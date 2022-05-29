В Кыргызстане скот пасут с помощью смартфона: как это работает?

Древний ореховый лес занимает тысячи акров на склонах Памиро-Алтая. Возле него - сеть горных сел, известных под общим названием Арсланбоб. Сбор грецких орехов, к которому местные жители традиционно приступают в октябре, растягивается на несколько недель. По торговым маршрутам, отчасти повторяющим караванные дороги Великого шелкового пути, урожай везут на местные рынки в Джалал-Абадской области Кыргызстана и дальше - в Турцию, Россию и Иран.

Весна в древнем ореховом лесу

Но на состоянии леса не могли не сказаться изменение климата, эрозия почв и вдобавок чрезмерный выпас скота. С помощью местных инициатив, направленных на сохранение этой уникальной экосистемы, жителей сел призывают к более грамотному использованию как самого леса, так и окружающих пастбищ.

Истощение пастбищ грозит истощением леса

Зимой домашний скот обычно держат вблизи деревень. Летом пастухи перегоняют животных на пастбища, располагающиеся выше границы леса. Перегон может занимать несколько дней, а высокогорные пастбища, как и сами леса, уже не отличаются таким изобилием, как прежде.

Поэтому пастухи все чаще отводят животных на расположенные ближе к дому зимние пастбища. Поэтому с окончанием лета корма на холодные зимние месяцы на этих выпасах не хватает -и скот отправляется за едой в лес.

Джайляу - одно из летних пастбищ

Животные, изучающие лесную подстилку в поисках пищи, подбирают несобранные осенью орехи, а также объедают почки молодых деревьев и кустарников, что затрудняет восстановление экосистемы, рассказывает вышедший на пенсию лесничий Хайят Тариков, долгие годы следивший за состоянием леса. Но флора может восстановиться, если с сентября по май не пускать скот в лес, добавляет он.

Как цифровые данные помогают пасти животных

Право на использование пастбищ в Кыргызстане предоставляется через специальные региональные объединения, состоящие из сельских старост и пастухов. Азиз Чирмашев каждый год получает разрешение на выпас скота на высокогорье. С приходом лета он гонит туда принадлежащих жителям Арсланбоба овец, коз, лошадей и коров - всего около 200 голов. С течением сезона пастух отводит животных все выше и выше в поисках свежей травы. "Наши пастбища скудеют", - говорит мужчина.

Пастухам приходится вести скот все дальше от деревень

А чтобы выяснить, насколько обеднели выпасы и где именно они находятся, центральноазиатская неправительственная организация CAMP Alatoo испытывает приложение для смартфонов, с помощью которого можно узнать о состоянии пастбищ в регионе. Руководители региональных объединений, предоставляющих права на выпас, собирают и передают данные о камнях, лишайниках, голой земле и растительности. Эта информация помогает определить, как долго скот еще можно пасти на том или ином участке.

В рамках одного года или двух лет наблюдений состояние выпасов сложно предсказать, отмечает координатор проектов CAMP Alatoo по управлению пастбищами и лесами Жыргалбек Кожомбердиев. Однако данные за пять лет - хорошая точка отсчета для выводов об изменениях на отдельном угодье или в регионе, указывает он. Тогда объединения смогут помочь Чирмашеву и другим пастухам, отправляя их на выпасы, еще не пострадавшие от чрезмерной эксплуатации, добавляет эксперт.

Эта семья пастухов за лето перемещает юрту до трех раз

Сберегут ли лес саженцы устойчивых к эрозии деревьев?

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана намерено производить семена растений, в достатке встречающихся на "здоровых" пастбищах, и сеять их на истощенной земле, где из-за чрезмерного выпаса осталась лишь растительность, не интересная животным в качестве корма. С инициативами по восстановлению пастбищ и улучшению развития отдаленных угодий появляется надежда, что пастухи не будут отправлять скот в лес в поисках корма.

Для защиты леса принимаются и конкретные меры. По словам Кожомбердиева, с 2021 года лесничие занимаются поиском ореховых деревьев, которые оказались более устойчивыми к эрозии почв и сезонам дождей.

Уклад жизни горного села прежде зависел от времени года

План таков: собрать семена таких деревьев, вырастить саженцы и высадить их в лесу. Но это решение - не из быстрых. Саженцам таких ореховых деревьев нужно расти в хороших условиях в среднем пять лет, чтобы дать первые плоды. А в первые годы жизни молодые деревца особенно уязвимы перед голодным рогатым скотом.

Скудный урожай грецких орехов последних лет послужит предупреждением пастухам и сельским жителям, надеется координатор CAMP Alatoo, и заставит их "помнить о цикле земли и ограничивать выпас животных". Сегодня ритм жизни Арсланбоба определяется не только сбором плодов ореховых деревьев или перегоном скота на высокогорные пастбища, но и сезонными работами, на которые многие жители уезжают в соседние Казахстан и Россию.

Но они не отказываются от традиционного уклада жизни и часто возвращаются - с еще более явным желанием сохранить древний лес, утверждает лесничий. Когда молодежь в поисках работы покидает горное село, многие из них приезжают обратно, указывает Тариков. "Лес зовет их домой", - добавляет он.

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