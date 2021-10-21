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Смартфон

Ein Mann hält am 30.10.2016 in Würzburg (Bayern) das Fairphone in den Händen. Das Fairphone soll möglichst nachhaltig und unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Viele der Rohstoffe, die für Smartphones benötigt werden, kommen aus Krisenregionen wie dem Kongo. (zu dpa-Story «Der Fluch des Reichtums im Kongo» vom 20.04.2017) Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

Починить, а не заменить: может ли смартфон быть экологичным 21.10.2021

Мобильные телефоны оказывают огромное влияние на экологию. Компания Fairphone пытается изменить ситуацию к лучшему. Недавно она выпустила очередную эконовинку. Но насколько эко-френдли может быть смартфон?
Ein Teilnehmer mit einer Maske in Form einer Überwachungskamera bei einer Aktion gegen gegen den Ausbau von Videoüberwachung im öffentlichen Raum am Bahnhof Südkreuz in Berlin am 27.11.2017. Das Pilotprojekt Sicherheitsbahnhof von Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Bundesinnenministerium testet seit dem 1. August 2017 automatisierte Gesichtserkennung durch die Bundespolizei im Bahnhof Südkreuz. Aktion gegen Videoüberwachung

СМИ: Власти Москвы передадут МВД фотографии пользователей mos.ru 13.10.2021

Фотографии профиля пользователей на портале mos.ru будут доступны для системы распознавания лиц, которую полиция использует для поиска преступников и выписки штрафов. Власти также намерены собирать данные со смартфонов.
Xiaomi logo is seen in the store in Krakow, Poland on July 16, 2021. Xiaomi overtakes Apple in the global smartphone sales. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

Минобороны Литвы рекомендовало не покупать смартфоны Xiaomi из-за цензуры 22.09.2021

Национальный центр кибербезопасности при Минобороны Литвы обнаружил в телефоне Xiaomi Mi 10T 5G функцию, которая позволяет блокировать 449 слов и выражений.
1408047 Russia, Moscow. 03/12/2013 The office of Yandex internet company in Moscow's Leo Tolstoy Street. Maxim Blinov/RIA Novosti

Samsung начал предустанавливать на смартфоны в РФ приложения "Яндекса" 31.03.2021

В смартфонах Samsung после обновления операционной системы стали появляться неудаляемые приложения "Яндекса". Компания объясняет это исполнением требований нового российского закона.
An employee holds a mobile phone at the office of the Moscow Exchange, with its logo seen in the background, in this January 21, 2013 file photo. Russian stock indexes plunged to the lowest levels since 2009 on March 14, 2014, two days before a referendum in Crimea that is expected to provoke western sanctions against Russia. At 0745 GMT the MICEX stock index was down 4.6 percent at 1,191 points after falling more than 5 percent to reach its lowest point since October 2009, while the dollar-denominated RTS index had fallen 5.1 percent to 1,023 points, the lowest since August 2009. REUTERS/Sergei Karpukhin/Files (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS LOGO)

Путин подписал закон о штрафах за продажу устройств без российского ПО 24.03.2021

В России продавцам гаджетов без предустановленного отечественного софта с июля будут грозить штрафы до 200 тысяч рублей. Президент Путин подписал соответствующий закон.
Junges blondes Mädchen, das mit Smartphone simst *** Young blond girl that texting with Smartphone PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY photocase_2257130

Что нужно знать, покупая новую модель смартфона 05.02.2021

В погоне за новыми моделями смартфона или планшета потребители забывают про экологию. А что если изменить модель потребления на аренду электротехники?
07.07.2019, Berlin: Eine Frau hält ihr Smartphone während der Show des Labels LeGer by Lena Gercke auf der About You Fashion Week im E-Werk in den Händen. Auf der Berlin Fashion Week werden die Kollektionen für Frühling/Sommer 2020 vorgestellt. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Власти России утвердили список программ для предустановки на гаджеты 07.01.2021

Утвержденные программы с 1 апреля будут устанавливаться на все смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры, продающиеся в РФ.
26.04.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: ILLUSTRATION - Nachhaltig produzierte Kleidung hängt an Kleiderbügeln auf der Messe «Fair Handeln» an einem Stand. Die Uni in Lüneburg bringt eine App für Modebewusste heraus, die weg vom schnellen Konsum wollen. Wichtig ist den Entwicklern das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Мобильное приложение для тех, кто любит моду и экологию 25.11.2020

Полезное приложение для смартфона помогает выбирать гардероб, следуя стандартам устойчивой моды. Его создали немецкие ученые.

ARCHIV - 12.07.2019, Niedersachsen, Hannover: Ein Stecker einer Ladesäule für E-Autos des Energieversorgers Enercity. Elektroautos und autonomes Fahren müssen um die Gunst der Deutschen kämpfen. Nach wie vor sind viele Menschen skeptisch gegenüber den beiden Zukunftstechnologien, wie eine Umfrage der Beratungsgesellschaft EY kurz vor der Automesse IAA in Frankfurt ergab. Dabei zeigt sich, dass vor allem drei klassische Probleme das Verbraucherinteresse weiter schmälern: Reichweite, Kosten, Ladenetz. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

Электромобили, софт и защита климата стали приоритетами автопрома Германии 08.11.2020

Главы семи немецких автоконцернов говорили на видеоконференции Handelsblatt Auto Gipfel 2020 о "новой валюте СО2", промежуточной функции плагин-гибридов и "смартфонах на колесах".
User shows facebook delete option on his cellphone (Photo by Nasir Kachroo/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Бум мобильных приложений для отслеживания месячных: что в них не так 01.09.2020

Чем рискуют пользовательницы смартфонов, которые вводят в приложение данные о своем менструальном цикле и беременности? DW поговорила с российскими и международными экспертами по защите личных данных.
ARCHIV - 11.12.2018, China, Peking: Eine Frau schaut auf ihr Smartphone, während sie an einem Huawei-Laden in einem Einkaufszentrum in Peking vorbeigeht. (zu dpa Experte: Chinesische Rivalen bringen Apple und Samsung unter Druck vom 21.02.2019) Foto: Andy Wong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Huawei впервые стал мировым лидером по продажам смартфонов 30.07.2020

Китайский концерн впервые опередил Samsung и Apple по числе проданных смартфонов по итогам одного из кварталов. Большинство продаж пришлось на Китай. Вскоре Huawei может потерять лидерство.
Stephan POROMBKA, Deutschland, Autor, am 13.10.2017 Frankfurter Buchmesse 2017 vom 11.10. - 15.10.2017 in Frankfurt am Main / Deutschland. | Verwendung weltweit

Любовная переписка 2.0 - советы и предостережения немецкого профессора 21.07.2020

Умение любить сегодня во многом зависит от навыков использования современных средств коммуникации, считает автор книги о романтических отношениях в цифровую эпоху.

Auf der Corona-Warn-App ruhen große Hoffnungen im Kampf gegen die Pandemie. // 14.06.2020, Deutschland. *** Great hopes rest on the Corona Warn App in the fight against the pandemic 14 06 2020, Germany

Приложение против COVID-19: made in Germany 16.06.2020

В Германии с задержкой запускают приложение для отслеживания цепочек заражения вирусом SARS-CoV-2. DW отвечает на главные вопросы, связанные с этим нововведением.
01.04.2020 *** A young woman wearing a protective mask looks at her smartphone while passing by a grafitti representing two big watching eyes in Berlin, Germany on April 1, 2020. Illustrative Editorial (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Германии приложение против коронавируса будет запущено 16 июня 14.06.2020

Приложение, которое разрабатывают Deutsche Telekom и SAP, должно отслеживать цепочки заражений коронавирусом.

24.04.2020, Schweiz, Lausanne: Auf dem Bildschirm eines Smartphones, auf dem die dp3t-App (Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing) geöffnet ist, leuchtet der Text «Dem Virus einen Schritt voraus» auf. Die Applikation, die zur Zeit in der Technischen Hochschule «Ecole polytechnique federale de Lausanne» (EPFL) getestet wird, dient der Ermittlung von Kontaktpersonen, die mit dem Coronavirus infiziert sind und könnte ein wirksames Instrument zur Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19 sein. Die Maßnahme soll demnächst mit Unterstützung des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit eingeführt werden. Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Способны ли мобильные приложения помочь в борьбе с SARS-CoV-2? 17.05.2020

Действительно ли приложения, отслеживающие контакты инфицированных, помогут сдержать пандемию коронавируса? Чего от них больше - пользы или вреда, DW объяснил эксперт по защите личных данных Патрик Брайер.
ARCHIV 2017 +++ OMSK, RUSSIA - MAY 24, 2017: A conscript talks on the phone in a train during a send-off ceremony at a railway station. Dmitry Feoktistov/TASS Foto: Dmitry Feoktistov/TASS/dpa |

В России в воинских частях запретили пользоваться смартфонами 06.05.2020

Согласно указу Путина, военным нельзя публиковать в интернете данные о себе и сослуживцах. Это и пользование смартфонами на службе будет расцениваться как грубые дисциплинарные проступки.
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