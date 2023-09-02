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"Оторвись от смартфона!" Пример Китая

Ючен Ли
2 сентября 2023 г.

Китай вводит ограничения на время использования детьми мобильных приложений. "Детский режим" должны одобрить родители. Они не против, а у технологических гигантов КНР теперь будет много работы.

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Двое китайских юношей сидят за столом со смартфонами
Подростки со смартфонамиФото: ALY SONG/REUTERS

В Китае 2 сентября вводятся ограничения на то время, которое дети могут пользоваться мобильными приложениями на смартфоне. Этому предшествовало оживленное общественное обсуждение нововведения. Цель - не допустить возникновения "смартфонной" зависимости у детей - будет достигаться путем встраивания в девайс специального "детского режима", который лимитирует время пользования приложениями на телефоне максимум 2 часами в сутки.

Власти в Китае пытаются контролировать всё

При этом чем меньше лет ребенку, тем меньше времени на телефоне ему положено. Так, не достигшим 8 лет можно пользоваться различными App не более 40 минут в день. Кроме того, для несовершеннолетних вводится полная блокировка телефона с 22 часов до 6 часов утра. Впрочем, родители имеют право решать, применять ли новые правила, а также изменять лимит времени.

Большинство родителей, судя по всему, в целом довольны нововведением. "Дети, которые проводят слишком много времени за телефонами, мало участвуют в совместном времяпрепровождении семьи", - говорит Конг Лингман, сотрудник одной аудиторской фирмы в Шанхае и отец несовершеннолетнего ребенка.

Социальная сеть Weibo, где китайские госорганы публикуют новости о нововведении, также полна положительных отзывов. Отрицательных комментариев мало, но они есть. "Если пытаться контролировать абсолютно всё, это кончится тем, что на самом деле ничего проконтролировать не удастся", - пишет некий пользователь, собирая сотни лайков.

КНР и цифровые технологии

Нововведение со смартфонами - не первый шаг китайских властей в попытке регламентировать сферу цифровых развлечений. В 2019 году в КНР ввели максимальное допустимое время, которое несовершеннолетние могли проводить за видеоиграми. Изначально разрешались 90 минут по субботам и воскресеньям. В 2021 году правило изменили, разрешив играть по часу в пятницу и в выходные, а также по праздникам.

Были введены и меры против привыкания в отдельных игровых приложениях на смартфонах: пользователи должны регистрировать их на свои настоящие имена и указывать номер паспорта. "В этих шагах властей прослеживается определенная логика", - говорит Тай Ю-Ху, профессор Национального университета Ян Мин Чао Тунг на Тайване. По ее словам, КНР придерживается "концепции национальной безопасности", фокусируясь на трех областях: интернет, молодежь и сфера развлечений. Недавняя статистика показывает, что в июне 2023 года доступность интернета в Китае достигла уровня в 76%. С растущим числом юзеров сфера игр и видео в смартфонах может начать восприниматься как некая форма развлечения, присущая капитализму, что стало бы контрастом к официальной пропаганде в Китае. "С тех пор как нынешний председатель КНР Си Цзиньпин пришел к власти около 10 лет назад, наметился тренд на проникновения политической идеологии в сферу повседневных развлечений", - отмечает Тай Ю-Ху.

У IT-фирм в Китае теперь много работы

Между тем пока родители в Китае гадают, как скажется ограничение в пользовании смартфонами на детях, в технологических компаниях КНР уже ломают голову над технической реализацией этой идеи. Ведь внедрять новое правила в жизнь нужно им. Не случайно, в день публикации планов китайских властей акции целого ряда IT-фирм из КНР сильно подешевели. Для примера достаточно назвать соцсеть Weibo, сервис стримингового видео Bilibili, приложение обмена видеоклипами Kuaishou, а также Tencent, оператора популярного в Китае мессенджера WeChat.

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