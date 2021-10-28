Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Совет ООН по правам человека

ARCHIV - Russian soldiers are seen at sunset before finishing the Russian troops' withdrawal at a checkpoint near the city of Gori, Georgia, 22 August 2008. Russian combat forces began a slow withdrawal from Georgia on 22 August but were still operating road checkpoints deep in the country despite a pledge to leave by the end of the day. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE (zu dpa 003 vom 06.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ООН: Инструкторы ЧВК Вагнера из России запугивают жителей ЦАР 28.10.2021

"Вагнеровцы" причастны к нарушениям прав человека, сексуальным преступлениям и преследованию мирных жителей ЦАР, заявили эксперты ООН. По их словам, пострадавшие от бойцов ЧВК боятся идти в суд.
Das Namensschild der USA (französisch «Etats-Unis») hängt am leeren Platz des US-Delegierten während der 38. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen («United Nations Human Rights Council») im europäischen Hauptquartier der UN in der Schweiz. (zu dpa «USA kehren als Beobachter in den UN-Menschenrechtsrat zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

США вернулись в Совет ООН по правам человека 15.10.2021

США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году, но с приходом к власти Джо Байдена резко изменили курс и подали заявку на членство в Совете.
17.04.2020, Libyen, Tripolis: Schwarzer rauch steigt von der Salah Al-Din-Frontlinie über der Stadt auf. Bei Kämpfen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind vier Menschen getötet und mindestens 18 verletzt worden. Foto: Amru Salahuddien/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ООН подозревает наемников из РФ в военных преступлениях в Ливии 04.10.2021

Все стороны ливийского конфликта, включая наемников из РФ, возможно, совершили военные преступления, говорят эксперты ООН по правам человека.
Belarusian police block a street during an opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Sunday, Oct. 25, 2020. The demonstrations were triggered by official results giving President Alexander Lukashenko 80% of the vote in an Aug. 9 election that the opposition insists was rigged. Lukashenko, who has ruled Belarus with an iron fist since 1994, has accused the United States and its allies of fomenting unrest in the ex-Soviet country. (AP Photo)

В ООН фиксируют ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси 25.09.2021

Поведение белорусских властей позволяет предположить, что ограничения прав человека и свобод в стране нацелены на подавление критики, заявила комиссар ООН Мишель Бачелет.
U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet speaks during a special session of the Human Rights Council on the situation in Afghanistan, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, August 24, 2021. REUTERS/Denis Balibouse

ООН обвинила "Талибан" в убийствах и похищениях людей 13.09.2021

Есть достоверные сведения о расправах талибов над бывшими афганскими силовиками. Боевики устраивают облавы в поиске противников и вытесняют женщин из общественной жизни, заявила комиссар ООН по правам человека Бачелет.

Afghanistan Demo für Frauenrechte in Herat. via Nazenin Wali Rechte: Razia Barakzai

ООН осудила насилие против демонстрантов в Афганистане 10.09.2021

Правительство талибов должно услышать голоса демонстрантов, подчеркнул Совет ООН по правам человека. По данным ООН, в Афганистане за последние недели погибли не менее четырех демонстрантов, десятки других ранены.
U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet speaks during a special session of the Human Rights Council on the situation in Afghanistan, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, August 24, 2021. REUTERS/Denis Balibouse

На спецсессии Совета ООН обсудили ситуацию с правами женщин в Афганистане 24.08.2021

Любые нарушения прав женщин в Афганистане станут для мирового сообщества "красной чертой", предупредила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Ales Bialiatski is a human rights activist in Belarus, leading an almost 30-year campaign for democracy and freedom. In 1996, he founded the Minsk-based Human Rights Centre “Viasna” to provide support for political prisoners. It has since become the country’s leading non-governmental organisation contributing to the development of the civil society in Belarus through documenting human rights abuses and monitoring elections.

Белорусские правозащитники удостоены немецкой премии 26.07.2021

Правозащитный центр "Весна" награжден поощрительной премией имени Марион Дёнхофф. Основной лауреат премии - немецкий юрист Герхарт Баум.
ARCHIV - 09.12.2020, Schweiz, Genf: Michelle Bachelet, UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, spricht einen Tag vor dem «Tag der Menschenrechte» bei einer Pressekonferenz. Polizei und Ämter, Verordnungen und Einstellungen benachteiligen Menschen afrikanischer Herkunft systematisch, heißt es in einem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros.(zu dpa UN: Schwarze sind vielerorts Opfer von strukturellem Rassismus) Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Верховный комиссар ООН осудила новые репрессии в Беларуси 16.07.2021

Обыски в правозащитных организациях и задержания правозащитников свидетельствуют о пренебрежении белорусскими властями их обязательствами в сфере прав человека, заявила Мишель Бачелет.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/04.06.2021 *** Andrej Piwowarow, Oppositionspolitiker und ehemaliger Leiter der kremlkritischen Organisation «Offenes Russland», zeigt während einer Gerichtsverhandlung hinter einer Glaswand das «Peace»-Zeichen. Wenige Tage nach seiner Festnahme an Bord eines Flugzeugs hat ein russisches Gericht zwei Monate Untersuchungshaft für Piwowarow angeordnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Международные правозащитники просят ООН добиваться освобождения Пивоварова 08.07.2021

Международные правозащитные организации обратились с открытым письмом к ООН, в котором призывают настаивать на освобождении политзаключенных в РФ, в том числе Андрея Пивоварова, Алексея Навального и Михаила Иосилевича.
UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet looks on prior to a press conference on December 9, 2020 in Geneva. - The UN human rights chief warned that the coronavirus crisis had zeroed in on the fissures and fragilities in our societies, including a failure to respect basic rights. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Комиссар ООН констатировала ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси и РФ 21.06.2021

Мишель Бачелет раскритиковала решение Минска ограничить в Беларуси работу высокопоставленных экспертов ООН по правам человека, а также сокращение демократических свобод в РФ в преддверии выборов в Госдуму.

Pairs of children's shoes and toys are seen at memorial in front of the former Kamloops Indian Residential School after the remains of 215 children, some as young as three years old, were found at the site last week, in Kamloops, British Columbia, Canada May 31, 2021. REUTERS/Dennis Owen

В ООН требуют расследования после обнаружения захороненных останков детей в Канаде 05.06.2021

Эксперты ООН по правам человека назвали "чудовищным преступлением" гибель 215 воспитанников интерната для детей коренного населения в Канаде, останки которых были обнаружены в Камлупсе.
Eine Gruppe mutmaßlicher Migranten wird auf einem Boot des britischen Grenzschutzes nach Kent gebracht. Tausende Migranten haben bisher in diesem Jahr mit kleinen Schlauchbooten den Ärmelkanal aus Frankreich überquert, um Asyl in Großbritannien zu beantragen. +++ dpa-Bildfunk +++

ООН резко раскритиковала политику ЕС в отношении мигрантов 26.05.2021

ЕС сознательно мирится с нарушением прав мигрантов, пытающихся попасть в Европу по "средиземноморскому маршруту". Отсутствие защиты беженцев - не трагическая случайность, уверены в ООН.
FILE - In this file photo taken on Sunday, Sept. 8, 2019, Russian opposition leader Alexei Navalny, with his wife Yulia, right, daughter Daria, and son Zakhar pose for media after voting during a city council election in Moscow, Russia. (AP Photo/Andrew Lubimov, File)

Дочь Навального выступит на Женевском форуме по правам человека 27.04.2021

Дарья Навальная получит Премию мужества Женевского форума, которой был удостоен Алексей Навальный.
01.11.2020 *** Law enforcement officers detain a man during a march of opposition supporters from central Minsk to a site of Stalin-era executions just outside the capital on November 1, 2020. - Police in Belarus on November 1 dispersed protesters who had been marching from central Minsk to a Stalin-era execution site in the latest of weeks of demonstrations against strongman Alexander Lukashenko's disputed re-election. The march was dedicated to both commemorating victims of Stalin-era repression and keeping pressure on the Lukashenko regime. (Photo by STRINGER / AFP)

Совет ООН по правам человека осудил насилие в Беларуси 24.03.2021

В ООН запущен механизм сбора доказательств о нарушении прав человека в Беларуси. СПЧ ООН принял резолюцию с осуждением насилия против белорусских демонстрантов.
Protesters gather during a rally in Istanbul, Saturday, March 20, 2021. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan's overnight decree annulling Turkey's ratification of the Istanbul Convention is a blow to women's rights advocates, who say the agreement is crucial to combating domestic violence. Turkey was the first country to sign 10 years ago and that bears the name of its largest city. (AP Photo/Emrah Gurel)

В Управлении ООН призвали Турцию отказаться от решения выйти из Стамбульской конвенции 23.03.2021

Пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовала Анкаре провести консультации с гражданским обществом на фоне решения Турции выйти из конвенции, защищающей права женщин.

Показать еще