенных в РФ, в том числе Андрея Пивоварова, Алексея Навального и Михаила Иосилевича.
Мишель Бачелет раскритиковала решение Минска ограничить в Беларуси работу высокопоставленных экспертов ООН по правам человека, а также сокращение демократических свобод в РФ в преддверии выборов в Госдуму.
Эксперты ООН по правам человека назвали "чудовищным преступлением" гибель 215 воспитанников интерната для детей коренного населения в Канаде, останки которых были обнаружены в Камлупсе.
ЕС сознательно мирится с нарушением прав мигрантов, пытающихся попасть в Европу по "средиземноморскому маршруту". Отсутствие защиты беженцев - не трагическая случайность, уверены в ООН.
Дарья Навальная получит Премию мужества Женевского форума, которой был удостоен Алексей Навальный.
В ООН запущен механизм сбора доказательств о нарушении прав человека в Беларуси. СПЧ ООН принял резолюцию с осуждением насилия против белорусских демонстрантов.
Пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовала Анкаре провести консультации с гражданским обществом на фоне решения Турции выйти из конвенции, защищающей права женщин.
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