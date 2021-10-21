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Мобильные телефоны оказывают огромное влияние на экологию. Компания Fairphone пытается изменить ситуацию к лучшему. Недавно она выпустила очередную эконовинку. Но насколько эко-френдли может быть смартфон?
Фотографии профиля пользователей на портале mos.ru будут доступны для системы распознавания лиц, которую полиция использует для поиска преступников и выписки штрафов. Власти также намерены собирать данные со смартфонов.
Национальный центр кибербезопасности при Минобороны Литвы обнаружил в телефоне Xiaomi Mi 10T 5G функцию, которая позволяет блокировать 449 слов и выражений.
В смартфонах Samsung после обновления операционной системы стали появляться неудаляемые приложения "Яндекса". Компания объясняет это исполнением требований нового российского закона.
В России продавцам гаджетов без предустановленного отечественного софта с июля будут грозить штрафы до 200 тысяч рублей. Президент Путин подписал соответствующий закон.
В погоне за новыми моделями смартфона или планшета потребители забывают про экологию. А что если изменить модель потребления на аренду электротехники?
Утвержденные программы с 1 апреля будут устанавливаться на все смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры, продающиеся в РФ.
Полезное приложение для смартфона помогает выбирать гардероб, следуя стандартам устойчивой моды. Его создали немецкие ученые.
Главы семи немецких автоконцернов говорили на видеоконференции Handelsblatt Auto Gipfel 2020 о "новой валюте СО2", промежуточной функции плагин-гибридов и "смартфонах на колесах".
Чем рискуют пользовательницы смартфонов, которые вводят в приложение данные о своем менструальном цикле и беременности? DW поговорила с российскими и международными экспертами по защите личных данных.
Китайский концерн впервые опередил Samsung и Apple по числе проданных смартфонов по итогам одного из кварталов. Большинство продаж пришлось на Китай. Вскоре Huawei может потерять лидерство.
Умение любить сегодня во многом зависит от навыков использования современных средств коммуникации, считает автор книги о романтических отношениях в цифровую эпоху.
В Германии с задержкой запускают приложение для отслеживания цепочек заражения вирусом SARS-CoV-2. DW отвечает на главные вопросы, связанные с этим нововведением.
Приложение, которое разрабатывают Deutsche Telekom и SAP, должно отслеживать цепочки заражений коронавирусом.
Действительно ли приложения, отслеживающие контакты инфицированных, помогут сдержать пандемию коронавируса? Чего от них больше - пользы или вреда, DW объяснил эксперт по защите личных данных Патрик Брайер.
Согласно указу Путина, военным нельзя публиковать в интернете данные о себе и сослуживцах. Это и пользование смартфонами на службе будет расцениваться как грубые дисциплинарные проступки.
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