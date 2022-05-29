 В Кыргызстане скот пасут с помощью смартфона: как это работает? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.05.2022

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Культура и стиль жизни

В Кыргызстане скот пасут с помощью смартфона: как это работает?

Цифровые технологии помогают скотоводам одного из кыргызских горных сел защитить пастбища от чрезмерной эксплуатации и сохранить уникальный ореховый лес.

Двое подростков на лошади и собака на лугу в Джалал-Абадской области Кыргызстана

Весной кыргызские пастухи гонят стада на высокогорья

Древний ореховый лес занимает тысячи акров на склонах Памиро-Алтая. Возле него - сеть горных сел, известных под общим названием Арсланбоб. Сбор грецких орехов, к которому местные жители традиционно приступают в октябре, растягивается на несколько недель. По торговым маршрутам, отчасти повторяющим караванные дороги Великого шелкового пути, урожай везут на местные рынки в Джалал-Абадской области Кыргызстана и дальше - в Турцию, Россию и Иран.

Ореховый лес в Кыргызстане весной

Весна в древнем ореховом лесу

Но на состоянии леса не могли не сказаться изменение климата, эрозия почв и вдобавок чрезмерный выпас скота. С помощью местных инициатив, направленных на сохранение этой уникальной экосистемы, жителей сел призывают к более грамотному использованию как самого леса, так и окружающих пастбищ.

Истощение пастбищ грозит истощением леса

Зимой домашний скот обычно держат вблизи деревень. Летом пастухи перегоняют животных на пастбища, располагающиеся выше границы леса. Перегон может занимать несколько дней, а высокогорные пастбища, как и сами леса, уже не отличаются таким изобилием, как прежде.

Поэтому пастухи все чаще отводят животных на расположенные ближе к дому зимние пастбища. Поэтому с окончанием лета корма на холодные зимние месяцы на этих выпасах не хватает -и скот отправляется за едой в лес.

Лошади на джайляу - одном из летних пастбищ - в двух днях верховой езды от горного села Арсланбоб

Джайляу - одно из летних пастбищ

Животные, изучающие лесную подстилку в поисках пищи, подбирают несобранные осенью орехи, а также объедают почки молодых деревьев и кустарников, что затрудняет восстановление экосистемы, рассказывает вышедший на пенсию лесничий Хайят Тариков, долгие годы следивший за состоянием леса. Но флора может восстановиться, если с сентября по май не пускать скот в лес, добавляет он.

Как цифровые данные помогают пасти животных

Право на использование пастбищ в Кыргызстане предоставляется через специальные региональные объединения, состоящие из сельских старост и пастухов. Азиз Чирмашев каждый год получает разрешение на выпас скота на высокогорье. С приходом лета он гонит туда принадлежащих жителям Арсланбоба овец, коз, лошадей и коров - всего около 200 голов. С течением сезона пастух отводит животных все выше и выше в поисках свежей травы. "Наши пастбища скудеют", - говорит мужчина.

Пастухи на лошадях гонят отару овец на пастбище в Кыргызстане

Пастухам приходится вести скот все дальше от деревень

А чтобы выяснить, насколько обеднели выпасы и где именно они находятся, центральноазиатская неправительственная организация CAMP Alatoo испытывает приложение для смартфонов, с помощью которого можно узнать о состоянии пастбищ в регионе. Руководители региональных объединений, предоставляющих права на выпас, собирают и передают данные о камнях, лишайниках, голой земле и растительности. Эта информация помогает определить, как долго скот еще можно пасти на том или ином участке.

В рамках одного года или двух лет наблюдений состояние выпасов сложно предсказать, отмечает координатор проектов CAMP Alatoo по управлению пастбищами и лесами Жыргалбек Кожомбердиев. Однако данные за пять лет - хорошая точка отсчета для выводов об изменениях на отдельном угодье или в регионе, указывает он. Тогда объединения смогут помочь Чирмашеву и другим пастухам, отправляя их на выпасы, еще не пострадавшие от чрезмерной эксплуатации, добавляет эксперт.

Семья кыргызских пастухов около своей юрты на летнем пастбище

Эта семья пастухов за лето перемещает юрту до трех раз

Сберегут ли лес саженцы устойчивых к эрозии деревьев?

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана намерено производить семена растений, в достатке встречающихся на "здоровых" пастбищах, и сеять их на истощенной земле, где из-за чрезмерного выпаса осталась лишь растительность, не интересная животным в качестве корма. С инициативами по восстановлению пастбищ и улучшению развития отдаленных угодий появляется надежда, что пастухи не будут отправлять скот в лес в поисках корма.

Для защиты леса принимаются и конкретные меры. По словам Кожомбердиева, с 2021 года лесничие занимаются поиском ореховых деревьев, которые оказались более устойчивыми к эрозии почв и сезонам дождей.

Ослы и сушащаяся на веревке одежда около летнего пристанища кыргызского пастуха

Уклад жизни горного села прежде зависел от времени года

План таков: собрать семена таких деревьев, вырастить саженцы и высадить их в лесу. Но это решение - не из быстрых. Саженцам таких ореховых деревьев нужно расти в хороших условиях в среднем пять лет, чтобы дать первые плоды. А в первые годы жизни молодые деревца особенно уязвимы перед голодным рогатым скотом.

Скудный урожай грецких орехов последних лет послужит предупреждением пастухам и сельским жителям, надеется координатор CAMP Alatoo, и заставит их "помнить о цикле земли и ограничивать выпас животных". Сегодня ритм жизни Арсланбоба определяется не только сбором плодов ореховых деревьев или перегоном скота на высокогорные пастбища, но и сезонными работами, на которые многие жители уезжают в соседние Казахстан и Россию.

Но они не отказываются от традиционного уклада жизни и часто возвращаются - с еще более явным желанием сохранить древний лес, утверждает лесничий. Когда молодежь в поисках работы покидает горное село, многие из них приезжают обратно, указывает Тариков. "Лес зовет их домой", - добавляет он.

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