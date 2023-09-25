  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ЗдоровьеГермания

Дети и девайсы. Рекомендации немецких экспертов

Виктор Вайц
25 сентября 2023 г.

Сколько времени детям (не)вредно проводить в интернете? Какой возраст допустим для покупки первого смартфона? Немецкие эксперты предложили родителям ориентиры. Цель рекомендаций - избежать развития зависимостей у детей.

https://p.dw.com/p/4WlYi
Девочка смотрит Tiktok
Фото: Robin Utrecht/picture alliance

Во многих немецких семьях спорят о том, сколько времени дети могут проводить перед мониторами компьютеров или глядя на экран смартфона. Согласно рекомендациям, разработанным под руководством Немецкого общества детской и подростковой медицины (DGKJ) и при участии частного Университета Виттен-Хердеке, чем меньше - тем лучше, причем как для самих детей, там и для их родителей. Цель нового исследования, результаты которого были опубликованы на днях, - предотвратить у детей развитие психической зависимости от девайсов и соцсетей.

Ученые подсчитали, сколько времени допустимо для детей того или иного возраста проводить в онлайн-мире. Как пишут авторы исследования, малышей до трех лет следует полностью оградить от любого пассивного и активного использования медиа. Это означает, что в первую очередь сами родители не должны постоянно пользоваться своими мобильными телефонами - чтобы не пробуждать интереса к этому у детей.

Детям от 3 до 6 лет рекомендуется проводить за компьютером или со смартфоном не более 30 минут в отдельные дни - для того, чтобы познакомиться с разными типами информации и особенностями ее носителей. Ребенка при этом нельзя оставлять наедине с девайсом, а использование песочных часов или секундомера поможет родителям понять, как быстро летит время перед монитором. Дети от 6 до 9 лет могут, помимо того времени, которое уходит на выполнение домашних заданий, проводить перед мониторами от 30 до 45 минут в специально отведенные для этого дни.

Дети и смартфоны: что говорят эксперты?

В возрасте от 9 до 12 лет дети могут проводить до одного часа со смартфонами в руках, а доступ в интернет должен контролироваться родителями. Детям чуть взрослее - от 12 до 16 лет - эксперты рекомендуют проводить перед мониторами максимум два часа в день, причем только в свободное от учебы и других занятий время, желательно не позже девяти часов вечера. Доступ в интернет должен контролироваться родителями. Конечно, специалисты исходят из идеальных условий, в обычной жизни работающим родителям трудно уследить за тем, чем заняты подростки в свободное время.

Согласно рекомендациям экспертов, дети в возрасте до 9 лет не должны иметь собственных игровых приставок или консолей, как и доступа в интернет. Покупать смартфоны детям рекомендуется в возрасте от 9, но лучше - от 12 лет и старше, при этом доступ в интернет должен быть ограничен. С 16 лет следует обговорить с детьми конкретные правила и время, которое они могут проводить в интернете.

По убеждению специалистов, девайсы ни в коем случае не должны использоваться в качестве наград, наказаний или для успокоения детей. Во время еды желательно вообще отложить все устройства в сторону, цитирует экспертов немецкое информационное агентство dpa.

Смотрите также:

Два языка, две школы, два мира

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

стопка смартфонов

20 лет смартфону: история одного успеха

20 лет смартфону: история одного успеха

Миллиарды людей во всем мире не могут представить себе жизнь без смартфона. Но появилось это чудо техники лишь 20 лет назад. Некоторые факты о карманном компьютере - в галерее DW.
Стиль жизни15 августа 2016 г.7 фото
Девочка со смртфоном

В Германии становится больше интернет-зависимых детей

В Германии становится больше интернет-зависимых детей

За время пандемии в Германии усилилась зависимость детей от интернета, ведущая к негативным последствиям для здоровья. Согласно новому исследованию, более полумиллиона страдают от чрезмерного потребления цифровых медиа.
Культура16 марта 2023 г.
Мужчина заколачивает досками дверь роддома - карикатура Сергея Елкина

Куда делись дети: в Госдуме винят интернет в падении рождаемости

Куда делись дети: в Госдуме винят интернет в падении рождаемости

Рождаемость в России падает, и, по мнению вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, виновата в этом интернет-зависимость молодежи. Как будут развиваться события, предположил Сергей Елкин.
Общество8 ноября 2019 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание штаба Черноморского флота после попадания украинской ракеты

Украина заявила о гибели командующего Черноморским флотом РФ

Конфликты25 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - медведь держит бочку нефти над головой, пробивая изнутри крышу дома, на котором написано "Нефть из России", и спрашивает: "Потолок? Какой потолок?".

Экспорт нефти: как Россия пробивает ценовой потолок

Экспорт нефти: как Россия пробивает ценовой потолок

Политика25 сентября 2023 г.
Протесты в Ереване у здания правительства Армении

Пашинян потерял Карабах, но удержался у власти в Армении?

Пашинян потерял Карабах, но удержался у власти в Армении?

Политика25 сентября 2023 г.
Баннер запрещенной в Молдове партии "Шор", июль 2023 года

В Молдове арестованы депутаты парламента, связанные с Шором

В Молдове арестованы депутаты парламента, связанные с Шором

Политика25 сентября 2023 г.
Столица Абхазии Сухуми (фото из архива)

Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?

Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?

Конфликты25 сентября 2023 г.
Гернгутеры и индейцы в Америке

Поселения гернгутеров могут стать Всемирным наследием

Поселения гернгутеров могут стать Всемирным наследием

Туризм25 сентября 2023 г.
Медь на складе фирмы Aurubis в Гамбурге

В Германии воруют медь. Кто и зачем?

В Германии воруют медь. Кто и зачем?

Экономика и бизнес25 сентября 2023 г.
На главную страницу