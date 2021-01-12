 Ученые выяснили, что козы не ищут легких путей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.01.2021

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Культура и стиль жизни

Ученые выяснили, что козы не ищут легких путей

Если вы думаете, что козы не отличаются особой сообразительностью, то сильно ошибаетесь в этом. Немецкие ученые утверждают, что козы проявляют смекалку и любят решать головоломки.

Niederlande | Ziegenhaltung

Козы любят головоломки. Им нравится получать вознаграждение за решение какой-то задачи. Если перед козой стоит выбор - получить лакомство даром или вознаграждение за преодоление препятствия, она выберет второй вариант. К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института биологии сельскохозяйственных животных (FBN) в Думмерсторфе под Ростоком, изучающие особенности поведения животных.

Исследование проводилось в рамках проекта по улучшению содержания и ухода за животными. Это совместный проект с швейцарским Центром по созданию благополучных условий для их жизни (Agroscope). Ученые хотели узнать, чему могут научиться козы, а также насколько они способны ориентироваться и оценивать окружающую их среду?

Эксперимент с добычей корма

Смысл эксперимента заключался в следующем. Козы заходили в помещение с двумя отверстиями в стене. Одно было закрыто раздвижной дверью, а другое было открыто. И в том, и в другом лежала лапша в качестве вознаграждения.

"Примерно половину попыток животные предпочли пройти не легким путем, а сложным - они открывали дверь, раздвигая ее своими мордами", - объясняет агентству dpa Ян Лангбайн (Jan Langbein), сотрудник Научно-исследовательского института биологии сельскохозяйственных животных.

Ученый-биолог Кристиан Наврот (Christian Nawroth) с козами

Подобные исследования - не новость. Ученые уже более 50 лет изучают поведенческий феномен Contrafreeloading, который предполагает, что живые существа всегда выбирают более сложный путь получения пищи. Проще говоря, если животному предложить еду просто так или такую же порцию, для получения которой нужно выполнить какое-то задание, коза, в данном случае, всегда выберет второй вариант.

Сам термин был придуман еще в 1963 году американским ученым Гленом Дженсеном, изучающим психологию животных. Он провел исследование с крысами, которым был предоставлен выбор между едой в миске и раздаточным устройством. Для этого было необходимо, чтобы крыса нажала на педаль определенное количество раз.

Биологи Кристиан Наврот и Ян Лангбайн с козами

Биологи Кристиан Наврот и Ян Лангбайн (слева-направо) изучают поведение коз

В этом эксперименте Дженсен обнаружил, что крысы выбирали более "энергозатратный" вариант добычи еды. Подобные исследования провели другие ученые с обезьянами, собаками, мышами, некоторыми видами птиц и рыб. Единственным животным, не проявлявшим подобного поведения, была домашняя кошка. Она явно предпочитает, чтобы ее кормили.

А что с козами?

В случае с козами, по словам Лангбайна, одно из объяснений связано с тем, что они любознательны и с удовольствием изучают новые для себя вещи. "У них есть потребность и способность оценивать окружающую их среду, выбирая при этом не самые простые способы и пути добычи пищи", - подчеркивает ученый Лангбайн. Одна из целей совместного немецко-швейцарского проекта - тренировка долговременной памяти, которая одновременно поможет определить, являются ли обученные животные более устойчивыми к стрессу, чем необученные. Ученые измеряют и физиологические параметры, включая частоту сокращения сердечных мышц. В конечном итоге, результаты могут помочь улучшить условия содержания животных. "Зачем кормить или поить животных просто так, без того, чтобы они прикладывали к этому какие-либо усилия?  Добыча пищи может разнообразить их существование и избавить их от скуки", - уверен Лангбайн. Научившись открывать дверь и получив за это вознаграждение, коза испытывает позитивные эмоции, резюмировали ученые.

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