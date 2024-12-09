  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ОбществоГаити

Резня в трущобах на Гаити: убиты как минимум 110 человек

Ася Миллер
9 декабря 2024 г.

Причиной массового убийства стали подозрения лидера банды Wharf Jeremie в том, что его ребенку причинили вред с помощью колдовства.

https://p.dw.com/p/4ntpU
Трущобный район Сите-Солей на Гаити
Трущобный район Сите-Солей на ГаитиФото: AP

По меньшей мере 110 человек были убиты в трущобах Сите-Солей на Гаити бандой Wharf Jeremie, сообщает в воскресенье, 8 декабря, Национальная сеть защиты прав человека (RNDDH). Причиной массового убийства стали подозрения лидера банды Монеля "Микано" Феликса в том, что его ребенку причинили вред с помощью колдовства.

Феликс приказал устроить резню после того, как жрец вуду, к которому он обратился за советом из-за болезни ребенка, обвинил группу пожилых жителей трущоб в том, что те якобы навредили чаду главаря банды колдовством. Члены банды, вооруженные мачете и ножами, убили как минимум 60 человек в пятницу и 50 в субботу. Все жертвы, по данным RNDDH, были старше 60 лет. Ребенок Феликса скончался в субботу днем.

В 2022 году Монелю "Микано" Феликсу был запрещен въезд в соседнюю Доминиканскую Республику. Численность его банды Wharf Jeremie, согласно оценке Организации Объединенных Наций (ООН) на октябрь 2024 года, составляет 300 человек.

Сите-Солей, густонаселенная трущоба возле порта столицы Порт-о-Пренс, является одним из самых бедных и самых опасных районов Гаити. Власти островного государства, раздираемого политическими разногласиями, с трудом сдерживают растущее влияние вооруженных банд в столице и ее окрестностях. В 2022 году правительство страны запросило международную помощь для местной полиции, но миссия, утвержденная Совбезом ООН в 2023 году, была развернута лишь частично и серьезно недоукомплектована ресурсами.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Наплыв мигрантов из Гаити: США ужесточают контроль на границе с Мексикой и продолжают курс Трампа (22.09.2021)

Наплыв мигрантов из Гаити: США ужесточают контроль на границе с Мексикой и продолжают курс Трампа (22.09.2021)

Тысячи беженцев из Мексики и Гаити разбили стихийный лагерь на границе с США. В Соединенных Штатах заговорили о миграционном кризисе. Администрация Байдена не спешит отказываться от трамповской политики.
Политика22 сентября 2021 г.02:40 мин.
Ушедший в отставку премьер Гаити Ариэль Анри

Премьер Гаити Анри на фоне беспорядков объявил об отставке

Премьер Гаити Анри на фоне беспорядков объявил об отставке

В Гаити достигнуто соглашение о мирной передаче власти, сообщило Карибское сообщество (CARICOM). Ариэль Анри из-за беспорядков не смог вернуться в Гаити и пока останется в Пуэрто-Рико.
Политика12 марта 2024 г.
Протесты на улицах столицы Гаити, Порт-о-Пренса в сентябре 2022 года

Генсек ООН предложил отправить вооруженную миссию для борьбы с бандами в Гаити

Генсек ООН предложил отправить вооруженную миссию для борьбы с бандами в Гаити

Антониу Гутерриш призвал одну или несколько стран-членов ООН направить в Гаити группу для поддержки полиции в борьбе с местными бандами на фоне вспышки холеры.
Конфликты10 октября 2022 г.