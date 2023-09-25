Дети и девайсы. Рекомендации немецких экспертов

Во многих немецких семьях спорят о том, сколько времени дети могут проводить перед мониторами компьютеров или глядя на экран смартфона. Согласно рекомендациям, разработанным под руководством Немецкого общества детской и подростковой медицины (DGKJ ) и при участии частного Университета Виттен-Хердеке , чем меньше - тем лучше, причем как для самих детей, там и для их родителей. Цель нового исследования, результаты которого были опубликованы на днях, - предотвратить у детей развитие психической зависимости от девайсов и соцсетей.

Ученые подсчитали, сколько времени допустимо для детей того или иного возраста проводить в онлайн-мире. Как пишут авторы исследования, малышей до трех лет следует полностью оградить от любого пассивного и активного использования медиа. Это означает, что в первую очередь сами родители не должны постоянно пользоваться своими мобильными телефонами - чтобы не пробуждать интереса к этому у детей.

Детям от 3 до 6 лет рекомендуется проводить за компьютером или со смартфоном не более 30 минут в отдельные дни - для того, чтобы познакомиться с разными типами информации и особенностями ее носителей. Ребенка при этом нельзя оставлять наедине с девайсом, а использование песочных часов или секундомера поможет родителям понять, как быстро летит время перед монитором. Дети от 6 до 9 лет могут, помимо того времени, которое уходит на выполнение домашних заданий, проводить перед мониторами от 30 до 45 минут в специально отведенные для этого дни.

Дети и смартфоны: что говорят эксперты?

В возрасте от 9 до 12 лет дети могут проводить до одного часа со смартфонами в руках, а доступ в интернет должен контролироваться родителями. Детям чуть взрослее - от 12 до 16 лет - эксперты рекомендуют проводить перед мониторами максимум два часа в день, причем только в свободное от учебы и других занятий время, желательно не позже девяти часов вечера. Доступ в интернет должен контролироваться родителями. Конечно, специалисты исходят из идеальных условий, в обычной жизни работающим родителям трудно уследить за тем, чем заняты подростки в свободное время.

Согласно рекомендациям экспертов, дети в возрасте до 9 лет не должны иметь собственных игровых приставок или консолей, как и доступа в интернет. Покупать смартфоны детям рекомендуется в возрасте от 9, но лучше - от 12 лет и старше, при этом доступ в интернет должен быть ограничен. С 16 лет следует обговорить с детьми конкретные правила и время, которое они могут проводить в интернете.

По убеждению специалистов, девайсы ни в коем случае не должны использоваться в качестве наград, наказаний или для успокоения детей. Во время еды желательно вообще отложить все устройства в сторону, цитирует экспертов немецкое информационное агентство dpa.

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