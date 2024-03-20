ООН: Россия разрушает свободы на оккупированных территориях

Россия создала на оккупированных территориях Украины "удушающую атмосферу страха", используемую для контроля над жителями, подавления инакомыслия и дальнейшего развертывания репрессий. К такому выводу приходят эксперты Специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека в тематическом отчете, обнародованном в среду, 20 марта.

Миссия, работающая в Украине последние 10 лет, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года провела более 2300 интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, а также с правозащитниками, адвокатами, медицинскими работниками, журналистами и представителями украинского правительства. Ее представители посещали судебные заседания и места несвободы на подконтрольной Киеву территории - в то же время РФ отказала исследователям в доступе к оккупированным украинским территориям.

Системная работа

В отчете подробно анализируются действия российских оккупационных властей на протяжении последних двух лет. Его авторы опираются на факты многочисленных задержаний, исчезновений, пыток и угроз мирным украинским гражданам со стороны российских военных и силовиков. Упоминаются в том числе 687 случаев произвольных задержаний, 48 случаев сексуального насилия, 26 казней гражданских лиц на месте и убийство 30 человек во время содержания под стражей. Впрочем, реальных случаев нарушений может быть гораздо больше, отмечается в документе.

"По состоянию на 31 декабря 2023 года российские власти возбудили уголовные расследования только по четырем случаям неправомерных действий Напротив, в июне 2023 года Российская Федерация приняла закон, фактически предоставивший амнистию российским военнослужащим за слишком широкий спектр преступлений", - говорится в отчете.

Эксперты ООН отмечают: безнаказанность военных репрессий в первые недели и месяцы оккупации посеяла страх среди жителей захваченных территорий, на котором в дальнейшем строилась российская власть.

"Многие люди, живущие в условиях оккупации, подверглись запугиваниям и репрессиям, сталкиваясь с постоянной угрозой насилия, задержания и наказания, в ситуации, когда никто не был привлечен к ответственности Оккупационные власти демонтировали украинские системы управления, администрирования, правосудия и образования , навязали вместо них российские системы, заставили замолчать оппозицию и инакомыслие, подавляли проявления украинской культуры и идентичности путем запрещения украинского языка и СМИ", - отмечается в отчете.

Властвовать под принуждением

Подытоживая процессы установления и закрепления российских властей на украинских территориях, эксперты ООН отмечают, что они держатся, в первую очередь, на принуждении гражданских лиц. Украинских чиновников, педагогов, медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов оккупанты склоняли к сотрудничеству систематическими угрозами. Аннексия "новых регионов", принудительная паспортизация и предоставление российского гражданства фактически вытеснили оттуда всех несогласных с российским господством.

"Граждане Украины, проживающие на оккупированной территории без российского паспорта, могут быть депортированы, если их "экстремистская деятельность" угрожает национальной безопасности, - цитируют авторы отчета новые российские законы. - Учитывая широкое определение термина "экстремистская деятельность" гражданам может угрожать депортация за высказывание проукраинских взглядов или критику официальных российских нарративов по поводу войны".

Деоккупация и примирение

Даже после деоккупации значительных территорий в конце 2022 года последствия российского управления продолжают сказываться на жизни украинцев. "Когда российские вооруженные силы отступили, они усилили атаки на ранее оккупированную территорию Например, в Херсоне УВКПЧ зафиксировало 4 жертвы среди гражданского населения во время оккупации; однако обстрелы после завершения оккупации к 31 декабря 2023 года привели к гибели 178 мирных жителей и ранений 716 В результате разрушений, разграблений и минирования люди в общинах, над которыми возобновила контроль Украина, не имели должного жилья, стабильных коммунальных услуг, еды и работы", - отмечается в докладе.

Наряду с этим общины нуждаются в социально-психологическом восстановлении, их члены стремятся к справедливости за многочисленные нарушения собственных прав. "Жертвы нуждаются в средствах привлечения к ответственности, которые выходят за пределы уголовной ответственности и включают меры, направленные на поддержку правды, возмещения, прав и реинтеграции людей", - пишут эксперты ООН.

Они также критикуют украинские власти за факты нарушений гражданских прав во время преследования жителей оккупированных территорий за коллаборационистскую деятельность. Законодательное определение коллаборационизма мониторинговая миссия называет "расплывчатым и неточным". "Закон потенциально криминализирует практически любую работу или бизнес-деятельность на оккупированной территории, независимо от того, привели ли эти действия к каким-либо негативным последствиям для государства", - обращают внимание эксперты.

В то же время практика привлечения украинскими правоохранителями к ответственности за коллаборационизм, по их мнению, еще меньше способствует примирению в обществе. Более четверти изученных экспертами уголовных расследований сопровождались произвольными задержаниями, пытками и жестоким обращением с подозреваемыми, утверждается в отчете миссии ООН.

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