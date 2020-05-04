"Сесть на самый важный самолет в жизни": как коронавирус разлучил влюбленных

Из-за распространения коронавируса и закрытия границ многие влюбленные не могут встретиться. Корреспондент DW поговорила с парами, которые делают все возможное, чтобы увидеть друг друга.

Юлия: "Я из Ростова-на-Дону, жених живет в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. 27 марта у нас должна была состояться регистрация, а 28 марта - венчание в церкви. Все было забронировано, никто этого не ожидал. Мы купили билеты всем моим родственникам и фотографу из Питера. Мой жених как будто чувствовал: за неделю он предложил прилететь раньше. Но я работаю учителем, и мне хотелось доучить детей до конца четверти. И я не осознавала всей серьезности ситуации. Я должна была прилететь 19 марта, но 15 марта закрыли границы.

Сначала у меня был шок, я плакала. Мы готовились к этому событию больше года. Мой жених уже провел мальчишник, я - девичник. Сначала я думала, что пройдет месяц, и я смогу к нему прилететь. Но ничего не изменилось, у меня началась депрессия. Мы постоянно созваниваемся и друг друга успокаиваем. Но зато, когда возникают такие сложности, еще больше осознаешь, как сильно любишь человека и на что готов ради него. У нас отношения прошли уже испытание расстоянием, немецкой бюрократией и вот теперь переживают испытание эпидемией и долгой разлукой.

Юлия из Ростова-на-Дону

Ситуация непонятная: я узнала, что самолеты в Германию все-таки летают, и у меня как раз есть национальная виза для регистрации брака. Но в Федеральной полиции сказали, что я не могу въехать. Потом я написала им эмоциональное письмо, как мы долго собирали документы и как я плакала у посольства в Бонне из-за какой-то справки. Еще я добавила, что уважаю немецкие законы, поэтому мы не стали расписываться в Дании, как это многие делают. Мне ответили, что я могу приехать. Я распечатала это письмо и в ближайшие дни буду пробиваться с ним в Германию.

Проблема в том, что я живу не в Москве, и мне нужно проехать через все карантинные города на автобусе, добраться до аэропорта и сесть в самый важный самолет в моей жизни. Надеюсь, все у меня получится, и я не окажусь на месте Миши, который жил в аэропорту".

"Консульства закрыты, подать заявление невозможно"

Марта: "Мой молодой человек - гражданин Германии. В октябре он сделал мне предложение, и я уехала в Россию, чтобы сделать документы. В январе мы подали документы в местный ЗАГС, но нас предупредили, что рассмотрение займет четыре-шесть месяцев. Мы готовы были ждать. Мы думали, что все будет хорошо, и я прилечу к нему в марте, никто не ожидал такой ситуации с коронавирусом. Вирус появился внезапно и распространился очень быстро, а все наши планы рухнули. Позже я узнала, что беременна. Но проблема в том, что все консульства закрыты, и подать заявление на визу невозможно. В управлении по делам молодежи в Германии нам сказали, что заявление об отцовстве подается лично в присутствии обеих сторон.

Три дня назад я связалась с консульством в Екатеринбурге и попросила пойти нам навстречу. Они сказали, что готовы принять документы на выдачу национальной визы в порядке исключения. Мой молодой человек тоже связался с управлением по делам молодежи, и ему сказали, что готовы пойти навстречу, но нужно немного подождать, так как они должны выяснить, является ли законной подача заявления об отцовстве без личного присутствия матери. Пообещали сделать все возможное, чтобы нам помочь и выдать необходимые документы.

Мы каждый день ждем новостей из органов власти, консульства, управления по делам молодежи. Ведь дата родов назначена на октябрь, а в середине лета мне уже будет опасно летать. На визу документы нужно подавать уже сейчас".

"Самое страшное - это перспективы на будущее"

Денис: "Я беженец из Республики Беларусь, потому что жить для меня там стало невозможно. Нам с девушкой было не до регистрации брака в такой ситуации, поэтому мы решили, что я полечу в Германию, а она позже приедет по программе Au-Pair. Она долго не могла найти семью, потом ей отказали в визе. В итоге девушка попала в Германию только спустя девять месяцев, как я уехал.

Денис со своей девушкой во Франкфурте-на-Майне

С первой семьей ей не повезло, а когда началась история с коронавирусом, нам вообще запретили видеться. Она не выдержала, и мы начали искать новую семью, потому что это было невыносимо. Сейчас она в новой семье, но, по их мнению, встречаться нам нельзя, потому что якобы у их младшего ребенка бронхит. К ним приезжают знакомые, они сами ездят к ним, что тоже противоречит правилам. Почему-то их не пугает видеться с другой семьей из четырех человек, а моей девушке и мне увидеться нельзя.

Официально я во Франкфурте-на-Майне с марта. Из-за карантина я не закончил интеграционный курс и закончу теперь неизвестно когда. Обычно он длится шесть месяцев, но из-за проблем со здоровьем пришлось сменить три курса. Поэтому я ничего не успел.

Самое страшное - это перспективы на будущее: расписаться мы не можем, и не факт, что моя девушка поступит на учебу. Она боится вернуться назад в Беларусь и того, что мы больше не сможем увидеться, так как у нее уже был один отказ в визе".

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